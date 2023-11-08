Кремлівська пропаганда намагалася налаштувати Литву проти України історією з Рупшисом

Кремлівська пропаганда, скориставшись критикою на адресу командувача литовської армії генерала Вальдемараса Рупшюса через те, що він винаймав в оренду квартиру у свого сина, поставила перед собою завдання налаштувати Литву проти України, заявили у середу в Армії Литви.

Згідно з повідомленням, такі ознаки ворожої інформаційної операції, на думку військових, було виявлено ще в жовтні.

За даними армії, розвідувальні установи України констатували скоординовану ворожу інформаційну кампанію, коли в литовських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що інформація про навчання командувача армії за радянських часів нібито надійшла до Литви від розвідувальних установ України.

В армії вказують, що це була неправдива інформація, і було встановлено, що текст на загальнодоступній сторінці Wikipedia про командувача литовської армії було відредаговано за три дні до того, як новина з'явилася у відкритому доступі, а адреса, з якої її було зроблено, веде до Москви.

"Основною метою цієї інформаційної операції були спроби дискредитувати командувача литовської армії, Україну і дружні стосунки між Литвою та Україною. Випадок із генералом Рупшисом українські аналітики оцінили як високий рівень потенційної загрози", - йдеться в заяві військового відомства.

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На думку аналітиків, це не перша спроба ворожої пропаганди дискредитувати Рупшиса. Встановлено, що перші зміни у відомостях про командувача армії на сторінці російськомовної версії Вікіпедії було внесено 19 березня 2020 року. Спроби поширення цієї інформації в російських інформаційних джерелах було зафіксовано ще 2022 року, але вони не увінчалися успіхом.

Загалом за останні два місяці аналітики Департаменту стратегічних комунікацій Збройних Сил Литви виявили 262 унікальні випадки дезінформації на тему оборони у ворожому інформаційному середовищі.

На думку аналітиків, інтенсивність потоку ворожої інформації не змінилася, а найчастішими об'єктами атак були конституційні засади, зовнішня політика, членство Литви в НАТО і підтримка Литвою України.