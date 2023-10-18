Учені з'ясували, чим харчувалися жителі Литви в давнину

Морська капуста була поширеним продуктом харчування в Європі протягом тисячоліть, виявили дослідники. Під час дослідження було виявлено відповідні сліди на зубах людей, які проживали на території від Іспанії до Литви в період з 6400 р. до н.е. по XII ст. н.е. Про це повідомляє видання The Guardian.

У західній кухні морські водорості можуть вважатися незвичайним інгредієнтом, який зустрічається в модних кулінарних книгах або в місцевих делікатесах. Але, виявляється, морські водорості були звичним продуктом харчування для жителів як південної, так і Східної Європи протягом тисячоліть.

Дослідники виявили сліди її вживання на людських зубах на території від Іспанії до Литви в період з 6400 р. до н.е. до раннього середньовіччя.

Це відкриття стало несподіванкою, оскільки традиційно вважалося, що з розвитком землеробства в епоху неоліту водні ресурси викидалися на смітник. Цікаво, що у XVIII столітті морська капуста вважалася їжею бідних.

Карен Гарді, співавторка дослідження і професорка доісторичної археології з Університету Глазго, каже: "Ідея про те, що морська капуста є продуктом харчування, в Європі взагалі не виникала".

Гарді висловила сподівання, що результати дослідження можуть змінити уявлення про споживання морських водоростей і спонукати людей знову включити їх у своє меню. Вчений акцентує, що водорості не тільки корисні та смачні, а й є поновлюваним ресурсом.