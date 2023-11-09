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Новини2023.11.09 12:34

"Вільнюс, Вільно, Вільне". До ювілею столиці відкривається литовсько-польська виставка

B
BNS 2023.11.09 12:34
Вільнюс
Вільнюс / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

У четвер у Національній художній галереї відкриється міжнародна виставка "Вільнюс, Вільно, Вільне 1918-1948. Одне місто - багато розповідей", присвячена 700-річчю міста.

Виставку з назвою Вільнюса трьома мовами - литовською, польською та ідиш, підготували Національна художня галерея та Національний музей Кракова, роботи надали литовські та польські музеї, архіви та інші установи.

Як повідомили в Литовському національному художньому музеї, виставка і каталог, що додається до неї, презентують мистецьку документацію Вільнюса міжвоєнного, воєнного і раннього повоєнного періодів, яка зберігається в литовських і польських установах пам'яті: твори живопису, графіки, художньої фотографії та скульптури.

Виставка "Вільнюс, Вільно, Вільне 1918-1948. Одне місто - багато розповідей" цього літа була виставлена в Національному музеї Кракова, а тепер відкриється у Вільнюсі.

Виставка показує, яким Вільнюс того часу бачили художники цього мультиетнічного та мультикультурного міста.

За інформацією Литовського національного художнього музею, збірний образ Вільнюса в міжвоєнні роки створювали насамперед представники польської культури, але дуже важливою частиною цього образу є твори, які свідчать про погляд вільнюсців литовського, єврейського, білоруського, російського, українського походження та інших національностей.

Через образи, створені сучасниками, виставка репрезентує Вільнюс у період 1918-1948 років, коли місто переходило з рук у руки, увійшовши до складу Польщі, потім Литви, було окуповане нацистами та Радянським Союзом. Окупації та війни докорінно змінили склад і соціальну структуру населення та залишили значний слід на матеріальному тілі Вільнюса - його архітектурі та містобудуванні.

Для виставки відібрано понад 250 робіт з найважливіших музеїв, бібліотек і архівів Литви та Польщі.

# Країни Балтії# Польща
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