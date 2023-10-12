Україна: сили країни відбили російські атаки на Авдіївку

Українські війська в четвер заявили, що відбили російські атаки на Авдіївку, після того, як Москва заявила, що покращила свої позиції в місті.

Місто, розташоване в Донецькій області, має як символічне, так і стратегічне значення для Києва. Авдіївка знаходиться недалеко від контрольованого Росією Донецька, який з 2014 року частково контролюється прокремлівськими сепаратистами.

"Наші захисники мужньо тримають оборону: вони відбили понад 10 ворожих атак в районі Авдіївки", - заявив речник ЗСУ Андрій Ковальов у телевізійному коментарі.

У середу Міністерство оборони Росії заявило, що його війська зміцнили свої позиції поблизу Авдіївки, де до вторгнення Москви проживало близько 31 000 осіб.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської адміністрації, заявив по телебаченню: "Ми все витримали, ми утримали свої позиції, всі атаки були відбиті. У деяких місцях (ми) навіть намагалися контратакувати".

Він також зазначив, що ситуація в Авдіївці наразі залишається вкрай напруженою. За словами Барабаша, це найбільша атака на місто з моменту введення Росією військ в Україну у лютому минулого року.

"Вже третій день тривають безперервні бої навколо міста, обстріли позицій і самого міста", - сказав він, додавши, що вночі місто було обстріляне ракетами.

Віталій Барабаш зазначив, що наразі закритий коксохімічний завод "постійно обстрілюється з ракет і артилерії".

Прокремлівський сайт "Рибар" повідомив, що московські війська захопили важливу висоту - терикон на північ від міста.

"Рибар" заявив, що російські війська увійшли в село Степове на північний захід від Авдіївки, і що там точаться бої. Україна заявила, що відбила атаки на схід від села Степове.

Військові аналітики повідомили, що Росія зазнала великих втрат техніки на основі фото- та відеоматеріалів з цього району.

За промисловий центр Авдіївки ведуться бої з 2014 року, коли його на короткий час окупували підтримувані Росією сепаратисти. Наразі там не залишилося жодної вцілілої будівлі, немає водопостачання та електрики.