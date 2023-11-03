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Новини2023.11.03 11:23

"Любить розв'язувати шнурки". У Паневежисі ворона подружилася з жінкою і її собакою

ТL LRT.lt
Телебачення LRT, LRT.lt 2023.11.03 11:23
Ворона Кварксє
Ворона Кварксє / LRT stop kadras.

У будинку мешканки Панявежиса Ванди Кетєне мешкає незвичайний вихованець - ворона Кварксє. Птах сам заявився в гості до жінки, а та вирішила прихистити його. Відтоді у них зав'язалася дружба - ворона подружилася з дітьми та іншими тваринами, зовсім не боїться людей і любить ласку.

Щоранку, в один і той самий час, ворона на ім'я Кварксє прилітає до Ванди на сніданок. Після цього вона завжди так чи інакше дякує своїй господині.

"Зараз ти почнеш чепурити моє волосся, як своє пір'я. Ну, поправ мені волосся, а то в мене на голові безлад. Вона завжди так зі мною чинить. Тільки не копайся в моїх мізках", - сміючись, каже жінка птаху.

Ванда розповідає, що її крилата подруга Кварксє дуже любить, ласку. Коли її запрошують, вона завжди підходить і сідає поруч, просить, щоб її погладили.

Так дружно жінка живе зі своїм вихованцем уже майже півроку. А все почалося з того, що одного разу її онук побачив ворону, що стояла біля хвіртки, і запропонував бабусі погладити її.

"Баба, - каже, - ворона прилетіла, їсти хоче". Ну, я взяла батон, ми пішли й погодували її. Я питаю: "Навіщо мені ворона?", а онук знову запевнив мене, що ворона сама прилетіла. І так ми стали дружити. До речі, вона цілий місяць не їла сама, я її весь час годувала в дзьоб, - розповідає В. Кетєне. - Вона навіть не могла пити, нічого не вміла робити".

Ворона Кварксє
Ворона Кварксє / LRT stop kadras.

Кварксє дуже швидко звикла до своєї господині. Крім того, у неї зав'язалася чудова дружба із собакою Ванди.

"Вони дуже подружилися, дуже. Собака відпочиває, мирно спить, а та підходить і разок так бац - клюне. Тоді собака смикається, але потім знову засинає. Але вона все одно не відстає, щипається - дружелюбно, не злобно", - усміхається Ванда.

Як стверджує мешканка Паневежиса, вона не здивована, що в її будинку оселилася ворона. Вона дуже любить тварин, тож здогадується, що саме тому Кварксе обрала її.

"Тут постійно живуть собаки і кішки, а в дітей були дві шиншили, черепаха і змія - ми потопаємо у тваринах, - сміється господиня садиби. - Можливо, тварини відчувають, хто їх любить? Напевно".

Кварксє також дуже любить дітей і намагається завжди бути поруч із ними. А, мабуть, найулюбленіше її заняття - розв'язувати шнурки на черевиках.

Ванда каже, що навіть якщо Кварксє відлітає з двору, вона завжди повертається. А після довгих розставань ворона дуже сумує за ласкою.

Повний звіт про дружбу жінки і ворони дивіться у відеосюжеті (литовською мовою):

Ворона Кварксє
Ворона Кварксє
# Країни Балтії
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