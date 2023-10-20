Литва, Бородянка та Буча домовилися про створення інструменту 3D-містобудування

Литва та зруйновані російською війною Бородянка і Буча домовилися розробити інструмент 3D-містобудування, який допоможе відновити постраждалі міста України.

Меморандум підписали міністр довкілля Литви Сімонас Гентвілас, представник Бородянської міської ради Київської області України Віктор Романюк і мер Бучі Анатолій Федорук, повідомили в Мінекології Литви у п'ятницю.

"Проєкт запускається в правильний час, оскільки постраждалі від війни українські міста починають розробляти нові генеральні плани. Рішення, пропоноване Литвою, - цифровий інструмент - полегшує цей процес, економить час і ресурси, підвищує прозорість і зміцнює довіру населення. Крім того, його можна перенести в будь-яке інше місто України, уникнувши ризику фізичного знищення", - зазначив міністр довкілля Симонас Гентвілас.

Проєкт реалізовуватиме Агенція з розвитку будівельної галузі (АРСО), під час якого буде створено платформу, на якій можна буде в тривимірному просторі відобразити не тільки поточні, а й заплановані будівельні проєкти в Бородянці та Бучі, а також побачити вплив, який вони чинитимуть на довкілля і жителів.

За словами директора АРСО Айдаса Вайчюліса, цей інструмент буде зручний для всіх, хто сприятиме відновленню зруйнованих міст як за допомогою проєктних, так і будівельних робіт.

На першому етапі проєкту буде підготовлено цифрову платформу, на яку буде зібрано і спроєктовано 3D-зображення міста. На їхній основі буде створено інструмент 3D-планування, адаптований до українських міст.

Литва також проведе тренінги для співробітників муніципалітетів Бородянки та Бучі не тільки з використання цього інструменту, а й з його подальшого розширення та вдосконалення.

Очікується, що інструмент 3D-планування буде готовий до другого кварталу 2024 року.