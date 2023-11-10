Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Києві і представив поточну військову підтримку Литви та подальші плани щодо підтримки.

Під час зустрічі сторони також обговорили можливості спільного розвитку різних проектів оборонної промисловості, повідомляє Міністерство національної оборони.

"Безпека України є невід'ємною частиною євроатлантичної безпеки, і лише членство України в НАТО надасть Україні гарантії безпеки та надійне стримування експансіоністської агресії Росії. Ми піднімаємо питання членства України в НАТО у всіх форматах, особливо з тими, хто не є нашим найбільшим прихильником, тому що від результату цієї війни залежить безпека Литви і Європи", - йдеться в заяві Анушаускаса.

Aрвідас Анушаускас особисто подякував пану Зеленському за його непохитне лідерство під час війни та запевнив, що зобов'язання Литви підтримувати Україну залишаються незмінними. Міністр розповів про зусилля Литви щодо передачі військової техніки та спорядження, створення коаліції з розмінування, навчання українських солдатів, забезпечення реабілітації та медичного лікування.

"Сьогодні я зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та Міністром оборони Рустемом Умєровим у Києві. Ми обговорили військову підтримку та подальші плани підтримки після передачі системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, коаліцію з розмінування та можливість спільного розвитку різних проектів оборонної промисловості. Відвідуючи Україну вшосте з початку широкомасштабного вторгнення, я згадав те, що написав майже 600 днів тому в Києві, проїжджаючи між блокадами і металевими барикадами проїздів: "Україна змінилася. Київ змінився. Дорога, яка раніше займала кілька годин, стала набагато довшою. Ми приїхали якраз тоді, коли 35-годинна комендантська година добігала кінця.

І зараз місто, захищене системами протиповітряної оборони, повернулося до довоєнного стану - все працює, багато людей, вулиці забиті... Таке враження, що війни немає. Лише одна повітряна загроза...", - пише міністр національної оборони Литви у Facebook.

Під час свого візиту до Києва міністр також зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Він детально обговорив поточну військову ситуацію, подальші дії Збройних сил України, потреби у підтримці та військове співробітництво.

Як було оголошено, Литва передала Україні пускові установки та необхідне обладнання для системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS.

"Придбані Литвою пускові установки NASAMS будуть інтегровані в підрозділи управління вогнем Збройних Сил України, таким чином доповнюючи і розширюючи операційні можливості систем NASAMS, переданих Норвегією та США. Наша підтримка залишається важливим фактором в обороні України. Ми чуємо потреби України і закликаємо наших союзників також їх почути", - сказав Кястутіс Анушаускас.

Агентство оборонних ресурсів підписало контракт з норвезькою компанією Kongsberg на закупівлю пускових установок NASAMS, переданих Україні в червні цього року. Тоді було оголошено, що Литва купує для України пускові установки ППО NASAMS за 9,8 млн євро.

За інформацією Міноборони, перед тим, як пускові установки були передані українським військам, у Норвегії було організовано повну комплексну підготовку, включаючи курси водіїв та ремонтників.

Разом з пусковими установками NASAMS Литва також передала транспортні засоби підвищеної пропускної здатності, необхідні для екіпажів ракетних комплексів NASAMS. Міністерство оборони Норвегії долучилося до цього литовського внеску, передавши Україні додаткове обладнання для забезпечення запуску ракет NASAMS і центри управління вогнем.

Це обладнання було доставлене в Україну Збройними силами Литви.

Литва також передала Україні анти-безпілотники та генератори.

За даними Міноборони, загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить близько півмільярди євро. Наступна запланована литовська військова допомога включає боєприпаси для гранатометів, логістичні транспортні засоби та різноманітне обладнання для зимового сезону.