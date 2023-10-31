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Новини2023.10.31 18:34

Під час перевірки посвідчень українських біженців у Литві тепер буде видно і фотографію

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BNS 2023.10.31 18:34
Українські біженці у Литві. Асоціативне фото
Українські біженці у Литві. Асоціативне фото / Shutterstock.com

Відтепер під час сканування та перевірки цифрових дозволів українських військових біженців за допомогою смарт-пристроїв відображатиметься і фотографія власника документа.

Як повідомили у Департаменті міграції, такі дозволи на тимчасове проживання в Литві на підставі тимчасового захисту почали видавати особам, які залишили Україну через бойові дії, на початку цього року та замінили пластикові картки, які раніше використовувалися.

Бланк документа містить фотографію власника, його найважливіші анкетні дані та спеціальну позначку із зазначенням статті закону, на підставі якої було надано тимчасовий захист і видано цей документ.

Зразок електронного бланку посвідки на тимчасове проживання
Зразок електронного бланку посвідки на тимчасове проживання / Департамент міграції

Коли українці звертаються по певні послуги чи іншим чином доводять свій легальний статус у Литві, дійсність цифрового дозволу можна перевірити на сайті Департаменту міграції за допомогою будь-якого смарт-пристрою з відеокамерою та мобільним підключенням до Інтернету - просто шляхом сканування QR-коду на бланку.

Досі термін дії документа та особисті дані іноземця відображалися на екрані смарт-пристрою, але тепер, після встановлення покращення, перевіряльник побачить і фотографію власника.

Наразі в Литві перебуває майже 51 тис. українських воєнних біженців, які користуються механізмом тимчасового захисту, застосовуваним Європейським Союзом.

Його застосування продовжено до березня 2025 року, і Департамент міграції має намір у найближчому майбутньому почати змінювати дозволи, отримані військовими біженцями в минулому.

Українські біженці у Литві. Асоціативне фото
Зразок електронного бланку посвідки на тимчасове проживання
# Українці в Литві# Країни Балтії
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