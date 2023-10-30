Захоплення аеропорту Махачкали під час антисемітської акції. Головне

Від кількох сотень до тисячі людей увечері в неділю захопили аеропорт Махачкали, прийшовши туди з антисемітською акцією протесту перед прильотом рейсу з Тель-Авіва. Присутні протестували проти Ізраїлю і вимагали вигнати євреїв з регіону.

Ймовірно, це перший випадок після війни в Чечні, коли російська влада на якийсь час повністю втратила контроль над аеропортом великого міста. Аеропорт на тиждень закритий на приліт і виліт рейсів. Що відомо про те, що трапилося?

Заклики зустріти пасажирів рейсу авіакомпанії "Ред Вінгс" із Тель-Авіва поширювалися в місцевих телеграм-каналах і пабліках щонайменше з ранку неділі. В аеропорт прибули співробітники ОМОН, проте їм не вдалося запобігти конфлікту.

На виїзді з аеропорту жителі намагалися перевіряти документи у тих, хто виїжджає, щоб переконатися, що вони не ізраїльтяни. У пошуках євреїв натовп обшукав навіть прибулий автомобіль ОМОН. Близько 9 вечора протестувальники прорвалися на злітно-посадкову смугу, намагаючись зайти в літак, що прилетів.

Представники влади захоплення аеропорту довгий час не коментували. Довгий час його ігнорували державні ЗМІ. Приблизно через три години після приземлення борту управління СКР по Дагестану порушило кримінальну справу за статтею 212 - "масові заворушення". Поліція пообіцяла знайти всіх учасників за записами з камер.

Захоплення аеропорту Махачкали під час антисемітської акції / AP nuotr.

Станом на другу годину ночі понеділка відомо було про 20 постраждалих, двоє перебували у важкому стані. Щонайменше двоє поліцейських були госпіталізовані з травмами голови від каміння, що прилетіло в них. Одну пасажирку рейсу, що прибув до Махачкали, госпіталізували з гіпертонічним кризом.

Антисемітські акції відбулися на вихідних в інших містах Північного Кавказу. 28 жовтня в Черкеську - столиці Карачаєво-Черкеської республіки - відбувся мітинг із вимогою не пускати в республіку жителів Ізраїлю. Понад 30 осіб затримано. У ніч на 29 жовтня жителі Дербента в Дагестані протестували проти вигаданого заселення біженців з Ізраїлю в місцеві готелі.

У Нальчику в Кабардино-Балкарії було підпалено покришки на будівництві споруджуваного єврейського культурного центру. На стіну було нанесено напис "смерть яхудам" [це слово позначає євреїв в арабській].

Представники влади звинувачують в організації заворушень іноземні сили і "ворогів Росії". Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.

Представник головного рабинату Росії в Дагестані Овадья Ісаков вдень не виключив, що єврейську громаду доведеться евакуювати з республіки.

За його оцінкою, в Дагестані мешкають близько 600-800 єврейських сімей. Громада в місті Дербенті - одна з найстаріших у регіоні, перші євреї оселилися там, за різними даними, між IV і VII століттями.

Американська Антидифамаційна ліга зафіксувала десятки випадків виступів проти євреїв у країнах Євросоюзу, Великій Британії, Канаді, США, країнах Латинської Америки, Туреччині.

Член верхньої палати парламенту Пакистану Афнан Хан опублікував у соцмережі Х фотографію лідера нацистів Адольфа Гітлера з коментарем "принаймні, тепер світ знає, чому він зробив, що зробив". Натяк був зроблений на геноцид євреїв у роки Другої світової війни.

Радіо "Свобода"