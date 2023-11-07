Два танкові батальйони складуть основу німецької бригади у Литві, повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Це 203-й танковий батальйон з Аугустдорфа, Північний Рейн-Вестфалія, і 122-й танково-гренадерський батальйон з Обервіхтаха, Баварія. Загалом бригада складатиметься з трьох бойових батальйонів та командних і допоміжних елементів.

За даними міністерства, третій батальйон спочатку складатиметься з бойової групи батальйону передової присутності НАТО на чолі з Німеччиною.

Два батальйони будуть передислоковані до Литви після того, як буде створена необхідна інфраструктура.

Таке рішення ухвалив у понеділок міністр оборони Литви Борис Пісторіус за пропозицією генерального інспектора Бундесверу.

Бригада, яка буде розгорнута в Литві, отримає назву "Танкова бригада 42". Очікується, що штаб бригади переїде до Литви в останньому кварталі 2024 року. Німеччина має намір розмістити в Литві загалом близько 4000 військовослужбовців.

Наразі в країні розгорнута передова командна ланка бригади.

Вільнюс планує розгорнути основну частину військ у 2026 році. Військовослужбовці і супроводжуючі їхні родини будуть розміщені у Вільнюсі, Руднінкаї і Руклі, але конкретні місця поки що не визначені, оскільки обговорення ще не завершені.

Спільна робоча група двох країн домовилася, що план розгортання німецької бригади у Литві буде підписаний до 22 грудня цього року.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що до прибуття бригади в Литву необхідно буде підготувати не лише військову, але і соціальну інфраструктуру, наприклад, школи та заклади дозвілля.

За його словами, це необхідно, тому що військові повинні проходити ротацію кожні три роки, а це означає, що в країну приїжджатимуть і їхні родини.

Ідея розміщення бригади в Литві виникла після російського вторгнення в Україну з метою зміцнення безпеки регіону. Наразі в країні розгорнуто передовий командний елемент бригади.

Німеччина також очолює Міжнародний союзницький батальйон НАТО у Литві з 2017-го року.