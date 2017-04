Ką būtina žinoti renkantis naujas padangas

Naudotos ar restauruotos padangos yra didelė problema, o jomis paprastai atsikratoma ne be priežasties, LRT RADIJUI sako Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Produktų saugos ir kokybės departamento direktorius Arvydas Naina. Be to, pabrėžia jis, norint važinėti saugiai, būtina žinoti, kaip žymimi svarbiausi parametrai, pavyzdžiui, sukibimas su šlapia kelio danga ir stabdymo kelias, padangos dydis ir pagaminimo metai.

BNS nuotr.