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Новини2023.10.18 08:51

Литва розпочала ремонт українських танків Leopard

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.18 08:51
Ілюстративне фото українського Leopard 2A5
Ілюстративне фото українського Leopard 2A5 / Фото з відкритих джерел

У Литві спільно з німецькою оборонною промисловістю розпочали ремонт українських танків Leopard. Про це повідомило Міноборони Литви.

Раніше ремонт українських танків німецького виробництва був анонсований в одному з литовських пакетів військової допомоги. Крім того, оборонне відомство Литви нагадало про обслуговування на території країни українських PzH2000.

Литва взяла на себе зобов’язання по ремонту українських PzH2000 у вересні 2022 року.

Українські САУ PZH 2000 в Литві на ремонт, жовтень 2022
Українські САУ PZH 2000 в Литві на ремонт, жовтень 2022 / Фото: МО Литви

Відомо, що САУ проходять ремонт на підприємстві Lithuania Defense Services. Систему для ремонту та обслуговування військової техніки створили німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann.

Підприємство здатне обслуговувати бронемашини Boxer, PUMA, БРЕМ Bergepanzer, різні версії танків Leopard 2 та 155-мм самохідні гаубиці PzH2000.

Тож найімовірніше, українські танки Leopard також будуть проходити ремонт на підприємстві Lithuania Defense Services.

Відремонтований у Польщі український Leopard 2A4, жовтень 2023 року
Відремонтований у Польщі український Leopard 2A4, жовтень 2023 року / Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

Зазначається, що обслуговування і ремонт української бронетехніки німецького виробництва позитивно сприяє підтримці готовності особового складу та забезпечувати постійну перевірку логістичних ланцюгів.

У литовському Міноборони наголосили, що першочергова мета – це підтримка України.

Крім Литви ремонтом українських танків Leopard займається Польща і німецькі фахівці.

На початку жовтня повідомлялося, що Україна отримала перші танки Leopard 2A4, що були відремонтовані на потужностях польської компанії Polska Grupa Zbrojeniowa.

Ілюстративне фото українського Leopard 2A5
Українські САУ PZH 2000 в Литві на ремонт, жовтень 2022
Відремонтований у Польщі український Leopard 2A4, жовтень 2023 року
# Україна# Країни Балтії
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