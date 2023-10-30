Литовським професійним військовим планують заборонити виїжджати в недружні країни

Литовським професійним військовим планують заборонити виїзд до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви. Відповідну поправку Сейму запропонував міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає BNS.

Згідно із законопроектом, країни і території, куди професійним військовим заборонено в'їзд, затверджуватиме уряд.

Крім цього, буде визначено порядок винятків, коли за особистими обставинами військовому потрібно відвідати недружню країну, а також коли виїзд буде дозволено за умови заповнення спеціальної декларації.

"Служби розвідки і безпеки Росії та Білорусі ведуть активну розвідувальну діяльність щодо громадян Литви, які відвідують території цих країн. Поїздки литовських військовослужбовців до цих країн підвищують ймовірність і ризик вербування та інших ворожих дій щодо них", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Наприкінці вересня Національний центр кризового управління заявив, що люди, які працюють із секретною інформацією, не зможуть виїхати в Росію, Білорусь та інші країни, що становлять загрозу для Литви. За даними центру, ці обмеження торкнуться близько 56 тисяч осіб.

Новая газета. Балтія