Жертовна любов: від Литви - Україні

Литовські волонтери допомагають біженцям з українських міст, які бомбить російська армія.

У 198 країнах і регіонах світу діють 154 національні католицькі благодійні організації, об'єднані в міжнародну конфедерацію "Caritas Internationalis". У перекладі з латині слово "caritas" означає милосердя або жертовну любов.

Історія створення організації сягає кінця XIX століття і пов'язана з публікацією 1891 року папою римським Львом XIII енцикліки Rerum Novarum. Це був відкритий лист понтифіка, який від імені Святого престолу звертав увагу всіх єпископів Римо-Католицької Церкви на становище представників робітничого класу, і який надав імпульс соціальній діяльності мирян у Католицькій церкві.

До більшовицького перевороту "Caritas" діяв і в Російській імперії, наприклад, у Санкт-Петербурзі один із притулків для хлопчиків католицького віросповідання, створений єпископом Антонієм Малецьким при парафії святої Катерини на Невському проспекті, називався "Карітас".

У радянські часи благодійна діяльність церковних організацій була під забороною, але з кінця 80-х років минулого століття вона поступово відновлювалася. У Санкт-Петербурзі за діяльної участі священика з Німеччини, прелата Хартмута Каніа, якого було призначено настоятелем парафії Найсвятішого Серця Ісуса, велася просвітницька та гуманітарна діяльність.

А наприкінці 1991 року після необхідних у таких випадках бюрократичних процедур було засновано організації "Карітас європейської частини Росії" і "Карітас азіатської частини Росії".

У 90-ті роки, які нинішні російські пропагандистські ЗМІ називають у кращому разі "лихими", діяльність таких організацій, як "Caritas", допомогла вижити багатьом сотням тисяч росіян незалежно від релігійної приналежності. При цьому діяльність благодійників не обмежувалася роздачею гуманітарної допомоги, але також включала, серед іншого, роботу з ВІЛ-інфікованими, відвідування ув'язнених у слідчих ізоляторах і правову допомогу біженцям з Афганістану, Північного Кавказу і республік Середньої Азії.

Але якщо діяльність співробітників "Caritas" усередині Росії зараз активно замовчується, то взаємодія волонтерів католицької благодійної організації в країнах так званого "пострадянського простору" розвивається досить динамічно. У чому переконалася кореспондентка Російської служби "Голосу Америки", поспілкувавшись із волонтерами "Caritas" у двох найбільших містах Литви, які надають допомогу українським містам і людям, що зазнали неспровокованої агресії.

"Я відводила очі, щоб не заплакати"

Координатор гуманітарної допомоги "Caritas" Свайоне Лапіняускєне пояснює суть роботи благодійної організації в Каунасі: "Видаються спеціальні картки від "Карітас", забезпечені коштами, на які кожен українець, який приїжджає сюди, може купувати необхідні йому речі. І не тільки, бо ми думаємо, що така допомога була потрібна для перших українців, хто приїхав до нас, а їх спочатку були тисячі щодня. Адже війна почалася несподівано, і до нас приїжджали люди, у яких із собою не було нічого".

Співрозмовниця "Голосу Америки" розповіла, що поруч із каунаським офісом "Карітасу" був встановлений вагончик, з якого українським біженцям, які цього потребували, цілодобово видавали гуманітарну допомогу. На уточнювальне запитання - чи мало при цьому значення віросповідання тих, хто звертався, координатор гуманітарної допомоги відповіла, що це ніколи нікого не цікавило і не цікавить.

Нині, через понад півтора року від початку повномасштабної російської агресії, робота литовського "Карітасу" охоплює не тільки забезпечення біженців предметами першої необхідності. Українцям, які залишаються в Литві, потрібна інформація про те, як тут можна влаштуватися на роботу, як влаштувати дітей до школи, як отримати медичне забезпечення тощо. Наданням цієї інформації також займаються колеги Свайоне, і в результаті було сформовано інформаційний центр для українців, який займається вирішенням подібних питань.

Найважчим, за її зізнанням, було виконання вимоги не показувати біженцям свої сльози. "І я пам'ятаю, що відводила очі і починала думати про щось інше, щоб не заплакати. І це було найважчим спочатку, тому що люди, які приїхали сюди з України, самі плакали, розповідаючи свої історії, вони боялися, бо приїхали в іншу країну, де вони не мають нікого з родичів і знайомих", - схвильовано згадала свої перші досвіди спілкування з українськими біженцями Свайоне Лапіняускєне.

Зараз у Каунасі розгорнуто проєкт, який допомагає українським сім'ям, які приїхали сюди, якнайшвидше інтегруватися в місцеву дійсність. "Ми дуже пишаємося тим, що цього літа зуміли організувати дитячий табір, тому що українські мами після закінчення навчального року не могли залишати вдома своїх дітей з першого до четвертого класу, адже самі вони повинні були йти на роботу. Тут у них немає родичів, і більшість матусь приїхали сюди з дітьми, але без чоловіків. Тоді ми зайнялися цією проблемою, і нам пощастило влаштувати 34 українські дитини на все літо до табору в робочі дні", - продовжила координаторка гуманітарної допомоги "Caritas" у Каунасі.

