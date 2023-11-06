Українська Хвиля: Чернігів-Пріштіна-Вільнюс. Воєнні маршрути Ірини Синельник

На каналі Радіо LRT Klasika передача "Українська Хвиля". У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі!

Хочу сказати, що напевно для всіх українців найбільша радість зараз у війну на чужині - зустріти своїх земляків. Така радість сьогодні і в нашій студії. З нами присутня наша колега, українська журналістка, чернігівка, власна кореспондентка агенції УНІАН у Чернігівській області Ірина Синельник.

- Добрий день, Ірино!

- Доброго дня! Мені дуже приємно бути разом з Вами!

- Навзаєм приємно! Хто би міг до війни подумати, що ми зустрінемося аж через кілька років. І вже не вдома, а в Литві, і також будемо говорити про журналістику.

Знаю, що Вас у Вільнюс привела саме професія. Тут відбувається професійний тренінг для журналістів. Напевно, з нього і почнемо.

- Так, я повинна погодитися з Вами, що дуже дивні відчуття. І емоційно, коли зустрічаєш своїх земляків за кордоном, то це іноді розчулює до сліз, тому що я тривалий час до цього теж жила за кордоном. І от пам'ятаю ці відчуття, коли кожну людину з україни сприймаєш як рідну.

І важко. Хоча ми і намагаємося допомагати Україні, коли перебуваємо далеко. Але однаково відчуття дому, смутку відвідують нас час від часу.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

А у Вільнюсі мені дуже приємно бути. Я рада, що стала учасницею тренінгу з безпеки для українських журналістів, які організовує LRT. І повинна сказати, що тренінг надзвичайно важливий, актуальний, і ми працюємо з професіоналами дуже високого рівня. Ми пропрацьовуємо питання цифрової безпеки, фізичної безпеки. І не просто говоримо про це теоретично, а маємо ще практичні заняття, що надають цьому тренінгу особливої цінності, як на мене.

- Ірино, я так розумію, тренінг відбувається в рамках проекту Media FIT. Це дуже корисні програми. І наш проєкт Факти ЛРТ. Україна підтриманий цим проєктом.

Наскільки це практичний тренінг? Наскільки для Вас це перший досвід? В Україні у нас відбувалися подібні тренінги ще з 2014 року. Журналісти мали нагоду навіть в канаві десь "переховуватися від терористів", розігрували різні ситуації, якщо вас на блокпосту ворог зупиняє, до прикладу. Знаю, що подібні такі занурення в екстремальну ситуацію були і наближення до ситуації реальних бойових дій під час вашого практичного тренінгу.

- Так, це було занурення в екстремальну ситуацію. І я маю сказати, що раніше поїздки на полігон для журналістів організовували військові. Принаймні, так було у Чернігові ще до 2014 року. І це була своєрідна розвага, так, ніби подивитися, як працюють військові. І мені здається, що ані я, ані більшість з моїх колег навіть не думали, що ми станемо свідками якихось бойових дій. І не просто свідками, а ще й учасниками.

Тобто тепер вже інакше дивишся на ці заняття, на практичні відпрацювання. Це елементарні навички. Нам тренери говорили, що хай вони краще вам не знадобляться, але ви маєте знати, як себе поводити, як діяти в якійсь критичній ситуації.

Ми також мали можливість побачити, як різні матеріали поводяться, коли перебувають під обстрілами. Хоча я вже мала до цього часу певні практичні уявлення, але переконалися, що немає безпечних матеріалів. Дивлячись з якої зброї стріляють, як довго стріляють. Зараз використовується настільки потужна і сучасна зброя, що вона все руйнує, будь-які матеріали. І навіть цегляна стіна, яка здається нам витривалою, за якою нібито безпечно ховатися, насправді не є безпечним укриттям.

Головне завдання людей, які опинилися в зоні обстрілу, - якомога швидше залишити цю небезпечну зону. Можливо, ви якось тимчасово сховалися, але повинні думати над тим, як відійти з цієї зони, як втекти.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

У нас була така гра, але я розумію, що це в Україні повсякденна реальність у зонах, наближених до бойових дій, із захопленнями заручників. А журналісти - це вразлива категорія людей, і наша професія робить нас залежними від обставин. Ми можемо опинитися і в зоні бойових, і на територіях, наближених до бойових дій.

