Які проблеми у інформаційній сфері України виявила війна і як зрушити їхнє вирішення з "мертвої точки"?

Впродовж усі років незалежності Росія зберігала свій гібридний вплив на інформаційний простір України, на політичне і громадське життя через своїх агентів шляхом застосування так званої "м'якої сили" насамперед у сфері медіа. Інтереси Росії в Україні забезпечувалися прийняттям відповідних рішень на рівні інституцій держави, які вмикали зелене світло для їхнього поширення всупереч основним принципам демократії і інтересам самого українського суспільства.

Прийняття хибних рішень при впровадженні новітніх технологій мовлення, що співпадало з інтересами Російської Федерації, призвело до знищенні засобів українського радіомовлення на далеку відстань на довгих, середніх та коротких хвилях.

Окрім ліквідації українського іномовлення, частково відбулася руйнація державних структур інформаційної сфери (Концерн РРТ). Національна телерадіокомпанія перетворилася на Суспільні мовники без обов’язкового забезпечення наступності стратегічних функцій та зобов’язань, які відігравали ключову безпекову роль у інформаційному просторі держави.

Покриття українським радіосигналом у діапазоні середніх хвиль на момент широкомасштабного вторгнення Росії / інфографіка: Валерій Юрченко

Недосконалість системи регулювання, неосвіченість кадрів, корупція в медіасфері також спрацювало на користь Росії, що теж відіграло свою роль у наближенні широкомасштабної війни.

В результаті на момент початку широкої фази війни 24.02.22 телевізійне і радіомовлення України опинилося у наступній ситуації:

Жоден національний канал радіо, телебачення не забезпечує покриття навіть 90% території країни. Мережа оператора цифрового телевізійного мовлення ТОВ «Зеонбуд», який працює у стандарті DVBT2, покриває сигналом не більш 70% території. Найбільша мережа ФМ-радіо (Українське радіо) має покриття однією програмою не більш 60% території;

Станом на 01.01 21 року, за оцінками Ради національної безпеки і оборони (РНБО) більш 2-х мільйонів громадян України не мали можливість приймати програми радіо і телебачення;

Окуповані та прикордонні території або опинилися в інформаційному вакуумі, або цей вакуум заповнило мовлення країни-агресора і Білорусі;

Відсутність української інформації в країнах світу, припинення радіомовлення на далекі відстані;

Відсутність української інформації на території країни – агресора росії.

Перші дні війни виявили, що найбільш доступним способом для поширення і прийому інформації виявилося потужне радіомовлення на середніх хвилях (СХ), оскільки усі радіоприймачі мають діапазон АМ (СХ), а сигнал у цьому діапазоні поширюється на далекі відстані - в окремих випадках до 10 тисяч кілометрів.

Пропагандистське радіомовлення Росії з "сірої зони" Придністров'я, в т.ч. на неузгодженій частоті 1413 кГц / інфографіка: Валерій Юрченко

Досвід України довів, що в умовах війни відключення мереж електроживлення в окремих регіонах позбавляло населення можливості отримувати інформацію засобами ФМ радіо, телебачення усіх видів, мобільного зв’язку та Інтернету.

Єдиним способом отримання інформації залишалось мовлення на середніх хвилях, позаяк СХ-передавачі можуть бути розташовані на далекій відстані від лінії фронту і не потрапляють у зону знеструмлення електроживлення, а населення для прийому радіопередач має можливість використати автомобільні акумулятори чи елементи живлення.

Так, легендарні захисники Азовсталі неодноразово розповідали, що для них класичне СХ-радіо було єдиним джерелом інформації та зв'язку з Україною. Саме тому під час гібридної війни мовлення в СХ-діапазоні мало б стати для України стратегічною інформаційною зброєю, інструментом та каналом комунікації. Це добре розуміє Росія, бо дуже активно використовує пропагандистське мовлення на теріторію України як на своїх, так і на незаконно використаних українських частотах, якщо на них було припинено мовлення.

1996-й рік. 19 передавачів Всесвітньої служби Радіо Україна мовили 9 годин на добу із сумарною потужністю 8 МВт / інфографіка: Валерій Юрченко

Інформаційна війна з Росією виявила низку проблем:

Україна виявилася не готовою протистояти шаленому натиску пропаганди з боку Росії, що здійснювалася засобами радіо, телебачення та Інтернету з її території. До прикладу, українські громадяни після здійснення теракту росіянами на греблі Каховської ГЕС під час катастрофи затоплення великих територій у Херсонській області не мали жодних життєво важливих українських джерел інформації на лівому березі Дніпра і були вимушені споживати російську пропаганду. Те саме стосується громадян України на інших тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та на римському півострові;

Україна виявилась не здатною поширювати важливу інформацію та здійснювати контрпропаганду на території Росії.

Інформація від жителя окупованого міста Олешки / скріншот тексту особистого повідомлення

Це дало змогу Росії поширювати свою вбивчу пропаганду на всю територію України. Деякі радіостанції країни-агресора можна почути навіть у центрі Києва на Хрещатику, що безумовно є пропагандистським підживленням сепаратистськи налаштованих елементів суспільства.

Радіоприймач / T. Урбеліоніс /BNS

Без постійного забезпечення громадян українським медійним контентом неможливий жодний реінтеграційний проект. Якщо Україна зможе повернути території, населення ризикує залишається під згубним впливом російської пропаганди.

