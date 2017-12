V. Putinas: jūs norite, kad mes patirtume vieną Maidaną po kito?

Surengęs dar vieną kasmetę spaudos konferenciją, Rusijos lyderis Vladimiras Putinas taip ir neatsakė į klausimą, ar bijo Aleksejaus Navalno konkurencijos per prezidento rinkimus. Putinas apsiribojo įprastiniais pažadais kelti šalies ekonomiką ir eilinių rusų gyvenimo lygį, nors dėl kritusių naftos kainų ir ekonominių sankcijų rusų pajamos per pastaruosius porą metų nukrito ir tai gerokai komplikuoja Putino pastangas siekti perrinkimo, kad ir be jokių realių konkurentų.

Reuters/Scanpix nuotr.