Спікер Сейму обговорила з папою Франциском допомогу Україні

У понеділок голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен зустрілася у Ватикані з папою римським Франциском, щоб обговорити стосунки Литви та Святого Престолу, роль католицької церкви та допомогу біженцям з України, повідомляє Відділ Сейму зі зв'язків з громадськістю.

"Слово папи римського у справі припинення війни і припинення агресії дуже важливе. Під час аудієнції я також сказала, що Литва цінує увагу Святого Престолу, молитви за український народ, який страждає, і допомогу військовим біженцям з України. Нещодавно папа Франциск перерахував 100 тис. євро литовській організації Caritas на потреби біженців", - цитує спікер Сейму в повідомленні прес-служби.

Глава парламенту зазначила, що Литва закликає міжнародну спільноту підтримати мирний план президента Володимира Зеленського.

"Якщо Україна не переможе, то одного разу війна може прийти в Литву", - вважає Чміліте-Нільсен.

На зустрічі спікерка Сейму наголосила, що Литву і Святий Престол пов'язують особливі стосунки, і одним із найважливіших моментів, що ілюструють підтримку Литви Святим Престолом, є той факт, що він ніколи не визнавав радянської окупації та відіграв важливу роль у краху цього режиму.