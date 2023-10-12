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Глава МЗС Литви закликає зберігати увагу до України, незважаючи на конфлікт на Сході

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.10.12 19:32
Габріелюс Ландсбергіс
Габріелюс Ландсбергіс / P. Peleckio / BNS nuotr.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який перебуває з візитом у Єгипті, у четвер закликав міжнародне співтовариство і надалі приділяти увагу Україні, яка бореться з російським вторгненням, незважаючи на конфлікт, що розгорівся між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

"Коли ми фокусуємося на Ізраїлі та Палестині, дуже важливо зберігати свою прихильність до України, оскільки вона продовжує боротися з російською агресією", - заявив глава литовської дипломатії на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Єгипту.

"Хоча географічно ця війна вирує на Європейському континенті, вона має величезний глобальний вплив", - додав він.

За словами міністра, знищуючи зерносклади, порти і дамби, Росія прагне заблокувати постачання зерна з України до найбільш вразливих регіонів світу.

"На мою думку, ці навмисні дії прирівнюються до злочинів проти людяності", - заявив Ландсбергіс.

За його словами, Росія прагне створити нестабільність не тільки в Європі, а й в Африці, використовуючи найманців і пропаганду в деяких частинах арабського світу.

ХАМАС зробив раптову атаку на Ізраїль у суботу, вторгнувшись на його територію і завдавши ракетних обстрілів. Ізраїль завдав ударів у відповідь по сектору Газа. Унаслідок конфлікту загинули тисячі людей як в Ізраїлі, так і в секторі Газа.

# Україна# Країни Балтії
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