Володимир Зеленський: Україна вперше застосувала ATACMS

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Збройні сили України вперше застосували американські ракети великої дальності ATACMS.

"Вони дуже точні. ATACMS довели свою цінність", - сказав він у вечірньому зверненні, опублікованому в соціальних мережах.

Раніше у вівторок американський чиновник, знайомий з ситуацією, на умовах анонімності повідомив, що Сполучені Штати доставили Україні довгоочікувані балістичні ракети великої дальності і що вони були розгорнуті на полі бою проти Росії.

Це сталося майже через місяць після того, як президент США Джо Байден пообіцяв їх Києву.

Доставка цих ракет на фронт була оповита таємницею, в надії, що перше публічне оголошення буде зроблено після того, як ракети будуть використані на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський та інші лідери закликають США терміново надати армії тактичні ракетні комплекси під назвою ATACMS. Але Вашингтон місяцями зволікав, побоюючись, що Київ може використати цю зброю для нанесення ударів вглиб російської території, що розлютить Москву і призведе до ескалації конфлікту.

Минулого місяця пан Байден нарешті погодився на їхню поставку і сказав пану Зеленському на зустрічі в Білому домі, що США нарешті нададуть Україні ПТРК.

Однак США відмовилися надати будь-які подробиці щодо термінів або кількості ракет, які будуть поставлені, хоча офіційні особи натякнули, що планується невелика кількість - близько двох десятків ракет.

Оскільки США все ще занепокоєні зростанням напруженості у відносинах з Росією, дальність польоту української версії ПТРК буде меншою, ніж максимально можлива дальність ураження цих ракет.

Хоча деякі версії можуть літати на відстань близько 300 км, ракети, відправлені в Україну, мають меншу дальність і несуть касетні боєголовки, які при запуску в повітря розкриваються, вивільняючи сотні касетних бомб, а не одну боєголовку.