Naujienų srautas

Володимир Зеленський і Арвідас Анушаускас
Новини 24 хв. тому

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським

Брянська область Росії (ілюстративне фото)
Новини 1 год. тому

Бійці РДК ліквідували підполковника ФСБ на Брянщині

Система NASAMS
Новини 1 год. тому

Литва передає Україні пускові установки і обладнання для ракет NASAMS

Олексій Арестович
Новини 3 год. тому

Арестович братиме участь у президентських виборах: "Я не хочу, щоб вони перетворили Україну на путінську Росію"

Дрон. Ілюстративно
Новини 6 год. тому

Литва передала Україні антидронові комплекси і генератори

ЄС має спосіб обійти це, попросивши кожен з урядів блоку створити власний пакет допомоги Києву, кажуть джерела Reuters
Новини 6 год. тому

ЄС має «план Б», якщо Угорщина накладе вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні

За словами рідних, за весь час ув’язнення Буткевич отримав лише один лист – з привітаннями з днем народження, решта посилок і листів повернулася назад
Новини 6 год. тому

У російському полоні зник український правозахисник Максим Буткевич

Пошта Литви. Ілюстративно
Новини 6 год. тому

Пошта Литви: поштові послуги з січня подорожчають майже на 20%

Терористи ХАМАС захопили в полон близько 240 ізраїльтян
Новини 8 год. тому

Щоб увесь світ побачив і усвідомив: закриті покази відеокадрів про звірства ХАМАСу

Департамент міграції
Новини 9 год. тому

Цифрові дозволи для українських воєнних біженців Департамент міграції почне змінювати наприкінці листопада

Осінь
Новини 9 год. тому

Погода: вихідні в Литві будуть теплими, але з дощем

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі (ілюстративне фото)
Новини 9 год. тому

Українські сили уразили десантні катери в Криму

Вільнюська різдвяна ялинка у Вільнюсі
Новини 9 год. тому

Свято наближається: Вільнюс, Каунас і Клайпеда розповіли, який вигляд матимуть різдвяні ялинки

Габріелюс Ландсбергіс
Новини 10 год. тому

Габріелюс Ландсбергіс і Генеральний секретар Ради Європи домовилися про підтримку України

Україна та ЄС (асоціативне фото)
Новини 11 год. тому

Лінкявічюс про переговори щодо вступу України до ЄС: "Це ще нічого не означає"

У Вільнюсі почала працювати фотовиставка, присвячена історії боротьби литовських і українських повстанців
Новини 1 д. тому

У Вільнюсі почала працювати фотовиставка, присвячена історії боротьби литовських і українських повстанців

Новини2023.11.10 19:19

Бійці РДК ліквідували підполковника ФСБ на Брянщині

DW
Deutsche Welle 2023.11.10 19:19
Брянська область Росії (ілюстративне фото)
Брянська область Росії (ілюстративне фото) / Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

У прикордонному селі РФ розстріляли автомобіль ФСБ, підполковник служби загинув на місці, повідомили російські ЗМІ. За словами джерел українських видань у ГУР, операцію провів "Російський добровольчий корпус".

У Брянській області РФ бійці "Російського добровольчого корпусу"(РДК), який воює на боці України, ліквідували підполковника Федеральної служби безпеки (ФСБ), повідомляє у п'ятницю, 10 листопада, "Громадське" з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Перед цим низка російських ЗМІ написали, що 9 листопада невідомі розстріляли на Брянщині автомобіль прикордонного управління ФСБ на околиці села Улиця, яке розташоване на кордоні України та Росії, внаслідок чого заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий загинув на місці.

РДК у ніч на п'ятницю повідомив у своєму Telegram-каналі, що його диверсійно-розвідувальна група "успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області".

У корпусі пообіцяли згодом оприлюднити "відео об'єктивного контролю".

Deutsche Welle

# Росія# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Володимир Зеленський і Арвідас Анушаускас
25 хв. тому

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським

Система NASAMS
1 год. тому

Литва передає Україні пускові установки і обладнання для ракет NASAMS

Олексій Арестович
3 год. тому

Арестович братиме участь у президентських виборах: "Я не хочу, щоб вони перетворили Україну на путінську Росію"

Дрон. Ілюстративно
6 год. тому

Литва передала Україні антидронові комплекси і генератори

ЄС має спосіб обійти це, попросивши кожен з урядів блоку створити власний пакет допомоги Києву, кажуть джерела Reuters
6 год. тому

ЄС має «план Б», якщо Угорщина накладе вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні

За словами рідних, за весь час ув’язнення Буткевич отримав лише один лист – з привітаннями з днем народження, решта посилок і листів повернулася назад
6 год. тому

У російському полоні зник український правозахисник Максим Буткевич

Пошта Литви. Ілюстративно
6 год. тому

Пошта Литви: поштові послуги з січня подорожчають майже на 20%

Терористи ХАМАС захопили в полон близько 240 ізраїльтян
5
8 год. тому

Щоб увесь світ побачив і усвідомив: закриті покази відеокадрів про звірства ХАМАСу

5
Департамент міграції
9 год. тому

Цифрові дозволи для українських воєнних біженців Департамент міграції почне змінювати наприкінці листопада

Осінь
9 год. тому

Погода: вихідні в Литві будуть теплими, але з дощем

Департамент міграції
2023.11.10 11:17

Цифрові дозволи для українських воєнних біженців Департамент міграції почне змінювати наприкінці листопада

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі (ілюстративне фото)
2023.11.10 10:52

Українські сили уразили десантні катери в Криму

За словами рідних, за весь час ув’язнення Буткевич отримав лише один лист – з привітаннями з днем народження, решта посилок і листів повернулася назад
2023.11.10 13:43

У російському полоні зник український правозахисник Максим Буткевич

Вільнюська різдвяна ялинка у Вільнюсі
7
2023.11.10 10:32

Свято наближається: Вільнюс, Каунас і Клайпеда розповіли, який вигляд матимуть різдвяні ялинки

7
Дрон. Ілюстративно
2023.11.10 14:21

Литва передала Україні антидронові комплекси і генератори

Терористи ХАМАС захопили в полон близько 240 ізраїльтян
5
2023.11.10 12:15

Щоб увесь світ побачив і усвідомив: закриті покази відеокадрів про звірства ХАМАСу

5
Володимир Зеленський і Арвідас Анушаускас
2023.11.10 19:58

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським

Олексій Арестович
2023.11.10 17:12

Арестович братиме участь у президентських виборах: "Я не хочу, щоб вони перетворили Україну на путінську Росію"

Габріелюс Ландсбергіс
2023.11.10 09:24

Габріелюс Ландсбергіс і Генеральний секретар Ради Європи домовилися про підтримку України

Україна та ЄС (асоціативне фото)
6
2023.11.10 09:04

Лінкявічюс про переговори щодо вступу України до ЄС: "Це ще нічого не означає"

6