Susidūrimai su laukiniais gyvūnais vairuotojams šiemet jau kainavo daugiau nei 1 mln. eurų

Rudenį skaudžių ir brangių avarijų priežastimi tampa prasidėjusi ir iki pat žiemos besitęsianti laukinių gyvūnų migracija. Per metus užfiksuojama šimtai susidūrimų su gyvūnais atvejų, o kompensacijos už patirtą žalą skaičiuojamos tūkstančiais, praneša draudikai.

„Lietuvos draudimo“ ekspertai perspėja vairuotojus būtų atidiems ir primena, ką reikia žinoti norint išvengti susidūrimo su gyvūnais.

„Aktyviausias gyvūnų migracijos laikas yra gegužė ir ruduo – nuo rugsėjo iki lapkričio. Pernai metais vien per tris rudens mėnesius fiksavome 346 pranešimus apie eismo įvykius, kuriuose eismo priemonė susidūrė su gyvūnais. Tai vidutiniškai keturi susidūrimai per dieną, todėl šiuo metų laiku nuolat primename vairuotojams apie papildomas rizikas kelyje“, – pasakoja „Lietuvos draudimo“ Žalų departamento direktorius Artūras Juodeikis, atkreipdamas dėmesį, kad 2019 metais vien per spalį gauti 123 pranešimai apie susidūrimus su gyvūnais.

Briedis / Shivam Kumar/Unsplash.com nuotr.

Susidūrimams su gyvūnais kompensuoti – daugiau nei milijonas

Draudikų statistika rodo, kad šiemet per devynis mėnesius užfiksuoti 832 eismo įvykiai, kuriuose įvyko susidūrimai su įvairiais gyvūnais. Bendrai dėl šių įvykių bendrovė klientams jau išmokėjo daugiau nei 1 mln. 300 tūkst. Eur, o vidutinė susidūrimo su laukiniu gyvūnu žala šiemet siekė 1900 Eur – 11 proc. daugiau nei 2019 metais.

„Įvertinę vairuotojų pranešimus, matome, kad daugiausiai eismo įvykių kasmet nutinka susidūrus su laukiniais kanopiniais gyvūnais – stirnomis, briedžiais ir šernais. Šių laukinių žvėrių migracija aktyviausia pavasarį ir rudenį, todėl raginame vairuotojus dabar būti ypač dėmesingiems ir atsargiems.”, – teigia Artūras Juodeikis.

Susidūrimas su stambiaisiais kanopiniais gyvūnais – ne tik pavojingas gyvybei, bet ir sukelia didelę žalą transporto priemonei. Draudikų duomenimis, po susidūrimo su briedžiu vidurinė išmoka šiemet siekė 2800 Eur, šernu – 2700 Eur, o stirna – kiek daugiau nei 2000 Eur. Būtent stirnos yra dažniausiai į eismo įvykius patenkantis laukinis gyvūnas – šiemet jau užfiksuoti 457 susidūrimų su stirnomis atvejai.

Ekspertas primena didžiųjų gyvūnų elgsenos ypatybes: rugsėjį vyko briedžių migracija, stirnos aktyviausios bus lapkričio mėnesį, o šernų bandas kelyje galima sutikti visa rudenį – nuo rugsėjo iki gruodžio pradžios. Į eismo įvykius patenka ir smulkesni laukiniai gyvūnai – lapės, kiškiai, ežiai, o iš smulkiųjų gyvūnų statistiškai didžiausią žalą atneša susidūrimas su paukščiu– šiemet vidutinė susidūrimo su paukščiu žala siekia beveik 1600 Eur, o tai yra 15 proc. daugiau nei pernai.

„Brangiausiai kainuoja susidūrimai su elniais – vidutinė žala šiemet siekė kiek daugiau nei 3000 Eur ir buvo beveik 40 proc. didesnė nei pernai, – sako Artūras Juodeikis. 2020 metais didžiausia išmoka už susidūrimą siekė kiek daugiau nei 28000 Eur ir buvo net 25 proc. didesnė nei pernai.

Briedis kelyje / Shutterstock nuotr.

Pavojingiausios valandos ir vietos

Draudikų duomenimis, daugiausia susidūrimų su gyvūnais įvyksta aplink didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių ir Kauną. Per pastaruosius tris metus Vilniaus regione užfiksuoti 326, o Kauno regione – 174 draudiminiai įvykiai, kuriuose transporto priemonė susidūrė su gyvūnais. „Vairuotojai supranta, kad miškingose vietovėse tikimybė susidurti su laukiniais gyvūnais yra didelė, todėl ten vairuoja atsargiau, renkasi saugesnį greitį. Tačiau pastebime, kad daugiausia susidūrimų su gyvūnais įvyksta būtent aplink didžiuosius miestus, nes ten yra intensyviausias eismas ir daugiausiai transporto. Šiemet šį sąrašą dar papildė ir Trakų bei Šiaulių apylinkės.“, – aiškina ekspertas.

Susidūrimas su laukiniu gyvūnu / Trakų policijos nuotr.

Svarbu prisiminti, kad didžiausia tikimybė kelyje sutikti laukinį gyvūną yra ankstyvos ryto valandos ir jau nusileidus saulei. „Aktyviausi gyvūnai būna prieš saulėtekį ir po saulėlydžio. Rudenį brėkšta vėlai, o temsta anksti, tuo pačiu metu žmonės keliauja arba grįžta iš darbų, todėl rizika susidurti su gyvūnu tikrai didelė.“, – perspėja Artūras Juodeikis.