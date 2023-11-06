П'ятеро людей поранені в результаті обстрілу росіянами Одеси

П'ятеро людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами міста Одеси в неділю ввечері, повідомив в соціальній мережі Telegram голова адміністрації цього південноукраїнського регіону Олег Кіпер.
Його цитує український портал "The Kyiv Independent".
За його словами, п'ятеро поранених були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.
Численні вибухи пролунали в Одесі в неділю ввечері, коли Росія розпочала хвилю атак на півдні України, повідомляє суспільний мовник "Суспільне".
Українські військово-повітряні сили вперше попередили про ракету, що летіла в бік Одеси близько 21:00 за місцевим (і литовським) часом. Незабаром після цього з'явилася інформація, що кілька груп запущених Росією безпілотників "Шахід" летять у напрямку півдня країни.
"Перша група безпілотників "Шахід" рухається на північний захід уздовж українсько-молдовського кордону. Друга група знаходиться на північ від Одеси і рухається на північ. Ще три групи наближаються до Одеси з боку Чорного моря", - повідомили пізніше у Telegram ВПС України.
Місцева влада та ЗМІ повідомили, що в регіоні була активована система протиповітряної оборони.
Російські ракети «Онікс» та «Іскандер-М» влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибухова хвиля понівечила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста.
Одеський музей якраз збирався відзначити свій черговий ювілей, але у зв'язку з ударом Росії усі урочистості були перенесені.
Друзі, ми так готувалися до завтрашнього дня народження музею, але дякуючи рф, всі плани знищено.— Одеський національний художній музей (@onfamua) November 5, 2023
Музей зачиняємо на тиждень та переносимо всі події
Поки ми не потребуємо волонтерів і будемо звертатися точково до відповідних професійних організацій. pic.twitter.com/wSICoj2Rqz
Силам оборони також вдалося збити 15 дронів.
Також повідомлялося про вибухи в Херсоні. Росія випустила по місту протирадіолокаційну ракету Х-31. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.
Військово-повітряні сили також попередили про ризик ракетних пусків у напрямку Дніпропетровська, Донецька та Запоріжжя.
По Миколаївщині Росія випустила ракету Х-59, яку вдалося знищити.