Ціни за опалення обіцяють нижчі за минулорічні: яких сум очікувати жителям Литви?

За даними Литовського енергетичного агентства, великі міста Литви розпочали опалювальний сезон із цінами майже вдвічі нижчими, ніж торік. Прогноз на першу половину зими також позитивний.

За словами Аґне Багочюте, тимчасового керівника Литовського енергетичного агентства (ЛЕА), розвиток поновлюваних джерел енергії позитивно впливає на ціни на тепло.

"Ціна на 48% нижча, ніж у той самий час минулого року. Це пов'язано зі збільшенням частки поновлюваних джерел енергії в енергобалансі", - сказала А. Багочюте, представляючи у вівторок останні дані.

За словами А. Багочюте, найістотніший вплив на ціни на тепло в Литві має стабілізація цін на біопаливо.

"Наразі ми забезпечені на литовських ринках, тому можна припустити, що ціни залишаться на колишньому рівні", - прогнозує А. Багочюте.

Опалення / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За даними ЛЕА, очікується, що в період з травня по листопад 2023 року ціна на біопаливо коливатиметься в межах від 21 до 22 євро/МВт-год.

"Якщо порівнювати середні показники з листопадом минулого року, то ціна буде на 48% нижчою", - зазначив Антанас Будрайтіс, експерт Литовського енергетичного агентства.

Хороші прогнози на зиму

Тим часом у вересні ціна на біопаливо становила 19,31 Eur/MWh, що є найнижчим показником з 2021 р. Очікується, що до кінця 2023 р. ціна контрактів на поставку біопалива буде нижчою за 28 Eur/MWh.

Ціна за листопад становить 25,86 євро/МВт-год, а за грудень - 26,45 євро/МВт-год (перед початком опалювального сезону ці ціни становили 27,5-28,5 євро/МВт-год). Угоди на перший квартал 2024 року перебувають на рівні нижче 27 євро/МВт-год, хоча в другій половині зими ціни зазвичай вищі, ніж у першій половині зими.

"Перед початком опалювального сезону, коли укладалися довгострокові контракти, ціна на паливо становила 27-28 євро. Зараз довгострокові контракти на листопад, грудень перебувають у межах 25-26 євро. На перший квартал 2024 року контракти формуються за ціною, нижчою за 27 євро, хоча, згідно з історичними даними, ціна на біопаливо в другій половині зими вища", - зазначив Будрайтіс.

Опалення / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Найнижча ціна в Каунасі

За даними ЛЕА, опалювальний сезон розпочався із середньої ціни на тепло у великих містах. Як уже зазначалося, це на 48% нижче, ніж на початку опалювального сезону 2022 року.

Найбільша зміна цін (у %) спостерігалася в Каунасі, що було пов'язано з коливаннями цін на біопаливо (у Каунасі відсоток біопалива в опаленні міста становить близько 90%).

А ось найбільш стабільна ціна, за даними Агентства, - у столиці. Це пов'язано з ухваленням торік рішення про використання мазуту замість газу і ціною на тепло, що купується в незалежних постачальників тепла (65% від необхідного обсягу тепла).

Природний газ - найдорожчий

Опалення / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Середня ціна природного газу в жовтні була на 115 Eur/МВт-год нижчою, ніж у жовтні 2022 року, і на 54 Eur/МВт-год нижчою, ніж у 2021 році.

Однак ціни на природний газ протягом усієї осені доволі послідовно зростали і наблизилися до рівня 50 євро/МВт-год. Це досить близько до історичних ф'ючерсів, які, за даними Енергетичного агентства, прогнозують ціни на цьому рівні в поточному опалювальному сезоні.

На думку експертів Енергетичного агентства, ціни на природний газ восени зазвичай зростають з природних причин. Наприклад, прохолодна погода, зростання споживання, а також війна в Ізраїлі та хвилювання з приводу безпеки інфраструктури в регіоні Балтійського моря також вплинули на зростання цін цієї осені.

ЛЕА попереджає, що з найвищими рахунками за опалення зіткнуться ті, хто опалюється природним газом, і власники неефективних будівель.

Незважаючи на події, що потрясли світ, експерти Енергетичного агентства прогнозують повернення оптимізму. Рівень цін на газ на зиму знижується і наразі очікується в межах 50-55 євро/МВт-год. Такі ціни прогнозувалися і наприкінці серпня.

За даними агентства, наразі всі газові сховища в Європейському Союзі заповнені більш ніж на 95%, а середній показник по ЄС становить 99,6%. Це найвищий рівень заповнення газових сховищ за останні п'ять років.