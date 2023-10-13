Naujienų srautas

Костянтин Радзивілл
Новини 18 хв. тому

Варшава хоче більшої уваги до польської меншини в Литві, незважаючи на хороші відносини

Дискусійний клуб в Українському центрі Вільнюса
Новини 1 год. тому

Дискусійний клуб в Українському центрі Вільнюса: "Не називайте нас діаспорою!"

Ренатас Пожела
Новини 3 год. тому

Поліція отримала 750 повідомлень про замінування установ, громадян закликають не панікувати: це скоординована атака

Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії
Новини 5 год. тому

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

Парламентська асамблея Ради Європи (фото з архіву)
Новини 5 год. тому

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Українські біженці (асоціативне фото)
Новини 6 год. тому

Українці Литви найбільше потребують освітніх програм для дітей, підтримки з працевлаштуванням, житлом і медициною

Габріелюс Ландсбергіс
Новини 19 год. тому

Глава МЗС Литви закликає зберігати увагу до України, незважаючи на конфлікт на Сході

Авдіївка. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Україна: сили країни відбили російські атаки на Авдіївку

Відео з погрозами
Новини 1 д. тому

Департамент держбезпеки Литви розглядає відеопогрози депутатам Сейму від імені "полку Калиновського" як ворожу спецоперацію

Володимир Зеленський
Новини 1 д. тому

Президент України Володимир Зеленський планує візит солідарності до Ізраїлю

NASAMS
Новини 1 д. тому

Анушаускас: "Литва незабаром передасть Україні пускові установки NASAMS"

Оператори газових систем Фінляндії та Естонії 8 жовтня помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі Balticconnector, після чого перекрили подачу газу
Новини 1 д. тому

У Фінляндії почалося розслідування ймовірного «навмисного пошкодження» газопроводу

Робота ППО. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

28 безпілотників "Шахід" збито за ніч в Україні

Прапори Литви і України
Новини 2 д. тому

Литва реалізує три нові проекти з реконструкції в Україні на суму майже 1 млн. євро

Володимир Зеленський та Єнс Столтеньерг у Брюсселі, 11 жовтня 2023 року
Новини 2 д. тому

Столтенберг: НАТО треба мобілізувати більше допомоги Україні

Фудтрак млинців у Вільнюсі
Новини 2 д. тому

"Ми хотіли відтворити смак студентських років": у Вільнюсі готують млинці за харківським рецептом

Новини2023.10.13 15:00

Варшава хоче більшої уваги до польської меншини в Литві, незважаючи на хороші відносини

B
BNS 2023.10.13 15:00
Костянтин Радзивілл
Костянтин Радзивілл / Fot. J. Stacevičius/LRT

Незважаючи на хороші двосторонні відносини, Варшава очікує від Вільнюса більшої уваги до польської меншини в країні, заявив посол Польщі в Литві Костянтин Радзивілл.

"Сьогодні відносини між Литвою і Польщею кращі, ніж будь-коли. Відмінні відносини між Литвою і Польщею не є предметом суперечок або дебатів між різними політичними групами в Литві і Польщі", - сказав дипломат журналістам у п'ятницю.

За його словами, Литва і Польща тісно співпрацюють як над різними двосторонніми проектами, так і в міжнародних форматах з питань безпеки і розширення ЄС.

"У цій атмосфері варто подивитися на інші питання, які ще не є частиною цих динамічних і добре розвинених відносин. На мою думку, єдиною сферою, де ми все ще маємо невирішені проблеми, є ситуація польської меншини, хоча і тут є прогрес", - зазначив посол.

Радзівілл сподівається, що Литва вирішить питання про дозвіл подвійних литовсько-польських топонімів у місцях компактного проживання поляків, а також легалізує використання діакритичних знаків у документах і надасть можливість складати державний іспит з польської мови.

"Ми стежимо за триваючими дискусіями щодо навантаження вчителів і розмірів класів, але незалежно від результатів цих дискусій, ми хотіли б бачити ексклюзивний критерій для шкіл національних меншин, щоб підкреслити, що вони є школами національних меншин", - сказав дипломат. - Ми хотіли б забути про загрозу закриття шкіл".

Дипломат звернув увагу на той факт, що Литва ратифікувала Рамкову конвенцію про захист національних меншин, але досі не прийняла закон про національні меншини.

Посол Польщі висловив очікування Польщі, оскільки наступного тижня Вільнюс і Варшава відзначатимуть річницю Співдружності двох народів. Це важливий історичний двосторонній документ, який доповнив Конституцію Співдружності двох народів від 3 травня, що вважається першою конституцією в Європі.

Вона була прийнята Чотирирічним сеймом Речі Посполитої 3-го травня 1791 року.

Радзивілл сподівається, що на тісні відносини між двома країнами не вплинуть результати загальних виборів, які відбудуться в Польщі в неділю, або вибори до Сейму, які відбудуться в Литві наступного року.

# Польща# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Дискусійний клуб в Українському центрі Вільнюса
9
1 год. тому

Дискусійний клуб в Українському центрі Вільнюса: "Не називайте нас діаспорою!"

9
Ренатас Пожела
7
3 год. тому

Поліція отримала 750 повідомлень про замінування установ, громадян закликають не панікувати: це скоординована атака

7
Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії
5 год. тому

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ

Парламентська асамблея Ради Європи (фото з архіву)
5 год. тому

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Українські біженці (асоціативне фото)
5
6 год. тому

Українці Литви найбільше потребують освітніх програм для дітей, підтримки з працевлаштуванням, житлом і медициною

5
Габріелюс Ландсбергіс
19 год. тому

Глава МЗС Литви закликає зберігати увагу до України, незважаючи на конфлікт на Сході

Авдіївка. Ілюстративно
1 д. тому

Україна: сили країни відбили російські атаки на Авдіївку

Відео з погрозами
1 д. тому

Департамент держбезпеки Литви розглядає відеопогрози депутатам Сейму від імені "полку Калиновського" як ворожу спецоперацію

Володимир Зеленський
1 д. тому

Президент України Володимир Зеленський планує візит солідарності до Ізраїлю

NASAMS
1 д. тому

Анушаускас: "Литва незабаром передасть Україні пускові установки NASAMS"

Ренатас Пожела
7
2023.10.13 12:04

Поліція отримала 750 повідомлень про замінування установ, громадян закликають не панікувати: це скоординована атака

7
Габріелюс Ландсбергіс
2023.10.12 19:32

Глава МЗС Литви закликає зберігати увагу до України, незважаючи на конфлікт на Сході

Українські біженці (асоціативне фото)
5
2023.10.13 08:58

Українці Литви найбільше потребують освітніх програм для дітей, підтримки з працевлаштуванням, житлом і медициною

5
Дискусійний клуб в Українському центрі Вільнюса
9
2023.10.13 14:12

Дискусійний клуб в Українському центрі Вільнюса: "Не називайте нас діаспорою!"

9
Парламентська асамблея Ради Європи (фото з архіву)
2023.10.13 09:31

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії
2023.10.13 09:31

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету РФ