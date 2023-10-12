Naujienų srautas

Авдіївка. Ілюстративно
Новини 1 год. тому

Україна: сили країни відбили російські атаки на Авдіївку

Відео з погрозами
Новини 4 год. тому

Департамент держбезпеки Литви розглядає відеопогрози депутатам Сейму від імені "полку Калиновського" як ворожу спецоперацію

Володимир Зеленський
Новини 6 год. тому

Президент України Володимир Зеленський планує візит солідарності до Ізраїлю

NASAMS
Новини 6 год. тому

Анушаускас: "Литва незабаром передасть Україні пускові установки NASAMS"

Оператори газових систем Фінляндії та Естонії 8 жовтня помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі Balticconnector, після чого перекрили подачу газу
Новини 7 год. тому

У Фінляндії почалося розслідування ймовірного «навмисного пошкодження» газопроводу

Робота ППО. Ілюстративно
Новини 7 год. тому

28 безпілотників "Шахід" збито за ніч в Україні

Прапори Литви і України
Новини 1 д. тому

Литва реалізує три нові проекти з реконструкції в Україні на суму майже 1 млн. євро

Володимир Зеленський та Єнс Столтеньерг у Брюсселі, 11 жовтня 2023 року
Новини 1 д. тому

Столтенберг: НАТО треба мобілізувати більше допомоги Україні

Фудтрак млинців у Вільнюсі
Новини 1 д. тому

"Ми хотіли відтворити смак студентських років": у Вільнюсі готують млинці за харківським рецептом

Українські журналісти з прифронтових громад у Вільнюсі
Новини 1 д. тому

Українська Хвиля: Українська журналістика та інформаційний простір під час повномасштабної війни

Прапори НАТО та України
Новини 1 д. тому

Глава Міноборони Литви обговорить з колегами по НАТО оборонні плани, допомогу Україні

У Вільнюсі почали створювати гігантський мурал "Незламна"
Новини 1 д. тому

У Вільнюсі почали створювати гігантський мурал "Незламна", присвячений Україні

Українські біженці в Литві
Новини 1 д. тому

США виділили понад $1,5 мільйона для українських біженців у Литві

Атаки в Ізраїлі
Новини 1 д. тому

Литовський заступник міністра про атаки ХАМАСу: "Вони хочуть відвернути увагу від України"

Балтійське море в Естонії
Новини 1 д. тому

Пошкодження газопроводу Естонія-Фінляндія "ймовірно сталося через зовнішні дії", - президент Фінляндії

Український прапор. Ілюстративно
Новини 2 д. тому

Українців Вільнюса запрошують долучитися до дискусії про важливість української діаспори

Новини2023.10.12 15:07

Україна: сили країни відбили російські атаки на Авдіївку

B
BNS 2023.10.12 15:07
Авдіївка. Ілюстративно
Авдіївка. Ілюстративно / REUTERS-Scanpix nuotr.

Українські війська в четвер заявили, що відбили російські атаки на Авдіївку, після того, як Москва заявила, що покращила свої позиції в місті.

Місто, розташоване в Донецькій області, має як символічне, так і стратегічне значення для Києва. Авдіївка знаходиться недалеко від контрольованого Росією Донецька, який з 2014 року частково контролюється прокремлівськими сепаратистами.

"Наші захисники мужньо тримають оборону: вони відбили понад 10 ворожих атак в районі Авдіївки", - заявив речник ЗСУ Андрій Ковальов у телевізійному коментарі.

У середу Міністерство оборони Росії заявило, що його війська зміцнили свої позиції поблизу Авдіївки, де до вторгнення Москви проживало близько 31 000 осіб.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської адміністрації, заявив по телебаченню: "Ми все витримали, ми утримали свої позиції, всі атаки були відбиті. У деяких місцях (ми) навіть намагалися контратакувати".

Він також зазначив, що ситуація в Авдіївці наразі залишається вкрай напруженою. За словами Барабаша, це найбільша атака на місто з моменту введення Росією військ в Україну у лютому минулого року.

"Вже третій день тривають безперервні бої навколо міста, обстріли позицій і самого міста", - сказав він, додавши, що вночі місто було обстріляне ракетами.

Віталій Барабаш зазначив, що наразі закритий коксохімічний завод "постійно обстрілюється з ракет і артилерії".

Прокремлівський сайт "Рибар" повідомив, що московські війська захопили важливу висоту - терикон на північ від міста.

"Рибар" заявив, що російські війська увійшли в село Степове на північний захід від Авдіївки, і що там точаться бої. Україна заявила, що відбила атаки на схід від села Степове.

Військові аналітики повідомили, що Росія зазнала великих втрат техніки на основі фото- та відеоматеріалів з цього району.

За промисловий центр Авдіївки ведуться бої з 2014 року, коли його на короткий час окупували підтримувані Росією сепаратисти. Наразі там не залишилося жодної вцілілої будівлі, немає водопостачання та електрики.

# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Відео з погрозами
4 год. тому

Департамент держбезпеки Литви розглядає відеопогрози депутатам Сейму від імені "полку Калиновського" як ворожу спецоперацію

Володимир Зеленський
6 год. тому

Президент України Володимир Зеленський планує візит солідарності до Ізраїлю

NASAMS
6 год. тому

Анушаускас: "Литва незабаром передасть Україні пускові установки NASAMS"

Оператори газових систем Фінляндії та Естонії 8 жовтня помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі Balticconnector, після чого перекрили подачу газу
7 год. тому

У Фінляндії почалося розслідування ймовірного «навмисного пошкодження» газопроводу

Робота ППО. Ілюстративно
7 год. тому

28 безпілотників "Шахід" збито за ніч в Україні

Прапори Литви і України
1 д. тому

Литва реалізує три нові проекти з реконструкції в Україні на суму майже 1 млн. євро

Володимир Зеленський та Єнс Столтеньерг у Брюсселі, 11 жовтня 2023 року
1 д. тому

Столтенберг: НАТО треба мобілізувати більше допомоги Україні

Фудтрак млинців у Вільнюсі
10
1 д. тому

"Ми хотіли відтворити смак студентських років": у Вільнюсі готують млинці за харківським рецептом

10
Українські журналісти з прифронтових громад у Вільнюсі
12
1 д. тому

Українська Хвиля: Українська журналістика та інформаційний простір під час повномасштабної війни

12
Прапори НАТО та України
1 д. тому

Глава Міноборони Литви обговорить з колегами по НАТО оборонні плани, допомогу Україні

Відео з погрозами
2023.10.12 12:17

Департамент держбезпеки Литви розглядає відеопогрози депутатам Сейму від імені "полку Калиновського" як ворожу спецоперацію

Володимир Зеленський
2023.10.12 10:22

Президент України Володимир Зеленський планує візит солідарності до Ізраїлю

Оператори газових систем Фінляндії та Естонії 8 жовтня помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі Balticconnector, після чого перекрили подачу газу
2023.10.12 09:20

У Фінляндії почалося розслідування ймовірного «навмисного пошкодження» газопроводу

NASAMS
2023.10.12 09:28

Анушаускас: "Литва незабаром передасть Україні пускові установки NASAMS"

Робота ППО. Ілюстративно
2023.10.12 09:11

28 безпілотників "Шахід" збито за ніч в Україні