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Арестович братиме участь у президентських виборах: "Я не хочу, щоб вони перетворили Україну на путінську Росію"

LRT.lt
LRT.lt 2023.11.10 17:12
Олексій Арестович
Олексій Арестович / E. Blaževič / LRT nuotr.

Олексій Арестович, колишній радник глави адміністрації президента України, є одним із найвідоміших блогерів і коментаторів війни в Україні. Нещодавно він заявив про свій намір брати участь у президентських виборах у країні. "Я не хочу, щоб вони перетворили Україну на путінську Росію", - сказав він в інтерв'ю Meduza.

Олексій Арестович пішов у відставку після скандальної заяви про те, що російська ракета могла влучити в житловий будинок у Дніпрі, оскільки була збита українськими ППО. Після цього він став дедалі різкіше критикувати Володимира Зеленського та чиновників, які його оточують.

Тепер Арестович заявляє, що Україна повинна вступити в мирні переговори з Москвою. Хоча досі неясно, чи відбудуться насправді заплановані на наступний рік президентські вибори в Україні, Арестович заявив, що "це станеться - рано чи пізно. І я думаю, що скоріше рано, ніж пізно". У 2024 році також відбудуться вибори президента і конгресу США, вибори в ЄС, "вибори" президента Росії, тож Україна також зазнаватиме тиску, пов'язаного з необхідністю легітимізації своїх лідерів, щоб уникнути "кризи легітимності".

Відповідаючи на запитання, чи братиме він участь у президентських виборах, Арестович відповів, що не сумнівається в цьому. "Навіть якщо вони відбудуться через два роки, я все одно буду балотуватися".

Арестович заявив, що коли він публічно критикував поїздку Зеленського до США, були ознаки того, що його адміністрація в Школі філософії та психології могла прослуховуватися, що його дім відвідували представники владних структур, і що це могло бути зроблено з оглядкою на керівництво країни. Тому зараз він стверджує, що покинув Україну, не бажаючи ставати "добровільною жертвою їхніх забаганок".

Арестович звинувачує президента України і військове керівництво в тому, що вони завдавали йому ударів у спину "в кожний момент", навіть коли він перебував в адміністрації.

"Я знав, як вони шкодять (Україні), поширюючи масштабну корупцію, ведучи країну шляхом авторитаризму. Замість реформ - застій, монополізація тощо. - словом, усі ознаки демократії, що розвалюється. Але я терпів, бо вважав, що їхні дії приносять країні більше користі, ніж шкоди. Тоді була рівновага. Але влітку минулого року я зрозумів, що шкода (від команди Зеленського) переважує користь. Я повністю переконався в цьому, коли побачив результати візиту Зеленського до США", - пояснив Арестович.

Він послався на те, що Зеленський нібито помилився, вимагаючи введення військ на бахмутський напрямок: "Значна частина відповідальності за провал контрнаступу лежить особисто на Зеленському".

За його словами, він не розуміє, хто може гарантувати, що навіть якщо українські війська звільнять усі території країни, це зупинить війну, а зробити це необхідно.

"Що стосується альтернатив, то я пропоную не тільки віддати окуповані території Росії, а й вступити в НАТО, отримати від блоку політичні та військові гарантії, мати можливість мирно розвиватися, зростати економічно і політично. А потім терпляче чекати зміни російського режиму. Історія це вже робила, і ми можемо зробити це знову", - сказав Олексій Арестович.

"Нам потрібно будувати відносини з Росією. З Путіним, стримуючи його військовим шляхом за допомогою союзників. Він має зрозуміти, що будь-які майбутні спроби окупувати Україну зустрічатимуть рішучу військову відповідь", - сказав він.

# Україна# Росія
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