Як обставини складуться, кожному складно передбачити. Тому володіти якимись певними навичками вкрай необхідно. Але головний висновок мій після тренінгу: ніколи не потрібно здаватися. Потрібно завжди оцінювати ситуацію з холодною головою. Оцінювати якомога об'єктивніше, аналізувати.

Що відбувається? Чого від вас хочуть? Де ви перебуваєте? Потрібно намагатися зберегти своє життя і здоров'я.

- Війна розкидала нас усіх по світу. Знаю, що Ви, Ірино, також потрапили в країну, в якій раніше навіть не сподівалися побувати. Де ви зустріли війну? Як минув перший рік війни для Вас? Чи не залишили Ви професію?

- Цей рік воєнний, повномасштабного вторгнення, тому що війна в Україні триває вже майже 10 років. Він був складним для мене так само, як і для всіх українців.

Якщо раніше я допускала теоретично, що війна можлива, і потрібно готуватися, то так склалися життєві обставини, що в лютому 2022-го року я змінила місце свого проживання, я змінила роботу, і у мене помер батько.

І це все сталося у короткий проміжок часу. Я була розбалансована емоційно і фізично. І абсолютно не була підготовлена до початку бойових дій.

Мене перший день (широкомасштабної - ред.) війни застав у Чернігові. Зателефонувала сестра. Я думаю, що майже у кожного з нас є цей дзвінок о 5-6-й годині ранку з повідомленням про те, що почалася війна. І у мене хаос був. Я не знала, що робити, як діяти. Потім ми зібралися і вирішили, що мені потрібно купити ліки. Я постояла дві години у черзі за ліками. І сестра далі подзвонила, сказала: "Приїздить до нас, тому що потрібна допомога". Я вирішила, що якщо я можу, то я повинна допомогти племінниці. І після цього я вже не могла повернутися в Чернігів.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник. Під час акції памʼяті до річниці початку війни / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

Я опинилася в Любечі на кордоні з Білоруссю. Ця територія була окупована. Ми, власне, перебували в пасивній окупації. Росіяни не зайшли в наш населений пункт, але ми не могли ні виїхати, ні отримати якусь допомогу.

Ми шість тижнів прожили без хліба. І це, мабуть, найменша втрата, яка може бути. Тому що так, як було в Чернігові, так, як було в інших населених пунктах і навіть у сусідньому селі Мохнатині поряд з нами... Там окупанти розстріляли хлопців, які просто йшли дорогою.

Тому цей час був доволі емоційно складним, але я продовжувала працювати. Мені було це дуже важливо. Я не випускала телефон. Мені здається, тільки спала без телефона, а так весь час перевіряла новини. Весь час дивилася, що відбувається. Тобто бачила щось у соцмережах, перевіряла через представників влади, через офіційні органи і готувала матеріали для УНІАН.

Я писала публікації і дуже боялася, щоб мій телефон не потрапив до сторонніх рук. Тому що я розуміла, що я наражаю на небезпеку не лише себе, але й родину своєї сестри.

І ось це відчуття відповідальності є складним в тому плані, що ти не знаєш, що буде завтра.

Це був період, поки був зв'язок. Потім в останні два тижні, мабуть, і зв'язку не було. Тому я писала просто якісь матеріали, що їх можна пізніше опублікувати. Брала інтерв'ю у родини, яка виїхала з Чернігова. Вони дуже ризикували. Їх декілька разів росіяни ледь не розстріляли.

Історія у кожного своя, переживав той час кожний по-своєму складно емоційно, але головне, що ми були налаштовані на те, що ми не здамося, ми будемо боротися. І ось це, мені здається, теж допомагало вижити, пережити той складний момент.

Потім я повернулася в Чернігів. У мене квартира частково постраждала, тому що був приліт у наш будинок. Я зробила невеличкий ремонт. Але почалися такі тривожні якісь розмови.

Я розуміла, що це працює російська пропаганда. Але, коли ти журналіст, коли ти написав чимало матеріалів про війну, то відчуваєш, що ти вразливий.

