Брюссель рекомендує розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною - Зеленський і Науседа привітали це рішення

Виконавчий орган Європейського Союзу в середу рекомендував державам-членам розпочати офіційні переговори про членство з Україною та Молдовою, а також надати статус кандидата Грузії.

"Сьогодні історичний день, оскільки Комісія рекомендує Раді ЄС розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У кількох доповідях виконавча влада ЄС рекомендувала дозволити зруйнованій війною Україні розпочати переговори про вступ, як тільки вона усуне деякі свої недоліки.

ЄК високо оцінила Україну, яка минулого року зазнала вторгнення російських військ, заявивши, що уряд "продемонстрував надзвичайну інституційну силу, рішучість і здатність діяти". Однак Комісія заявила, що переговори мають розпочатися лише після того, як будуть вирішені проблеми корупції та лобіювання, а також буде прийнятий закон про національні меншини.

Схоже послання отримала і сусідня з Україною Молдова.

Грузії повідомили, що вона має бути офіційно визначена як кандидат на вступ до блоку після того, як усуне недоліки, в тому числі у сфері боротьби з корупцією та проведення виборів. Це не означає, що країна почне переговори про вступ найближчим часом. Перед цим Грузії доведеться провести реформи.

Пропозиції Комісії у щорічних звітах про прогрес зазвичай містять технічні рекомендації для 27 країн-членів ЄС щодо того, наскільки далеко вони просунулися у приведенні своїх законів і стандартів у відповідність до законів і стандартів блоку.

Очікується, що лідери ЄС вирішать, чи схвалювати ці рекомендації на саміті в Брюсселі 14-15 грудня. Немає жодних гарантій, що вони приймуть це рішення одноголосно.

Зеленський: Рекомендація розпочати переговори про членство в ЄС - це правильний крок

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що рекомендація Європейської комісії розпочати офіційні переговори про членство України в Європейському Союзі є правильним кроком як для Києва, так і для Європи.

Урсула фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським / AFP-Scanpix nuotr.

"Сьогодні історія України та Європи в цілому зробила правильний крок", - написав він у Telegram.

"Наша країна повинна бути в Європейському Союзі", - додав пан Зеленський.

Україна, яка здійснила проєвропейську революцію в 2014 році, заявила, що вторгнення Москви має прискорити процес її вступу до блоку.

"Українці заслуговують на це, як за захист європейських цінностей, так і за те, що ми тримаємо своє слово і розвиваємо державні інститути, навіть у розпал повномасштабної війни", - сказав пан Зеленський, додавши: "Ми приймаємо всі необхідні рішення".

Прем'єр-міністр України Денис Шигаль заявив, що Київ впровадить реформи, яких вимагає блок.

"Ми виконали всі сім рекомендацій Європейської комісії на урядовому рівні", - повідомив Шмигаль у Telegram.

Він додав, що Київ "відданий процесу державної трансформації, щоб зробити Україну рівноправним, сильним і повноправним членом Європейського Союзу".

Президент Литви вітає рішення ЄК щодо переговорів про вступ України та Молдови

Президент Литви Гітанас Науседа привітав рекомендацію Європейської комісії (ЄК) розпочати офіційні переговори про членство в ЄС з Україною та Молдовою, заявивши, що це те рішення, якого Литва очікувала.

Він також висловив сподівання, що це переконає більш скептично налаштованих лідерів.

Гітанас Науседа / AP nuotr.

"Рішення відповідає тому, що ми очікували, тобто, що Україні та Молдові буде надана можливість розпочати переговори про вступ, а Грузії надано статус кандидата", - сказав Науседа журналістам у середу в Паневежисі.

"Так, певні застереження означають, що не вся домашня робота була виконана, але це, безумовно, не ті застереження, які б зробили процес неможливим", - сказав Науседа.

"Сьогодні, давайте визнаємо, фактор часу також дуже важливий, особливо для України, яка бореться за свою свободу і для якої такі позитивні імпульси надзвичайно зміцнюють її дух, її готовність продовжувати боротися і чинити опір окупанту".

За словами президента, ця рекомендація є "доброю основою, міцним фундаментом" для переговорів на Раді Європейського Союзу в грудні.

"Я сподіваюся, що країни, які щиро і послідовно підтримують прискорене зближення країн Східного партнерства з Європейським Союзом, дійсно переконають ті країни, які, можливо, ще мають певний скептицизм", - сказав він.

Схожий меседж пролунав і на адресу сусідньої з Україною Молдови.

Київ, Кишинів і Тбілісі подали заявки на вступ до ЄС після початку російського вторгнення в Україну.