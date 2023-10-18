Чоловіки в Литві заробляють у середньому на 12% більше, ніж жінки

Середня зарплата чоловіків у Литві в серпні 2023 року становила 2072 євро до сплати податків. Жінки заробляли на 12% менше - їхня середня зарплата становила 1848 євро до сплати податків, повідомив портал "Mano Teises" з посиланням на дані агентства соціального страхування "Sodra".

Розрив у зарплатах чоловіків і жінок трохи скоротився - у березні 2023 року він становив 15%.

За даними аналізу кредитного бюро "Creditinfo Lietuva", цьогоріч зарплата жінок зросла у 68 із 77 сферах зайнятості, зарплата чоловіків - у 60-ти.

Робота / E. Blaževič/LRT nuotr.

Загалом у Литві всього 8 сфер, де жінки заробляють більше за чоловіків. Це виробництво тютюнових виробів; освіта; поштові та кур'єрські послуги; соціальна робота; послуги соціального догляду; збирання, очищення та подача води; сфера культури; транспортування по трубах.

Найбільший розрив між зарплатами чоловіків і жінок зберігається у сфері авіації (чоловіки - 4850 євро, жінки - 3145 євро), фінансових послуг (чоловіки - 4547 євро, жінки - 3204 євро), програмування (чоловіки - 4080 євро, жінки - 3138 євро).

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