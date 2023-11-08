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Новини2023.11.08 17:10

Литва виділяє Україні 2 млн євро на подолання соціальних наслідків війни

LRT.lt
LRT.lt 2023.11.08 17:10
Війна в Україні. Ілюстративно
Війна в Україні. Ілюстративно / AP nuotr.

Литва виділяє Україні 2 мільйони євро на подолання соціальних наслідків війни, йдеться в прес-релізі Міністерства фінансів Литви, опублікованому в середу.

На засіданні уряду в середу було схвалено подальшу підтримку Литвою України через інструменти міжнародних фінансових організацій: 1 мільйон євро для фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і 1 мільйон євро для Фонду солідарності з Україною Банку розвитку Ради Європи (CEB). Обидва фонди підтримують інклюзивні та соціальні проекти.

"Литва невтомно підтримує Україну та її народ і робить свій внесок у широкий спектр ініціатив через інструменти Європейського Союзу та міжнародні фінансові інституції. Сила України - в її народі та його рішучості боротися з агресором, тому важливо надавати підтримку не лише бюджету України для підтримки економічної стабільності, але й для подолання соціальних наслідків війни", - зауважила міністр фінансів Литви Ґінтаре Скайстє.

Згідно з прес-релізом, програма ЄБРР "Дії за рівність та гендерний фонд" в Україні спрямована на створення бізнес-середовища та розвиток людського капіталу, тим самим сприяючи працевлаштуванню ветеранів війни, людей з інвалідністю та інших жертв російської війни в Україні. Програма також надає психологічну підтримку цим особам.

Метою Фонду солідарності з Україною CEB є підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні та сприяння відновленню України. Фонд буде спрямований на вирішення широкого спектру соціальних потреб, що виникли внаслідок війни, таких як забезпечення добробуту та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, відновлення соціальної інфраструктури в ключових регіонах країни, наприклад, капітальний ремонт пошкоджених багатоквартирних будинків, надання більш стійких житлових рішень, а також розбудову потенціалу Міністерства з питань відновлення України.

Очікується, що Литва перерахує кошти в обидва ці фонди до кінця цього року.

# Україна# Країни Балтії
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