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Новини2023.10.20 17:55

Пасажирський потяг Вільнюс-Рига запустять наступного року

B
BNS 2023.10.20 17:55
Литовська залізниця. Ілюстративне фото
Литовська залізниця. Ілюстративне фото / LTG nuotr.

Пасажирський потяг між Вільнюсом і Ригою почне курсувати на початку наступного року, повідомив міністр транспорту і комунікацій Литви Марюс Скуодіс.

За його словами, поки що залишається незрозумілим, через Шяуляй чи Даугавпілс буде проходити маршрут поїзда.

"Північні муніципалітети Литви виявляють велику зацікавленість і бажання, щоб пасажирський потяг курсував між Вільнюсом і Ригою через Шяуляй, і паралельно ведуться переговори про відновлення залізничного сполучення з Даугавпілсом. Я вірю, що ми знайдемо найкраще рішення з моїм колегою", - сказав Скуодіс, додавши, що необхідні угоди між литовськими та латвійськими компаніями будуть укладені найближчим часом.

Міністри транспорту країн Балтії домовилися в п'ятницю в Ризі прискорити реалізацію проекту Rail Baltica, повідомили в міністерстві.

Весь проект Rail Baltica, що з'єднує країни Балтії з Європою, планується завершити до 2030 року, а з'єднання між Литвою і Польщею - до 2028-го року.

# Країни Балтії
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