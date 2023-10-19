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Новини2023.10.19 09:52

Українські Повітряні сили знищили російську ракету і 3 безпілотники

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BNS 2023.10.19 09:52
Ракета. Ілюстративно
Ракета. Ілюстративно / REUTERS-Scanpix nuotr.

Військово-повітряні сили України заявили в четвер, що знищили одну запущену Росією ракету і три безпілотники минулої ночі.

У повідомленні в соціальній мережі Telegram йдеться, що росіяни атакували Україну вночі п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер М", дев'ятьма ударними безпілотниками "Шахід", а також однією крилатою ракетою Х-59, однією крилатою ракетою С-300 "Зеніт" і ще однією крилатою ракетою, тип якої поки не визначено.

Об'єктами атак стали промислові, інфраструктурні, цивільні та військові об'єкти в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

# Україна
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