Ar periodiškai keičiant salono oro filtrą galima apsisaugoti nuo mieste susidarančio smogo?

Dažniausiai sausakimšuose miestų centruose susidarantis smogas yra labai pavojingas sveikatai. Jei juo kvėpuojama nuolat, gali išsivystyti daug rimtų ligų, atsirasti varginančios alergijos, galvos ir gerklės skausmai. Dėl to smogas ypač pavojingas vairuotojams ir jų keleiviams. Taigi, kaip turėtų elgtis automobilių vairuotojai norėdami apsisaugoti nuo smogo? Kaip naudojant aukštos kokybės salono oro filtrus ir dažniau juos keičiant automobilyje nekvėpuoti smogu, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Didžiuosiuose miestuose smogas gali susidaryti tiek žiemą, tiek vasarą. Klasikinis smogas, dar vadinamas Londono smogu, atsižvelgiant į oro sąlygas, dažniausiai formuojasi nuo lapkričio iki vasario mėnesio ir yra glaudžiai susijęs su šildymo sezonu. Fotocheminis smogas susidaro karštomis ir saulėtomis dienomis, esant aukštesnei nei 25 laipsnių temperatūrai. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 30 proc. plaučių, sinusų, gerklų ir inkstų vėžio atvejų sukelia ilgalaikis kvėpavimas ore esančiais teršalais.

Veiksmingas oro filtras padeda įveikti pavojus

Standartinis salono oro filtras, dar vadinamas žiedadulkių filtru, yra automobilio salono ventiliacijos sistemos dalis. Jis filtruoja orą, patenkantį į saloną pro ventiliacijos skyles. Filtras pašalina iš oro dulkes ir žiedadulkes (tai ypač svarbu alergiškiems žmonėms), kenksmingus smogo komponentus ir išmetamosiose dujose esančias įvairias kietąsias daleles. Per 2–3 darbo valandas išfiltruojama net iki 1 500 litrų oro. Automobilio salono oro filtrų gamintojai siūlo įvairius sprendimus – nuo popierinių ar pagamintų iš audinio iki filtrų su aktyvintosiomis anglimis.

„Salono filtro kokybė yra nepaprastai svarbi ir oro kondicionavimo sistemai, jei tokia automobilyje įrengta. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad dėl užteršto (užsikimšusio) salono oro filtro iš vidaus rasoja automobilio langai“, – patirtimi dalijasi Lietuvos autoservisus vienijančios platformos „Motointegrator.com“ atstovas Mindaugas Šerėjus.

Reguliariai keičiant salono oro filtrą automobilyje užtikrinamas gaivus oras

Standartiniame lengvajame automobilyje, kuris dažnai naudojamas didelio miesto gatvėse, tai yra ten, kur smogo rizika yra didžiausia, salono oro filtrą rekomenduojama keisti kas pusę metų – ankstyvą pavasarį, ypač svarbu turintiems alergiją, ir rudens pabaigoje, kai padidėja klasikinio smogo rizika.

Salono oro filtras taip pat greičiau užsiteršia, jei automobilis dažnai naudojamas miškingose vietose (dėl žiedadulkių), smėlinguose ir žvyro keliuose (dėl dulkių, smėlio) arba statybvietėse (dėl smėlio, cemento dulkių ir kt.).

„Salono oro filtrą galima pakeisti įprastiniame automobilių servise. Pavyzdžiui, atliekant kasmetinę oro kondicionavimo sistemos techninę apžiūrą: tikrinant aušinimo skysčio ir kompresoriaus alyvos lygį, sistemos sandarumą ir dezinfekuojant arba kartu su alyva keičiant ir alyvos bei oro filtrus“, – primena M. Šerėjus.

Kokių problemų gali kilti montuojant salono oro filtrą?

Teoriškai pakeisti salono oro filtrą yra paprasta, bet ne visuose automobiliuose. Kai kurių modelių automobiliuose prieiga prie šio filtro yra labai sudėtinga, o pats filtras gali būti tokioje vietoje, kad teks išardyti bent kelis salono elementus.

„Naudojant pigesnius filtrus taip pat gali kilti problemų. Nusipirkus pigų filtrą, dažnai paaiškėja, kad jis netelpa į plastikinę kasetę: yra per didelis, per mažas arba per platus. Ir deja, jį reikia kokiu nors būdu pritaikyti“, – teigia M. Šerėjus.