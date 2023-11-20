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Новини2023.11.20 12:34

Штрафи, стягнуті в Литві за недотримання санкцій, підуть на відбудову України

ЮС
Юрате Скєріте, BNS 2023.11.20 12:34
Війна Росії проти України
Війна Росії проти України / AP nuotr.

Штрафи, отримані за недотримання міжнародних і національних санкцій, будуть перераховуватися до Фонду співробітництва з метою розвитку, який буде використовуватися для відновлення України.

За поправку до закону "Про співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу" минулого тижня проголосували 99 депутатів Сейму, при цьому не було жодного голосу проти і жодного, хто утримався.

Відповідно до прийнятої поправки, до Фонду будуть надходити кошти від штрафів та конфіскованих активів у разі невиконання міжнародних або національних санкцій.

Поправка також уточнює, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку виключно заходів, пов'язаних з реконструкцією та відновленням України після російської агресії.

Ця поправка діятиме протягом десяти років, до січня 2034 року.

"Мета полягає в тому, щоб Литва зробила спільний внесок у відновлення України і продемонструвала свою тверду прихильність підтримці України перед обличчям російської агресії", - заявила заступник міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, представляючи проект у Сеймі.

За її словами, Литва вживатиме заходів для сприяння відновленню України самостійно, не чекаючи на рішення Європейського Союзу (ЄС) або на міжнародному рівні.

Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, запроваджених литовським законодавством, карається штрафом у розмірі від 200 до 6000 євро.

Ця поправка була ініційована Міністерством закордонних справ.

"Такий крок продемонстрував би тверду позицію Литви щодо підтримки України, яка страждає від російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародного співтовариства щодо забезпечення фундаментального принципу, згідно з яким агресор повинен відшкодувати завдані ним збитки", - йдеться в супровідному листі до законопроекту.

За даними МЗС, збитки, завдані Росією в Україні, оцінюються в 700 мільярдів євро.

Європейський Союз запровадив санкції проти 1 473 російських і білоруських громадян та 207 юридичних осіб.

Ці санкції та заходи призвели до заморожування активів на суму 215 млрд євро в країнах-членах ЄС, а також до іммобілізації близько 300 млрд євро активів Центрального банку Росії в ЄС та країнах G-7.

# Україна# Країни Балтії
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