Свайоне зазначила, що допомогою Україні опікуються не лише відділення в різних литовських містах, а й "Caritas" Литви загалом: "Ми організували 6 акцій збору допомоги людям, які живуть в Україні. Ми збираємо необхідні речі і відправляємо їх в Україну". Крім того, у самому Каунасі облаштовують місця тимчасового прихистку українців, які можуть приїхати сюди взимку 2023 - 2024 року. "Я сама була в Україні в липні цього року і там ми зустрічалися з українським "Карітасом" і запитували, що буде потрібно українцям майбутньої зими. І все, що вони перераховували, ми збирали для шостої акції збору гуманітарної допомоги", - зазначає вона.

За словами Свайоне, у містах Київської області, які, як Буча та Ірпінь, були окуповані на початку повномасштабної агресії, але потім звільнені Збройними силами України, багато будинків просто непридатні для проживання - у них зруйновані стіни і дахи. "І зараз литовський "Карітас" хоче зібрати по всій країні 100 000 євро, щоб допомогти людям, які там живуть, тому що український "Карітас" теж допомагає їм відбудувати ці будинки. І ще, звісно, дуже важка ситуація в околицях зруйнованої Каховської ГЕС, тому що люди живуть там, як на болоті. Зараз вода відступила, але місцевим жителям нічим очищати землі, дороги і навіть свої будинки, бо всі трактори, машини і взагалі всю техніку вивезли в Росію ще до бомбардування ГЕС. І український "Карітас" дуже просив допомогти з вирішенням цієї проблеми. Багатьом сім'ям там запропонують виїхати, але ж люди хочуть жити на своїй землі", - підсумовує Свайоне Лапіняускєне.

"Коли люди тісно спілкуються між собою, вони знають, чим потрібно допомогти нужденним"

Гінтарія Седрісовєне працює у вільнюському "Карітасі", а також є координаторкою програми "Дружба родин", що налагоджує взаємовідносини між родинами литовців та українських біженців.

Гінтарія Седрісовєне / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

"Спочатку ми працювали з литовцями, і нам вдалося згуртувати близько 80 місцевих сімей і стільки ж українських. А якщо рахувати кількість людей, залучених до цієї програми, то вийде від п'ятисот до шестисот осіб", - зазначила вона в бесіді з кореспондентом Російської служби "Голосу Америки".

За словами Гінтарії, в результаті утворилася литовсько-українська громада, члени якої часто зустрічаються, проводять разом час, минулого літа вирушали в байдарковий похід, їздили Литвою на автобусні екскурсії. "Дуже важливо було налагодити саме міжособистісні стосунки: від людини до людини, від сім'ї до сім'ї. Адже спочатку, коли вони (сім'ї українських біженців - О.П.) тільки приїжджали до нас, вони нічого тут не знали, не орієнтувалися. Тому спочатку була інформаційна підтримка, потім інтеграційна допомога, і в результаті сім'ї відкрили свої серця", - свідчить координаторка програми "Дружба сімей".

Мовне питання вирішувалося так: коли Гінтарія давала оголошення для литовських родин, там була примітка, що для людей середнього та старшого віку з обох боків перевага надається спілкуванню російською мовою. А молодь і підлітки вільно розмовляють одне з одним англійською.

"Українські сім'ї я шукала сама: приходила в ті місця, де їм роздавали гуманітарну допомогу, і питала, чи хочуть вони дружити з литовською сім'єю? Вони казали: "Так!", і тоді ми заповнювали анкету, де було зазначено, чим вони займаються, як проводять своє дозвілля тощо. Після чого підбирала литовську сім'ю з аналогічними вподобаннями і зводила її з українською сім'єю. Я також дивилася, щоб діти в сім'ях були приблизно однакового віку", - описує свою роботу Гінтарія Седрісовєне.

За місяці, що минули від початку повномасштабної агресії, деякі литовські сім'ї повернулися додому, або виїхали в інші країни Євросоюзу. "І я запитувала литовські сім'ї: "Чи хочете ви потоваришувати з іншою українською сім'єю замість тієї, що виїхала?". І мені часто відповідали: "А ми все одно продовжуємо спілкуватися". Тобто, людські контакти залишаються, і навіть надходять запрошення приїхати в гості, коли війна закінчиться. І виходить парадоксальна ситуація: якби не війна, ці люди ніколи б не зустрілися і не подружилися", - констатує співробітниця вільнюського "Карітасу".

І на завершення своєї розповіді наголошує, що програма "Дружба родин" триває: "Коли люди з одного й іншого боку так тісно спілкуються між собою, вони знають, чим потрібно допомогти нужденним. Ми допомагаємо і з меблями, і з одягом, і з усім необхідним".