І от я спробувала подати свою кандидатуру на програму захисту журналістів у Республіці Косово. Вона організована урядом Косова і Європейським центром свободи преси та медіа. Її ініціювала медіаюрист з Косова Флютура Кусарі, і вона отримала підтримку уряду. Були створені умови для того, щоб 20 українських журналістів жили і працювали в Косово.

Для мене це трішки було несподівано, але я отримала запрошення і відправилася до Косова, дуже мало знаючи про цю країну.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

Варто сказати про те, що до цього часу Україна не визнає Косова. Проживши у цій країні рік, я розумію, що це значною мірою наслідок впливу сербської і російської пропаганди. І взагалі та інформація, яка присутня про цю державу в Україні, продиктована значною мірою політикою Сербії, яка завжди агресивна стосовно Косова.

Ми побачили, наскільки албанці готові боротися за свою країну. Їхній приклад теж надихає, і вони беззаперечно підтримують Україну. Вони з перших днів надають гуманітарну допомогу.

Я вже згадала про нашу програму "Резиденція в Косово". Також наш волонтер-англієць, який живе в Косово, передавав для госпіталя у Запоріжжі ліки. Тобто там люди дуже-дуже небайдужі до українців, починаючи від випадкових перехожих на вулиці, в кафе, продавців на ринку. Коли говориш, що ти з України, всі відповідають, що "ми дуже підтримуємо Україну", "Слава Україні!". І це так дуже приємно, що ми маємо настільки розуміння і підтримку велику. І косовари, коли говорять, що "ми розуміємо, що таке війна", то це не просто слова, це частина їхнього життя, адже війна в Косово була в 1998-1999 роках.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник. Зустріч з президенткою Косово Вйосою Османі / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

Як і скрізь війна, це жахливо: мародерство, вбивства, зґвалтування жінок, зниклі безвісти, - це все вони пройшли. І вони розуміють, що зараз переживає Україна. Тому готові нас підтримати і допомогти нам.

Ну і, звісно, питання часто від албанських журналістів звучить, коли ж Україна визнає Косово? То у нас, журналістів, які брали участь або беруть у цій програмі, є таке сподівання, що це стане одним з питань після війни. Хочеться в це вірити, тому що люди дуже підтримують і дуже розуміють, в якій ситуації зараз перебуває Україна, і наскільки важливо нам підтримка, підтримка світу і Європи. І дуже важливо, щоб Україна перемогла.

- Литва визнала Косово 2008-го року. Литва також повернула назву історичну Грузії - Сакартвело. Вони називають так Грузію офіційно. Так само, як держава Ізраїль. Наскільки я розумію, оце питання справедливості і нас стосується в першу чергу. Тобто ми теж маємо бути справедливими на міжнародній арені до тих народів, які потерпають: і до Тайваню, і до уйгурів, і до сирійців. І потім вже більше можемо вимагати і до себе такого ставлення.

- Абсолютно з Вами погоджуюся! Варто підкреслити, що незалежність Косова якраз і була проголошена у 2008 році. Це означає, що Литва серед тих країн, які першими визнали незалежну державу Косово. Для мене це приклад стійкості і прагнення до незалежності, що передається з покоління в покоління і дуже на рівні кожної родини підтримується. Тобто починається ось оце відчуття своєї держави. Воно формується від сім'ї.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник. Зустріч з премʼєр-міністром Косово Альбіном Курті / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

А потім уже це через освіту, через суспільні інституції ще більше формується. Але насамперед це існує в родині. І албанці говорять, що "вам складніше, українцям, тому що ви маєте схожі мови". І варто визнати, скільки українців користуються і досі російською мовою. А албанська мова і сербська абсолютно різні. У них також різна релігія - це мусульманство і християнство. І говорять, що у них майже не було змішаних шлюбів, хоча дехто це заперечує.

Та людина, яка говорила мені це, наш координатор, то у нього дружина сама сербка. Але вона проти такої політики, яку проводить Сербія. Тому ось ми, звісно, маємо іншу дещо ситуацію. Але однаково ми прагнемо зберегти і свою національну ідентичність, і свою державу. Це дуже важливо.

