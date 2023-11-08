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Новини2023.11.08 17:04

Глава МЗС Литви назвав небезпечними міркування на Заході про мирні переговори щодо України

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BNS 2023.11.08 17:04
Габріелюс Ландсбергіс
Габріелюс Ландсбергіс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Очільник литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс називає небезпечними міркування західних посадовців стосовно мирних перемовин між Україною та Росією, яка напала на неї.

Американське телебачення NBC, з посиланням на джерела, повідомило наприкінці листопада, що офіційні особи США і Європи почали закриті переговори з Києвом щодо можливих мирних перемовин із Кремлем, щоб покласти край війні.

"Моя позиція полягає в тому, що це дуже небезпечні обговорення", - заявив журналістам у середу литовський міністр.

За його словами, Україна має сама вирішити, чи починати, і якщо так, то коли, подібні переговори.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив минулого тижня, що не готовий до таких переговорів із Росією доти, доки війська останньої не будуть виведені з території країни.

Останнім часом увага Заходу переключилася з війни в Україні, розв'язаної Росією, на Ізраїль, який бореться з палестинським угрупованням ХАМАС. Крім іншого, у лавах європейських і американських політиків дедалі більше сумніваються в подальшій військовій підтримці Києва.

"Якщо Україна вирішить продовжити переговори через те, що їй не забезпечено достатню кількість зброї, це також наша відповідальність", - заявив Ландсбергіс.

За його словами, це, перш за все, збільшить загрозу для країн Балтії.

"Таким чином ми разом закріпили б, що російська експансія є можливим засобом зміни кордонів на європейському континенті. Оскільки ми перебуваємо так близько до Росії та Білорусі, це безпосередньо має на увазі підвищену загрозу для нас", - заявив глава дипломатії.

"Це стане третім разом з 2008 року, коли Росія змінить кордони в Європі", - додав він.

# Україна# Росія# Країни Балтії
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