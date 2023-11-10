Щоб увесь світ побачив і усвідомив: закриті покази відеокадрів про звірства ХАМАСу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен доручив посольствам Ізраїлю показати відеокадри про звірства ХАМАСу в парламентах і перед представниками великих і впливових засобів масової інформації в різних країнах світу. Документальний матеріал буде показаний і литовським політикам, і журналістам.

Російська служба Радіо ЛРТ поговорила про фільм з ізраїльським політичним і громадським діячем Аріелем Бульштейном.

- Чому Ізраїль пішов на цей крок? В ізраїльській пресі навіть тіла вбитих злочинців, терористів публікуються з ретушшю.

- По-перше, не тільки лідерам Ізраїлю, а й простим ізраїльтянам набридло бути жертвами безпосередньо терору, як це сталося 7 жовтня, коли терористи ХАМАСу цілеспрямовано вбивали дітей, жінок, людей похилого віку - тих, хто не міг за себе постояти, а по-друге, бути жертвами ще й інформаційної атаки. Ми стаємо свідками інформаційної війни, коли багато хто підхоплює брехню терористів і говорить про те, що жодного теракту не було, а якщо це було, то, напевно, це сам Ізраїль підставив своїх громадян, щоб спровокувати в такий спосіб терористів і мати привід завдати по них удару у відповідь.

Похорон ізраїльської сім'ї Коц із п'яти осіб, яка стала жертвами терористів ХАМАС / Фото АР

Коли є подібного роду висловлювання, причому вони часто звучать не тільки з боку якихось зовсім вже відв'язних людей в інтернеті, де дуже просто писати всілякі нісенітниці, а з боку цілком собі офіційних спікерів. Тому, щоб показати справжнє обличчя терористів, тих, хто прийшов до Ізраїлю вбивати немовлят 7 жовтня, було ухвалено справді безпрецедентне рішення показати цей документальний фільм, до того ж показати ще не найжахливіші кадри, а показати кадри, на яких частину жахів закрито, бо людина з нормальною психікою не здатна це витримати.

- Чи бачили ви ці відеокадри?

- Я був присутній на одному такому показі в Ізраїлі для іноземних журналістів. Багато з них не могли дивитися це більше кількох хвилин.

Аріель Бульштейн / фото из личного архива

- Є інформація, що частина цих кадрів - це зйомка самих терористів.

- Так, справді частина цього документального матеріалу - це кадри, які знімали самі терористи для того, щоб потім вихвалятися, бравірувати звірством, яке вони вчинили. З їхнього погляду, це не те що не привід соромитися чогось, а навпаки, це - "геройство" - вбивати й ґвалтувати жінок, відрізати голови немовлятам, прив'язувати дітей і батьків разом і потім їх підпалювати... І це ще не найжахливіші речі, які вони коїли 7 жовтня.

Спалений терористами ХАМАСу ізраїльський кібуц / Фото AP

МЗС Ізраїлю пішло на цей крок (демонстрацію відеоматеріалу, прим. ред.), щоб світ розумів, з яким злом Ізраїль зіткнувся. Ми повинні показати світу правдиву картину подій. На жаль, якщо Ізраїль цього не зробить, то ніхто добровільно не здатен буде це зрозуміти.

Взяття в полон ізраїльтянки з дітьми / Стоп-кадр видео, снятого террористами ХАМАС

Я повторю, будуть показані ще не найжахливіші з наявних кадрів. Треба розуміти, що в Ізраїлі пішли на цей крок згнітивши серце, тому що показувати жертв у такому жахливому стані, знайдені після вбивства тіла дітей, - це треба було піти на серйозний крок, дуже непростий крок, але в нас немає просто іншого вибору. На жаль, у нас немає іншого інструменту захистити правду, окрім як показати ці кадри.