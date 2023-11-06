П'ятеро людей поранені в результаті обстрілу росіянами Одеси

П'ятеро людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами міста Одеси в неділю ввечері, повідомив в соціальній мережі Telegram голова адміністрації цього південноукраїнського регіону Олег Кіпер.

Його цитує український портал "The Kyiv Independent".

За його словами, п'ятеро поранених були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Численні вибухи пролунали в Одесі в неділю ввечері, коли Росія розпочала хвилю атак на півдні України, повідомляє суспільний мовник "Суспільне".

Українські військово-повітряні сили вперше попередили про ракету, що летіла в бік Одеси близько 21:00 за місцевим (і литовським) часом. Незабаром після цього з'явилася інформація, що кілька груп запущених Росією безпілотників "Шахід" летять у напрямку півдня країни.

"Перша група безпілотників "Шахід" рухається на північний захід уздовж українсько-молдовського кордону. Друга група знаходиться на північ від Одеси і рухається на північ. Ще три групи наближаються до Одеси з боку Чорного моря", - повідомили пізніше у Telegram ВПС України.

Місцева влада та ЗМІ повідомили, що в регіоні була активована система протиповітряної оборони.

Російські ракети «Онікс» та «Іскандер-М» влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибухова хвиля понівечила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста.

Одеський музей якраз збирався відзначити свій черговий ювілей, але у зв'язку з ударом Росії усі урочистості були перенесені.

Друзі, ми так готувалися до завтрашнього дня народження музею, але дякуючи рф, всі плани знищено.



Музей зачиняємо на тиждень та переносимо всі події

Поки ми не потребуємо волонтерів і будемо звертатися точково до відповідних професійних організацій. pic.twitter.com/wSICoj2Rqz — Одеський національний художній музей (@onfamua) November 5, 2023

Силам оборони також вдалося збити 15 дронів.

Також повідомлялося про вибухи в Херсоні. Росія випустила по місту протирадіолокаційну ракету Х-31. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Військово-повітряні сили також попередили про ризик ракетних пусків у напрямку Дніпропетровська, Донецька та Запоріжжя.

По Миколаївщині Росія випустила ракету Х-59, яку вдалося знищити.