- Я думаю, Ірина, що війна розставила цю історію по своїх місцях. І так само і різновиди православ'я московської і української традиції відрізняються, як шиїти від сунітів.

Я в курсі Вашої історії про фейкові сторінки, які російська пропаганда намагалася створювати нібито від імені інформаційної агенції УНІАН, яку Ви представляєте, підписувати вашим прізвищем.

Ми почали нашу розмову з питань безпеки. Як Ви вважаєте, це просто було технологічне таке "підписування" вашим прізвищем? Чи російська пропаганда все-таки серйозніше працює, відстежує і намагається на якомусь вищому за "плінтус" рівні маніпулювати і прораховувати наперед стратегічно?

- Коли я повернулася до Чернігова, то мені написали колеги з проєкту "По той бік новин". Вони цікавилися, чи працюю я в УНІАН і чи бачила я деякі публікації. Для мене це було великим сюрпризом. Я перейшла за посиланням, і там була публікація на сайті, що зовні дуже схожий на оригінальний: та сама кольорова гама, ті ж шрифти, те саме розміщення новин, посилань, тобто це все-все дотримано. І там стояло моє прізвище, і публікація, якої я не писала, і про яку я вперше дізналася. Для мене це був деякий шок. Я не могла заспокоїтися деякий час тому, що тема була абсолютно проросійська. Вона стосувалася питання необхідності перемовин про те, що українці мають значні втрати. Тобто це все було досить написано, маніпулятивно, і зроблені висновки, які вигідні однозначно російській стороні.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

У цьому є небезпека. Але ще більша небезпека, що ця публікація розміщена була в мережі фейсбук на рекламі, тобто стояло завдання зібрати якомога більшу аудиторію. І я почала діяти. Я зробила розголос з цієї історії. Написала у своїх соціальних мережах, що я не маю стосунку до цих матеріалів, що це інформаційна атака.

Мене підтримали колеги. Солідарні зі мною робили перепости. Проєкт "По той бік новин" написав спростування, роз'яснив алгоритм, як це працює і навіщо це робиться.

Але це не зупинило. Я не знаю, хто ці люди, які стоять за цими публікаціями. Але, по-перше я не одна отримала таку інформаційну атаку. Ці "сайти-наліпки" або "дзеркальні сайти", як їх називають, імітували багато провідних ЗМІ. Це "Українська правда", "Обозреватель", УНН. Тобто ті, які мають рейтинги, яким довіряє українська аудиторія. Використовували цю модель і підписували іменами журналістів, які працюють реально в цих виданнях.

Якщо зайти на сайт УНІАН і вбити моє ім'я, то дійсно випаде список моїх публікацій. Але ось цих фейкових публікацій там немає. Тобто, найкращий спосіб перевірки, якщо вам трапляється особливо в соціальних мережах, публікація, яка має або емоційний заголовок, або дуже явно просуває наративи російської пропаганди, то краще, мабуть, не писати гнівних постів автору чи коментувати це. Треба зайти на оригінальний сайт і перевірити, чи дійсно така публікація там є. Її просто не буде.

Я уявляю, наскільки пропагандистська машина добре фінансується, наскільки залучено туди багато людей. І ми так само розуміємо, що це люди мислячі. Вони аналізують ситуацію. І в цьому небезпека, тому що вони вдосконалюються і маніпулюють.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник. Зустріч з послом Франції в Косово Олівʼє Жеро / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

Для іноземної аудиторії і для українців використовують дуже хитрі методи. І ось ці сайти-наліпки, дзеркальні сайти належать до таких маніпулятивних інструментів, тому що різниця у справжньому доменному імені і у посиланні - лише у кількох літерах латинського алфавіту. Тобто навіть я не одразу зрозуміла, як це і чому хтось в УНІАН написав замість мене. Тобто одразу, коли ти бачиш це, спочатку такі емоціййні думки, і лише потім ти вже починаєш аналізувати, порівнювати. І виявляється, що там кілька літер в адресі сайту інші, ніж в оригінальних посиланнях УНІАН.

Я зверталася до Служби безпеки України, зверталася до Національної спілки журналістів України. Мені дуже допомогла кіберполіція. І ці сторінки були заблоковані.

