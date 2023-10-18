Чи зможе Литва захистити себе? Політики говорять про плани, але інструктор військ в Україні вважає, що перші кілька тижнів Литва буде сама

Після нападу на Ізраїль терористичного угруповання ХАМАС активізувалися дебати про те, чи будуть готові наші інституції та громадяни реагувати, якщо ворожі сили і диверсійні групи почнуть перетинати кордон і проникати на територію Литви. Політики запевняють нас, що розробляється план, як виглядатиме оборона країни, але експерт каже, що цей план запізнюється і надто повільно реалізується.

Минулої суботи терористичне угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль, але вже незабаром з'явилися припущення про те, як це могло статися, якщо про загрозу не було відомо заздалегідь.

Дискусії про те, як реагувати, якщо диверсійні групи перетнуть кордон з нашою країною, лунали і в Литві - загроза, яка донедавна здавалася цілком реальною після створення в Білорусі групи найманців "Вагнера".

Політики запевняють, що про безпеку країни дбають - складають оборонні плани, розвивають систему громадянського опору, організовують різноманітні навчання.

Однак експертів такі запевнення, схоже, не переконують. Як розповів LRT.lt Аурімас Навіс, колишній офіцер сил спеціальних операцій і експерт з питань оборони і безпеки, переважна більшість політиків все ще не вірить, що Росія може напасти на країни Балтії, а оборонна освіта протягом останніх 30 років взагалі залишалася на узбіччі.

Першими відреагують прикордонники

У розмові з LRT.lt Лаурінас Кащюнас, голова Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони (КНБО), розповів, що план прикриття державного кордону включає в себе такі речі, як перетин кордону диверсійними групами, параліч систем спостереження за кордоном і так далі.

"Ми змоделювали його на одному з найгірших сценаріїв, можливо, найгіршому сценарії, а саме - вторгнення через кордон, не для окупації, а для того, щоб викликати хаос, вбивати людей, брати заручників, викликати терор і так далі, - саме те, що зробив Хамас, тому що якщо ми уявимо, що це робить, скажімо, Вагнер, то їхні способи дій дуже схожі", - сказав депутат.

Laurynas Kasčiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За словами голови КНБО, план прикриття кордону передбачає, що прикордонники повинні першими реагувати на спроби перетину кордону. Після оцінки рівня і масштабу загрози їм на допомогу поспішатимуть інші структури, такі як спецпідрозділи, армійські підрозділи, поліцейський антитерористичний підрозділ "Арас" та інші служби.

"Вони реагують, в основному, шляхом затримання терористів, їхньої ліквідації, затримання, стримування тощо. Це ідея того, як має діяти держава, коли немає важкої техніки, але є такий мобільний, швидкий сценарій вторгнення", - пояснив Кащюнас.

Водночас, коментуючи оборонну готовність Литви, Аурімас Навіс, колишній офіцер Сил спеціальних операцій, наголосив на відсутності єдиного національного плану оборони. За його словами, цей план мав би включати такі речі як громадянський опір, але наразі єдиного документу немає.

"У армії є свій план, там все в порядку, він готовий. Але я не знаю, як наша країна буде себе захищати. Цей план готується, бо я не знаю, скільки часу вже говориться про те, що він має бути. Частково він готовий, я бачив деякі тези, і вони написані правильно, але вони більше схожі на гасла.

Армія. Асоціативне фото / E. Blaževič / LRT nuotr.

Однак громадяни повинні бачити план, з діями, ресурсами і тим, чого ми намагаємося досягти. Було б добре, якби громадяни знали, що від них очікується, що вони повинні робити, якими засобами і яка кінцева мета. На жаль, поки що це не так", - прокоментував пан Навіс.

Акцент на створенні комісій

Але це не тільки перші дії на кордоні, які є на порядку денному. За словами Кащюнаса, повільно просувається створення системи комендатур у муніципалітетах. Однак голова КНБО також додав, що хотів би бачити більший прогрес у цьому питанні.

Як пояснив Кащюнас, комендатури діятимуть за досить простим принципом - вони будуть створені у всіх 60 муніципалітетах і слугуватимуть своєрідним резервом для армії. До комендатур приєднаються відставні солдати, стрільці, мисливці та інші, як висловився голова КНБО, учасники бойових дій.

"Вони інтегровані в оборонні плани кожного муніципалітету. Відповідно до закону, командування робить кілька дуже важливих речей - бореться з тими ж диверсійними групами, захищає стратегічні об'єкти, стратегічну інфраструктуру і робить багато інших речей.

Сили спеціальних операцій Збройних сил Литви / P. Peleckio / BNS nuotr.

Командний пункт моделюється як своєрідний тил для армії, але в цьому сенсі ви вже даєте можливість місцевому населенню діяти за певним планом. У цих людей є воля до опору, воля до захисту, інструменти для цього, навички і місце в плані оборони", - прокоментував політик.

В ефірі "LRT Forumas" він пояснив, що комендант - це високопоставлений професійний офіцер військової служби, який підпорядковується командувачу армії. Його заступником є представник територіальної оборони або добровольчих сил національної оборони від муніципалітету.

За словами пана Кащюнаса, коменданти і заступники комендантів вже призначені, і процес рухається в напрямку створення командних підрозділів. Голова КНБО зазначив, що це дозволить створити в муніципалітетах, особливо прикордонних, певну силу опору, яка зможе реагувати в загрозливих ситуаціях.

