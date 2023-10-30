МЗС Литви направило ноту Білорусі через погрозливу заяву

Міністерство закордонних справ Литви в понеділок вручило ноту протесту представнику Білорусі у зв'язку з погрозливою заявою білоруського чиновника.

Нота була вручена тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Литві Ярославу Хмилю через заяву першого заступника державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павла Муравейка, яка була опублікована в газеті "Вечірній Мінськ" 24 жовтня. Муравейко заявив, що обмеження Литвою транскордонного переміщення товарів є економічною агресією, з якою можна боротися за допомогою зброї.

"За всіма нормами міжнародного права такий крок є економічною агресією. За банальною логікою, ми маємо всі підстави прорвати життєво важливий коридор зі зброєю в руках. І за інших обставин, смію припустити, ніхто в світі нас не засудив би. Але не за нинішніх обставин, коли країна перебуває під безпрецедентним тиском Заходу", - сказав Муравейко.

У червні уряд Литви тимчасово заборонив переміщення товарів подвійного призначення через територію Литви та з неї, оскільки вони можуть потрапити до Росії та Білорусі і бути використані у війні проти України.

"Міністерство закордонних справ заявляє, що такі заяви можуть бути витлумачені як відкрита погроза нападу на Литву і є абсолютно неприйнятними", - йдеться у заяві.

У червні уряд обмежив відвантаження 57 груп товарів, переважно мікроелектроніки та напівпровідникових компонентів, що входять до затвердженого національного списку товарів подвійного використання.

З 3 липня литовська митниця вимагає від перевізників надавати декларації виробників, які підтверджують, що вони знають продавця і покупця товарів, які вони перевозять у третій країні, що товари будуть перевозитися транзитом через Білорусь або Росію, що вони не будуть перепродаватися або перевантажуватися в цих країнах, а також знають, хто є кінцевим користувачем у третій країні.