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Новини2023.10.12 09:28

Анушаускас: "Литва незабаром передасть Україні пускові установки NASAMS"

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.10.12 09:28
NASAMS
NASAMS / št. srž. sp. I. Budzeikaitės / Lietuvos kariuomenės nuotr.

Литва планує найближчим часом передати Україні пускові установки пересувних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) NASAMS і електрогенератори, повідомило Міністерство оборони.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас презентував плани Литви щодо надання підтримки Україні на зустрічі міністрів оборони Північної групи і Контактної групи з оборони України формату "Рамштайн" у Брюсселі в середу.

Вперше на цій зустрічі був присутній президент України Володимир Зеленський.

"Питання про військову підтримку України стає предметом внутрішньополітичних дебатів держав, але підтримка, що надається, залишається ключовим фактором оборони України. Литва й надалі дотримуватиметься своїх зобов'язань щодо підтримки України - ми будемо з Україною до перемоги", - сказав Анушаускас.

Литва придбала для України пускові установки ПЗРК NASAMS за 9,8 млн євро у норвезької компанії Kongsberg.

Анушаускас також нагадав про створення коаліції з розмінування в Україні.

"Ми дякуємо країнам, які зробили або розглядають можливість зробити свій внесок у створювану коаліцію. Пріоритетом на даний момент є обладнання для розмінування, яке Литва та інші країни могли б допомогти придбати, і ми готові виділити на ці цілі значну частину власних коштів", - сказав міністр.

Крім того, Литва спільно з окремими країнами Євросоюзу замовить для української армії 155-тиміліметрові боєприпаси.

За словами литовського міністра, підготовка до зими вже розпочалася, і найближчим часом Україні передадуть електрогенератори та інше обладнання, необхідне в холодну пору року.

# Країни Балтії# Україна
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