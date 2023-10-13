Варшава хоче більшої уваги до польської меншини в Литві, незважаючи на хороші відносини

Незважаючи на хороші двосторонні відносини, Варшава очікує від Вільнюса більшої уваги до польської меншини в країні, заявив посол Польщі в Литві Костянтин Радзивілл.

"Сьогодні відносини між Литвою і Польщею кращі, ніж будь-коли. Відмінні відносини між Литвою і Польщею не є предметом суперечок або дебатів між різними політичними групами в Литві і Польщі", - сказав дипломат журналістам у п'ятницю.

За його словами, Литва і Польща тісно співпрацюють як над різними двосторонніми проектами, так і в міжнародних форматах з питань безпеки і розширення ЄС.

"У цій атмосфері варто подивитися на інші питання, які ще не є частиною цих динамічних і добре розвинених відносин. На мою думку, єдиною сферою, де ми все ще маємо невирішені проблеми, є ситуація польської меншини, хоча і тут є прогрес", - зазначив посол.

Радзівілл сподівається, що Литва вирішить питання про дозвіл подвійних литовсько-польських топонімів у місцях компактного проживання поляків, а також легалізує використання діакритичних знаків у документах і надасть можливість складати державний іспит з польської мови.

"Ми стежимо за триваючими дискусіями щодо навантаження вчителів і розмірів класів, але незалежно від результатів цих дискусій, ми хотіли б бачити ексклюзивний критерій для шкіл національних меншин, щоб підкреслити, що вони є школами національних меншин", - сказав дипломат. - Ми хотіли б забути про загрозу закриття шкіл".

Дипломат звернув увагу на той факт, що Литва ратифікувала Рамкову конвенцію про захист національних меншин, але досі не прийняла закон про національні меншини.

Посол Польщі висловив очікування Польщі, оскільки наступного тижня Вільнюс і Варшава відзначатимуть річницю Співдружності двох народів. Це важливий історичний двосторонній документ, який доповнив Конституцію Співдружності двох народів від 3 травня, що вважається першою конституцією в Європі.

Вона була прийнята Чотирирічним сеймом Речі Посполитої 3-го травня 1791 року.

Радзивілл сподівається, що на тісні відносини між двома країнами не вплинуть результати загальних виборів, які відбудуться в Польщі в неділю, або вибори до Сейму, які відбудуться в Литві наступного року.