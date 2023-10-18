Литва розпочала ремонт українських танків Leopard

У Литві спільно з німецькою оборонною промисловістю розпочали ремонт українських танків Leopard. Про це повідомило Міноборони Литви.

Раніше ремонт українських танків німецького виробництва був анонсований в одному з литовських пакетів військової допомоги. Крім того, оборонне відомство Литви нагадало про обслуговування на території країни українських PzH2000.

Литва взяла на себе зобов’язання по ремонту українських PzH2000 у вересні 2022 року.

Українські САУ PZH 2000 в Литві на ремонт, жовтень 2022 / Фото: МО Литви

Відомо, що САУ проходять ремонт на підприємстві Lithuania Defense Services. Систему для ремонту та обслуговування військової техніки створили німецькі компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann.

Підприємство здатне обслуговувати бронемашини Boxer, PUMA, БРЕМ Bergepanzer, різні версії танків Leopard 2 та 155-мм самохідні гаубиці PzH2000.

Тож найімовірніше, українські танки Leopard також будуть проходити ремонт на підприємстві Lithuania Defense Services.

Відремонтований у Польщі український Leopard 2A4, жовтень 2023 року / Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

Зазначається, що обслуговування і ремонт української бронетехніки німецького виробництва позитивно сприяє підтримці готовності особового складу та забезпечувати постійну перевірку логістичних ланцюгів.

У литовському Міноборони наголосили, що першочергова мета – це підтримка України.

Крім Литви ремонтом українських танків Leopard займається Польща і німецькі фахівці.

На початку жовтня повідомлялося, що Україна отримала перші танки Leopard 2A4, що були відремонтовані на потужностях польської компанії Polska Grupa Zbrojeniowa.