Мені здається, найголовніша рекомендація в цій історії - це перевіряти такі публікації на оригінальних сайтах. І, звісно, мати критичне мислення і необхідність медіаграмотність запроваджувати у навчальні курси. Такі висновки для себе я зробила з цієї історії.

- Нагадаю, друзі, сьогодні в "Українській Хвилі" журналістка, власна кореспондентка інформаційного агентства УНІАН у Чернігівській області Ірина Синельник. Вона навчається зараз у Вільнюсі (відбувається тренінг для журналістів), і таким чином ми знайшли можливість ще й поспілкуватися в ефірі.

Ірино, Ви ні в окупації, ні в евакуації, ні по поверненню вже додому в Україну не полишали фактично професію. За цей час в різних умовах наскільки змінилася українська журналістика? Що в ній з'явилося такого, чого, можливо, не було до війни? Що в ній викристалізувалося за цей час і звернуло на себе увагу?

- Мені здається, що всі ми трохи стали військовими кореспондентами. Якщо раніше під час воєнних дій на сході України не всі були військовими кореспондентами, але коли сталося повномасштабне вторгнення, ми всі стали такими. Тому що писали про бойові дії, про те, що у нас відбувається. І з'явилося більше відчуття небезпеки, мені здається, для журналістів. Тому що розумієш по тих історіях, які траплялися на окупованих територіях, що це люди, які першими привертають увагу окупантів.

На жаль, мій колега по УНІАН з Київщини досі перебуває у полоні. Моя колежанка із Запоріжжя була в російському полоні. Ці історії свідчать про те, що бути журналістом в Україні під час війни - це небезпечно. Як і в будь-якій ситуації в будь-якій країні, де відбувається війна. Але у журналістиці ті люди, які віддані професії. Для яких журналістика - не просто робота із певним робочим днем, а покликання.

Я дуже люблю свою роботу, і для мене бути журналістом - це і відповідально, і цікаво, і захоплююче. За цей час, поки я працювала в Косово, це було розширення певних горизонтів. Це була співпраця з іноземними колегами. Це було вивчення їхнього досвіду, але із можливістю розповідати з перших вуст те, що відбувається в Україні. Тобто це теж дуже важлива місія, що українські журналісти мають змогу доносити інформацію, що насправді відбувається у нашій країні.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

Ми спілкувалися не тільки із колегами, а часто це були зустрічі зі студентами, зустрічі з дипломатами. Це була можливість переконувати про те, наскільки варварськими є методи Росії, наскільки багато воєнних злочинів вчиняється в Україні під час війни і про те, що необхідно притягнути потім воєнних злочинців до відповідальності. Для цього потрібно документувати події, воєнні злочини. І я хочу зробити такі проєкти. Я підготувала свою заявку. У нас є декілька книг про події на Чернігівщині. Я теж хочу підготувати свою книгу про те, як ми це переживали. Тому що, я повторюся, у кожного є свій досвід, але тут не може бути достатньо публікацій. Бо кожна окрема історія теж є свідченням того, що вчиняли російські терористи на Чернігівщині зокрема.

- Є ще одна тема, якої не можна не торкнутися тут, не вдома, не в Україні. Яка жива і є болючою. Мільйони українців змушені були покинути свої домівки. Вони навіть не підозрювали, наскільки надовго роздягнеться ця розлука. Тепер, коли ми бачимо, що частина українців живе за кордоном, частина залишається в тих умовах, які вдома: обтяжені постійним стресом, постійною воєнною травмою, величезним навантаженням економічним, психологічним, моральним.

Ви після року життя в іншій країні повернулися нещодавно в Україну. Якою Ви її побачили, і чи справді має під собою ґрунт ось ця тема певного розколу суспільства, певного нерозуміння українцями тих, хто виїхав? Чи це штучно надумано? Дозволимо як колеги собі такі відверті запитання.

