Вибори в Польщі: підраховано понад 10% голосів, лідирує правляча партія

Оскільки правляча партія Польщі "Право і справедливість", згідно з опитуваннями громадської думки, не змогла отримати тверду більшість голосів на недільних парламентських виборах, цілком реально, що опозиційні партії можуть сформувати наступну правлячу коаліцію. Підрахунок 10% голосів показує, що правляча партія відривається від опозиції, але треба враховувати, що поки що підраховано голоси переважно з сільської місцевості.

У Польщі за даними на 7.00 ранку було підраховано 11,21% (3532 з 3497) виборчих дільниць.

Наразі "Право і справедливість" набрала 40,17% голосів, Громадянська коаліція - 26,55%, "Третій шлях" - 13,66%, "Нові ліві" - 8,34%, "Конфедерація" - 7,35%.

Опитування пророкують створення опозиційної коаліції

За попередніми даними, "Громадянська платформа", прогресивні "Нові ліві" і центристський "Третій шлях" разом отримають 248 місць із 460 у парламенті.

Дональд Туск, лідер найбільшої опозиційної партії, вбачає в цьому можливість повернути в Польщу верховенство закону, яке значно погіршилося за правління партії "Право і справедливість".

"Право і справедливість" отримала на виборах, за даними опитувань Ipsos, 36,8% голосів.

Опозиційна "Громадянська платформа", очолювана Дональдом Туском, отримала 31,6% голосів.

Згідно з опитуваннями, "Третій шлях" отримав 13% голосів, "Нові ліві" - 8,6%, а "Конфедерація" - 6,2%.

"Польща перемогла, демократія перемогла, - заявив Туск. - Це кінець поганих часів, кінець уряду "Права і справедливості".

Вибори в Польщі

Представники виборчих комісій повідомили, що явка становила 72,9%, що є найвищим показником з моменту падіння комуністичного режиму в 1989 році.

За даними Ipsos, у голосуванні взяло участь більше людей віком від 18 до 29 років, ніж людей, старших за 60 років.