"Ця взаємодія з планом прикриття і залучення командних підрозділів забезпечить можливість реагування громадськості на такі сценарії. <...>

Я направив запит Міністру національної оборони, щоб він розробив чіткий алгоритм, як комбатанти, які мають зброю, які хочуть долучитися до оборони, які мають волю до опору, які мають навички, знайдуть своє місце в планах оборони цього командного пункту. Зараз ми працюємо над тим, щоб кожен боєць був навчений, перевірений і міг виконувати свою функцію", - пояснив Кащюнас.

Водночас Навіс зазначив, що створення комендатур, хоч і вітається, але в умовах війни є більш актуальним. На думку військового експерта, особи, які вступають до комендатури, наприклад, мисливці, які не мають базової військової підготовки, повинні пройти таку підготовку.

Аурімас Навіс / L. Balandžio nuotr.

"Гаразд, комендатури потрібні, у них є функція, вони повинні вміти збирати цих громадян, але, мабуть, не треба чекати війни чи якоїсь іншої кризи. Якщо говорити про резервістів, то треба вже говорити про те, що з ними робиться зараз. <...>

У нас є можливість, яку дає нам Україна, воювати, зупинити Росію, але ми дуже безвідповідально ставимося до цього часу, ми повинні рухатися швидше, ми повинні рухатися швидше з громадянським опором", - сказав Навис.

Не вірять у можливий напад

Водночас, коментуючи готовність держави і населення до самозахисту, Навіс зазначив, що в Литві десятиліттями бракувало освіти щодо громадянського спротиву, і це тому, що, за його словами, "99,99% політиків і осіб, які приймають рішення, не вірять, що Росія може напасти на нас".

"Вони можуть говорити про це, вони можуть говорити нам з різних причин, як ми повинні боротися, як ми повинні вжити певних заходів, але вони насправді не вірять в це. І вони не вірять в це, тому що насправді мають для цього тверду основу, тому що ми є членом НАТО, ми є членом Європейського Союзу, і це дає тверду, міцну основу, підстави вважати, що Росія без вагань нападе на нас. І це, напевно, правда", - сказав військовий експерт.

Однак, за словами пана Навіса, все ще існує ймовірність провокацій, особливо в плані інформаційних атак і кібератак, а також фізичних атак у поєднанні з іншими засобами, такими як нелегальні мігранти.

"Складаючи все це разом, ми маємо картину, що це не було зроблено [у процесі підготовки], тому що це не є пріоритетом у свідомості політиків, осіб, які приймають рішення. У їхній свідомості є більш важливі реалії в державі, про які треба дбати, а це така відносно зайва річ, не така нагальна, з огляду на те, що вони не відчувають, що їм хтось дихає в потилицю. <...>

Головне, що ми не зробили за 30 років - це освіта. Те, що робить Естонія, те, що робить Фінляндія, - це те, що ми повинні займатися з нашими юнаками і дівчатами з перших днів навчання в школі, думати про те, якими громадянами вони виростуть. Ми цього не робимо", - стверджує Навіс.

Збройні сили Литви. Асоціативно / P. Peleckio / BNS nuotr.

У програмі "LRT Forumas" також висловився інструктор українських військ Андрюс Шильдяєвас. За його словами, якби Литва зазнала нападу, то в перші кілька тижнів їй довелося б захищатися самій.

"У перші тижні нам ніхто не допоможе, поки всі не візьмуть себе в руки і не домовляться про те, як підступитися. Вільнюс знаходиться за 30 км від кордону, і ми залишимося без половини міста. Ми повинні знати, як захистити себе. Іншої розмови бути не може", - сказав Шильдяєв.

Він організував навчання

Тим часом Міністерство внутрішніх справ заявляє, що готується до можливих загроз, проводячи навчання. Одне з них відбулося в серпні, а інше - в жовтні. Метою навчань у серпні було перевірити і поліпшити взаємодію між прикордонниками і Збройними силами Литви відповідно до оновленого урядового Плану прикриття державного кордону. Навчання в середині жовтня були присвячені гібридним загрозам.

"Гібридні загрози стали нашою повсякденністю. У 2021 році Литва пережила пряму гібридну атаку, організовану білоруським режимом, коли він інструменталізував нелегальну міграцію. Однак гібридні загрози є багатовимірними і можуть виникати не лише на кордоні.

Нещодавня широкомасштабна терористична атака в Ізраїлі, яка в останні дні шокувала весь світ, свідчить про необхідність посилення стійкості до гібридних загроз і спільного функціонування передбачених законом служб. Всі служби повинні навчитися працювати інтегровано. Інтеграція Служби громадської безпеки (СГБ) до поліції є частиною цього великого плану - підвищення стійкості системи МВС до гібридних загроз", - заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Стратегія національної безпеки ставить завдання розвитку потенціалу та спроможності органів громадської безпеки реагувати на гібридні загрози. З метою реалізації цих положень були розроблені комплексні керівні принципи стійкості системи МВС до гібридних загроз, які передбачають напрямки стійкості до гібридних загроз, механізм їх реалізації та моніторингу.

Ці настанови допоможуть усім службам бути на одній хвилі, інтегрувати компетенції служб та забезпечити уніфіковану підготовку кадрів.