Українські Повітряні сили знищили російську ракету і 3 безпілотники

Військово-повітряні сили України заявили в четвер, що знищили одну запущену Росією ракету і три безпілотники минулої ночі.

У повідомленні в соціальній мережі Telegram йдеться, що росіяни атакували Україну вночі п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер М", дев'ятьма ударними безпілотниками "Шахід", а також однією крилатою ракетою Х-59, однією крилатою ракетою С-300 "Зеніт" і ще однією крилатою ракетою, тип якої поки не визначено.

Об'єктами атак стали промислові, інфраструктурні, цивільні та військові об'єкти в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.