- Мені здається, це дуже складне питання, і воно складне для мене також. Тому що більшість моїх колег, і так само я, коли я їхала на програму, я збиралася залишатися там всього 6 місяців. Але так склалося, що я залишилася на рік. І у моїх роздумах і рефлексіях на тему, як Україна буде долати проблеми із вимушеними біженцями, буде чи не буде повернення, мене здивувало те, що дуже багато людей вкрай негативно сприймають тих, хто виїхав.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник / фото: з особистого архіву Ірини Синельник

Я ставлюся до цього дуже філософськи, тому що у нас у кожного своя психіка. У кожного індивідуальний досвід, і кожен з нас переживає по-різному однакові обставини. Хтось сприймає їх простіше, хтось сприймає їх гостріше, хтось страждає від безсоння, постійної тривоги, нервових розладів. Ми не знаємо, що пережила кожна конкретна людина, і тому ось ця недовіра має не досить, як на мене, конструктивне підґрунтя. І звинувачення один одного можна пояснити тільки втомою і великим виснаженням від війни.

Можливо, такі моменти і присутні у суспільстві. Але мені здається, що більшість українців готові боротися і надалі відстоювати свою незалежність і свою державу. Тому що ми розуміємо, це йде боротьба за існування України як незалежної держави. Якщо ми не переможемо, то ми розуміємо, що нас просто не буде. І хочеться процитувати слова Степана Бандери про те, що якщо поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, то він потім втрачає все. І ми розуміємо, що ми набагато більше можемо втратити у покорі. Бо боротьба дійсно - це втрати. Гинуть найкращі доньки і сини України, але покірність принесе ще більше жертв і більше втрат. І я не знаю, об'єктивна ця інформація чи ні, але мені розповідали, що до повномасштабного вторгнення в Росії у Сибіру були розконсервовані об'єкти, які використовувались раніше як табори. Це жахлива інформація. Для мене вона вражаюча.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник. В студії LRT Radijas / фото: Олег Головатенко / LRT

Тобто ми чули про те, що існували списки людей і як з ними поводитися. Моя колежанка, з якою ми познайомилися у Косово, вона з Луганщини. Вона пройшла через допит, і їй відверто офіцери ФСБ говорили, що "ти журналістка, і такі, як ти, не підлягають перевихованню. Тобто ти сама розумієш, що з тобою буде". І ось з таких пазлів складається загальне уявлення, наскільки була викривлена значною мірою наша історія.

В останні десятиліття ми відкрито говорили про Голодомор і про репресії, але ж десятиліттями до цього це все замовчувалося. І тепер, спостерігаючи, що робить російська армія в Україні, я ще раз переконуюся, що нічого нового не відбувається.

Почитайте твори Івана Багряного, "Сад Гетсиманський", зокрема. І ви знаєте дуже багато паралелей із сьогоденням.

- Ірино, я хочу сказати, що опосередкованим доказом того, що Ви сказали, є свідчення співрозмовників "Української Хвилі", родичі яких зараз знаходяться на території Росії. І в тих таборах, де сиділи українці за часів Сталіна, зараз сидять молоді українці, які є в'язнями нашого ворога, війна якого спрямована, в першу чергу, проти цивільних і на знищення української нації.

- Я б хотіла подякувати всім країнам, зокрема і Литві, і Косово, за підтримку України, і ще раз нагадати, що світ не має бути байдужим, коли відбувається така несправедливість, коли відбувається вторгнення в незалежну державу.

Чернігів-Пріштіна-Вільнюс: Воєнні маршрути Ірини Синельник. В студії LRT Radijas / фото: Олег Головатенко / LRT

Коли ми маємо справу з концентрованим злом, світ має діяти. Тому що небезпека не лише для України як окремої держави. Небезпека виникає для всіх держав у світі. І ми бачимо, що це зло має тенденцію до поширення у світлі останніх подій, які відбуваються в Ізраїлі, і тенденцією у світовій політиці. Тому не можна бути байдужим.

- Ви слухали передачу "Українська Хвиля". Сьогодні у ній взяла участь журналістка інформаційного агентства УНІАН Ірина Синельник. З нею спілкувалися Олена і Олег Головатенки, за режисерським пультом працювала Sonata Barčytė Jadevičienė.

Почуваємося з Вами, друзі, наступної суботи, як завжди о 14:30. Також нагадаю, що "Українську Хвилю" можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті LRT.lt.