"З початку війни ми відправили в Україну дуже багато машин"

Волонтерка вільнюського "Карітасу" Віталія Скрінскєне розповідає, що одразу після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну до Вільнюса почали приїжджати біженці з окупованих територій. "Вони розповідали, як їх обстрілювали і бомбили, як вони добиралися сюди. Цей був такий жах, адже їм довелося пережити багато горя. Але зараз уже стало легше", - розповіла Віталія Скрінскєне кореспонденту Російської служби "Голосу Америки".

За її словами, до них в офіс приходять і приватні особи, і представники підприємств. "Приносять речі, пропонують допомогу. Дуже цікавий був випадок: до нас прийшли дві літні жінки і попросили, щоб ми підійшли до їхньої машини і забрали речі. І ми навантажили повний візок того, що вони привезли. Там була і їжа, і зошити, і різне шкільне приладдя. Здивувало те, що одна з цих жінок, сказала, що їй 86 років, але вона дуже хоче допомагати українцям", - продовжила розповідь волонтерка.

Дуже багато жінок, які приходять до "Caritas", приводять із собою дітей. Серед них є не тільки литовки, а й українки, які також займаються волонтерською роботою. На уточнювальне запитання, чи бувають тут росіяни, Віталія знизує плечима: "Я не звернула на це уваги. Якщо вони говорять литовською, то їх і відрізнити не можна".

Вона також не визначилася з точними даними, скільком українським сім'ям їм вдалося допомогти: "Ми тут сортуємо все, що приносять люди: окремо укладаємо одяг, речі для школярів, продукти тривалого зберігання. Потім вантажимо великі фури і відправляємо в Україну. З початку війни ми відправили дуже багато машин. А там уже український "Карітас" займається розподілом гуманітарної допомоги по містах і розвозить по школах".

Співрозмовниця "Голосу Америки" додала, що частина вантажів вирушає і на фронт, і, здебільшого, це - медикаменти.

"Я плакала від щастя, і цього я не забуду ніколи!"

Добровільна співробітниця каунаського "Карітасу" Олена Вовк разом із донькою приїхала до Литви з Києва 6 травня 2022 року. Її професія - лікар-ларинголог, але працювати за фахом тут вона поки що не може. Натомість до роботи гуманітарної організації вона долучилася одразу ж. "Коли я приїхала до реєстраційного центру, то побачила, що литовських волонтерів бракує, а ті, хто працював, виглядали дуже втомленими. Я запитала одну співробітницю, чи потрібні їм волонтери, вона сказала, що потрібні, і відтоді я почала тут працювати", - пригадала Олена під час бесіди з кореспондентом Російської служби "Голосу Америки".

Молода українка одразу ж знайшла свою нішу в каунаському "Caritas" - вона спілкувалася зі співвітчизниками, які приїхали сюди, допомагала їм зорієнтуватися в новій ситуації, давала необхідні поради, зокрема - як користуватися місцевими сім-картами для мобільних телефонів, інформувала про потреби українських біженців литовських співробітників організації. "І ось уже рік я працюю тут, за цей час моя донька Валя пішла до школи. Сама школа литовська, але були набрані українські класи з українськими викладачами. Тобто, вона була визначена, і я більше часу приділяла волонтерству", - продовжила Олена Вовк.

Паралельно з роботою в "Карітасі" вона вступила на заочне відділення в один з австрійських університетів за фахом "лікар-психотерапевт", щоб допомагати подолати посттравматичний синдром біженцям, які до неї звертаються. "На нашому курсі з дев'ятнадцяти осіб тільки три українці, а всі інші литовці. Але викладачі всі з України! Ми навчаємося російською мовою, а диплом у нас буде європейського зразка", - підкреслює Олена.

У відповідь на прохання розповісти якийсь найяскравіший випадок за останні місяці, Олена Вовк пригадала: "Коли я ще працювала в реєстраційному центрі, до нас приїхав український військовий із мамою. Він був поранений, його оперували в Україні, а коли той регіон почали обстрілювати (російські війська) його привезли сюди для реабілітації. Його мама приходила щодня, і ми їй усіляко допомагали. У сина була травма голови, і з ногами теж були складнощі, ми через Червоний хрест дістали ходунки. З його мамою ми постійно листувалися, а через деякий час у нас був концерт, присвячений Дню матері. І він прийшов на концерт зі своєю мамою сам! Звісно, він рухався з паличкою, але він сів поруч зі своєю мамою, а я була серед артистів, які виступали, але я бачила, що він посміхався, був щасливий, і після концерту до нього підходили дітки, щоб сфотографуватися з ним і з його мамою. А я плакала від щастя, і цього я не забуду ніколи!", - завершує свою розповідь волонтерка каунаського "Карітасу" Олена Вовк.

Голос Америки