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Новини2023.10.17 10:04

Шквал неправдивих погроз про замінування виявив прогалини у реагуванні в Литві - помічник президента

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BNS 2023.10.17 10:04
Програмісти; кібератака. Ілюстративно
Програмісти; кібератака. Ілюстративно / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Безперервний шквал неправдивих погроз про замінування різних установ по всій Литві виявив недоліки в реакції влади, заявив у вівторок Кястутіс Будріс, головний радник президента Гітанаса Науседи з питань національної безпеки.

"Були виявлені певні прогалини, і ми повинні винести певні уроки", - сказав він в інтерв'ю радіостанції Žinių radijas.

За словами Будріса, Литва потребує уніфікованих протоколів реагування для всіх установ і більш чітких інструкцій від поліції.

"Колективне розуміння того, що ми можемо зіткнутися з такою практикою, має бути підняте на новий рівень", - сказав він.

В результаті того, що офіційні особи називають скоординованою інформаційною атакою, різні литовські установи почали отримувати повідомлення з погрозами підірвати їхні будівлі наприкінці минулого тижня.

Рамунас Матоніс, речник Департаменту поліції, повідомив, що в оновлених рекомендаціях, розісланих у понеділок, установам рекомендується не поспішати з евакуацією або припиненням діяльності після отримання повідомлення про загрозу, а спочатку зв'язатися з поліцією.

Якщо в приміщенні нічого підозрілого не виявлено, рекомендується продовжувати роботу і ігнорувати повідомлення.

Литовська поліція минулої ночі отримала ще 170 повідомлень про замінування різних установ.

Департамент державної безпеки заявив, що шквал повідомлень про замінування є "цілеспрямованою і скоординованою атакою, здійсненою з ініціативи ворожих держав".

Подібні повідомлення з погрозами були також надіслані установам у Латвії та Естонії.

# Країни Балтії
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