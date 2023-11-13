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Новини2023.11.13 20:23

Спікер Сейму обговорила з папою Франциском допомогу Україні

LRT.lt B
LRT.lt, BNS 2023.11.13 20:23
Папа Франциск
Папа Франциск / Fot. AP

У понеділок голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен зустрілася у Ватикані з папою римським Франциском, щоб обговорити стосунки Литви та Святого Престолу, роль католицької церкви та допомогу біженцям з України, повідомляє Відділ Сейму зі зв'язків з громадськістю.

"Слово папи римського у справі припинення війни і припинення агресії дуже важливе. Під час аудієнції я також сказала, що Литва цінує увагу Святого Престолу, молитви за український народ, який страждає, і допомогу військовим біженцям з України. Нещодавно папа Франциск перерахував 100 тис. євро литовській організації Caritas на потреби біженців", - цитує спікер Сейму в повідомленні прес-служби.

Глава парламенту зазначила, що Литва закликає міжнародну спільноту підтримати мирний план президента Володимира Зеленського.

"Якщо Україна не переможе, то одного разу війна може прийти в Литву", - вважає Чміліте-Нільсен.

На зустрічі спікерка Сейму наголосила, що Литву і Святий Престол пов'язують особливі стосунки, і одним із найважливіших моментів, що ілюструють підтримку Литви Святим Престолом, є той факт, що він ніколи не визнавав радянської окупації та відіграв важливу роль у краху цього режиму.

# Країни Балтії# Європа
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