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Новини2023.11.06 09:29

П'ятеро людей поранені в результаті обстрілу росіянами Одеси

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.11.06 09:29
Нічні удари Росії. Ілюстративно
Нічні удари Росії. Ілюстративно / AFP-Scanpix nuotr.

П'ятеро людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами міста Одеси в неділю ввечері, повідомив в соціальній мережі Telegram голова адміністрації цього південноукраїнського регіону Олег Кіпер. 

Його цитує український портал "The Kyiv Independent".

За його словами, п'ятеро поранених були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Численні вибухи пролунали в Одесі в неділю ввечері, коли Росія розпочала хвилю атак на півдні України, повідомляє суспільний мовник "Суспільне".

Українські військово-повітряні сили вперше попередили про ракету, що летіла в бік Одеси близько 21:00 за місцевим (і литовським) часом. Незабаром після цього з'явилася інформація, що кілька груп запущених Росією безпілотників "Шахід" летять у напрямку півдня країни.

"Перша група безпілотників "Шахід" рухається на північний захід уздовж українсько-молдовського кордону. Друга група знаходиться на північ від Одеси і рухається на північ. Ще три групи наближаються до Одеси з боку Чорного моря", - повідомили пізніше у Telegram ВПС України.

Місцева влада та ЗМІ повідомили, що в регіоні була активована система протиповітряної оборони.

Російські ракети «Онікс» та «Іскандер-М» влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибухова хвиля понівечила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста.

Одеський музей якраз збирався відзначити свій черговий ювілей, але у зв'язку з ударом Росії усі урочистості були перенесені.

Силам оборони також вдалося збити 15 дронів.

Також повідомлялося про вибухи в Херсоні. Росія випустила по місту протирадіолокаційну ракету Х-31. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Військово-повітряні сили також попередили про ризик ракетних пусків у напрямку Дніпропетровська, Донецька та Запоріжжя.

По Миколаївщині Росія випустила ракету Х-59, яку вдалося знищити.

# Україна# Росія
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