Рішення інформаційної перемоги, які не виконуються

Необхідність відновлення Україною СХ-мовлення як найнадійнішого джерела донесення інформації не тільки на тимчасово окуповані території України та наші прикордонні райони, регулярно фіксується Рішеннями РНБО України.

Так, завдання щодо відновлення СХ-мовлення на територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь визначено «Стратегією деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», затвердженою рішенням РНБО України та введеною в дію Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021.

Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва

Крім того, рішення РНБО України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки", введене в дію Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021, також передбачає розбудову державним оператором національної цифрової мережі телевізійного мовлення, розвиток і модернізацію мережі середньохвильового радіомовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України.

У своїх листах до Кабінету Міністрів 30.09.2023 № 2701/25-03/2-22 та 03.03.2023 № 844/25-03/2-25 Апарат РНБО України звертав увагу на необхідності якнайшвидшого вирішення проблеми СХ-мовлення в інтересах національної безпеки.

На жаль, Кабінет Міністрів України, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) та Держкомтелерадіо, Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ), Держспецзвязку та Концерн РРТ не виконують оставлені стратегічні задачі, а деякі структури їх саботують.

Радіоприймач / Ю. Стацявічюс

НСТУ повністю припинило з 1 січня 2023 року мовлення в радіодіапазоні СХ, що є наслідком спрямованих дій зі знищення цього мовлення, механізми якого були запущені раніше.

У відповідності до Закону України Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» у першій ліцензії НСТУ від 31 серпня 2017 року передбачалося мовлення на довгих та середніх хвилях (ДСХ) на 36 радіочастотах передавачами загальної потужності 6123,7 кВт. Це потребувало річної суми фінансування, еквівалентної 20 млн доларів. Ця сума була закладена у розрахунку суми загального фінансування НСТУ, становила 25% від передбаченого обсягу річної державної фінансової допомоги, та постійно виділяється державою.

Ліцензією забезпечувалося 100% охоплення території країни трьома програмами радіо та мовлення на закордонну аудиторію - Європу, Ближній Схід та Росію.

У останній ліцензії НСТУ від 15 грудня 2022 року залишилося 15 частот для мовлення на СХ-діапазоні, загальною потужністю передавачів 1570 кВт.

Концерн РРТ на той час був здатен забезпечити роботу трьох передавачів загальною потужністю 135 кВт. Річна сума видатків на трансляцію за Ліцензією цими передавачами становить приблизно 18 млн. грн. Очікувана зона охоплення однією програмою біля 3% території країни вдень та 20% вночі. Але навіть ці можливості НСТУ не використала, посилаючись на "відсутність коштів".

Тобто, мовлення в СХ-діапазоні не здійснюється, а кошти з бюджету держави на цю технологію щорічно отримуються в обсягах фінансування 2% ВВП. При цьому НСТУ заявляє, що на мовлення СХ коштів не вистачає.

Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва / фото:

Ліквідація можливостей ведення інформаційної війни

За період з 2004 року Концерном РРТ в Україні ліквідовано понад 10 радіоцентрів потужного радіомовлення на довгих, середніх та коротких хвилях, у тому числі:

у 2013 році, напередодні початку війни, радіоцентр м. Бровари, який на довгих хвилях забезпечував радіомовлення на усій території країни, використовувався для оповіщення населення, судове впровадження за фактом знищення цього технічного об’єкту триває;

Закарпатський радіоцентр потужного радіомовлення у с. Коритняни (10 км від кордону зі Словаччиною), що забезпечував мовлення на територію Угорщини та Словаччини (сьогоднішня політична ситуація вкрай потребує такого мовлення);

у 2021-2022 роках Концерн РРТ вчинив дії, що мають ознаки злочину, - ліквідував радіоцентр у с. Красне Львівської області. Демонтовано передавальне обладнання та антенно-щоглові споруди, що сьогодні унеможливило організацію мовлення на Росію в радіодіапазонах середніх та коротких хвиль.

В умовах війни Концерн РРТ виявився не готовим ефективно відновлювати втрачені технічні засоби мовлення, не сформовані аварійно-відновлювані бригади, відсутні резерви матеріалів та запчастин.

Керівництво Концерну РРТ не намагається відновити зруйновані радіоцентри:

Луч Миколаївської області;

Красне Львівської області;

не відновлена робота радіопередавача на радіоцентрі Таранівка Харківської області.

Такі дії НСТУ та Концерну РРТ протирічать інтересам національної безпеки у інформаційній сфері, призводять до відмови використання цих діапазонів для отримання інформації населенням країни, а в умовах війни - до неможливості оповіщення населення засобами радіо та доведення інформації з України на окуповані території та країни світу.

Повітряний фідер радіопередавального центру. Ілюстративно / фото: Валерій Юрченко

Все це потребує негайного реагування, призначення відповідальних за кінцевий результат – забезпечення у стислі терміни життєво важливою інформацією усіх громадян України, в тому числі на окупованих та прикордонних територіях, забезпечення ефективного українського мовлення на закордонні території.

Без цих рішень і дій Україні буде складно вирішити питання донесення інформації під час війни, реінтеграцію та повернення громадян України з ТОТ, підвищення рівня розуміння, довіри та поінформованості про події в Україні у інших країнах.