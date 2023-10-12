Анушаускас: "Литва незабаром передасть Україні пускові установки NASAMS"

Литва планує найближчим часом передати Україні пускові установки пересувних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) NASAMS і електрогенератори, повідомило Міністерство оборони.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас презентував плани Литви щодо надання підтримки Україні на зустрічі міністрів оборони Північної групи і Контактної групи з оборони України формату "Рамштайн" у Брюсселі в середу.

Вперше на цій зустрічі був присутній президент України Володимир Зеленський.

"Питання про військову підтримку України стає предметом внутрішньополітичних дебатів держав, але підтримка, що надається, залишається ключовим фактором оборони України. Литва й надалі дотримуватиметься своїх зобов'язань щодо підтримки України - ми будемо з Україною до перемоги", - сказав Анушаускас.

Литва придбала для України пускові установки ПЗРК NASAMS за 9,8 млн євро у норвезької компанії Kongsberg.

Анушаускас також нагадав про створення коаліції з розмінування в Україні.

"Ми дякуємо країнам, які зробили або розглядають можливість зробити свій внесок у створювану коаліцію. Пріоритетом на даний момент є обладнання для розмінування, яке Литва та інші країни могли б допомогти придбати, і ми готові виділити на ці цілі значну частину власних коштів", - сказав міністр.

Крім того, Литва спільно з окремими країнами Євросоюзу замовить для української армії 155-тиміліметрові боєприпаси.

За словами литовського міністра, підготовка до зими вже розпочалася, і найближчим часом Україні передадуть електрогенератори та інше обладнання, необхідне в холодну пору року.