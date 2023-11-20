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Юнак з Маріуполя, якого незаконно депортували до Росії, повернувся в Україну

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BNS 2023.11.20 08:55
Війна в Україні. Ілюстративно
Війна в Україні. Ілюстративно / AP-Scanpix nuotr.

Хлопчик-сирота з Маріуполя, якого російські окупанти незаконно депортували на територію Росії, повернувся в Україну, повідомили у неділю в Києві.

Справа Богдана Єрмохіна, який у неділю досяг повноліття, набула міжнародного розголосу після того, як Росія видала йому повістку про призов до армії ще до його 18-річчя.

Україна заявила, що він повернувся в свою країну після переговорів за участю офіційних осіб з Москви, Києва та Мінська.

"Нашій команді вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна, українського хлопця, якого Росія вивезла з окупованого Маріуполя до Московської області", - заявив у неділю Андрій Єрмак, голова Адміністрації Президента України.

Раніше цього року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив у соціальних мережах, що Катар і дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ також виступили посередниками в процесі повернення Єрмохіна в Україну.

Він також опублікував фотографію юнака з національним прапором на українському кордоні.

"Це був важкий шлях. Богдан багато чого пережив, перебуваючи в Росії, але попри все, він хотів додому! Сьогодні його бажання здійснилося", - додав пан Лубінець.

Навесні минулого року російські силовики вивезли Єрмохіна з Маріуполя до Росії і помістили його, разом з невідомою кількістю інших українських дітей, у російську прийомну сім'ю.

На початку цього року Москва заявила, що він намагався втекти назад в Україну, але був затриманий біля білоруського кордону.

Уповноважений з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова, на яку також видано ордер на арешт МКС у зв'язку з примусовим переміщенням українських дітей до Росії, заявила в п'ятницю, що підліток покине Росію через третю країну, щоб зустрітися з родичем.

Раніше цього року пані Львова-Бєлова неодноразово заявляла, що пан Єрмохін хотів залишитися в Росії і що українські чиновники переконали його повернутися.

Однак у п'ятницю вона повідомила, що пан Єрмохін змінив свою думку.

Пані Львова-Бєлова також додала, що те, що його призвали до армії, є нормальним явищем.

"Всі громадяни Росії такого віку отримують такі повідомлення", - сказала вона.

У неділю вона повідомила, що пан Єрмохін повернувся в Україну через білоруський кордон.

Вважається, що з початку війни Росія вивезла на свою територію тисячі українських дітей.

Минулого місяця Росія оголосила, що поверне чотирьох українських дітей їхнім родичам за посередництва Катару.

# Україна# Росія
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