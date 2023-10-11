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Новини2023.10.11 09:16

У Вільнюсі почали створювати гігантський мурал "Незламна", присвячений Україні

НГ
Нова газета - Балтія 2023.10.11 09:16
У Вільнюсі почали створювати гігантський мурал "Незламна"
У Вільнюсі почали створювати гігантський мурал "Незламна" / Новая газета- Балтия

9 жовтня в самому серці Вільнюса було урочисто розпочато процес створення гігантського муралу "Незламна" ("Незламна" - прим.) із зображенням української волонтерки Тетяни Дроботі.

Нова неофреска "Незламна" площею в кілька сотень квадратних метрів розташувалася на північній частині фасаду будівлі, що належить "Turto Bankas" з видом на річку Неріс за адресою Juozapavičiaus g. 9.

Процес створення муралу став можливим завдяки підтримці різних міжнародних організацій, включно з агентством Artscape (Литва), Національною комісією Литви у справах ЮНЕСКО, мистецькою лабораторією "Kiaurai sienas" (Литва), громадською організацією "Postlomograafia klubi" (Естонія) і творчою групою з України та Литви.

Саму фреску створює єдиний у світі робот-мураліст "Альбертас", розроблений естонськими художниками та інженерами "Robot Muralist".

Робота продовжила історію, яка почалася 2022 року з муралу "До перемоги" на так званому "будинку Москви".

"Даний твір продовжить розповідь про те, як більш ніж за рік після початку повномасштабного вторгнення український народ продовжує свою боротьбу і готовий пройти всю дистанцію, щоб захистити свою свободу", - розповідає творча керівниця проєкту Ліна Шліпавічюте, - "Українці захищаються та вірять у перемогу. Вони вірять у право людини бути вільною, а самі втілюють ті цінності, які важливі для всіх нас. Саме таку історію розповідає нова неофреска".

У другій неофресці меседж непохитної рішучості України відстоювати свою свободу та незалежність продовжує нести та сама українка, чиє зображення в національному українському костюмі рік тому прикрасило "дім Москви" - волонтерка із Запоріжжя Тетяна Дроботя.

"Тетяна так само залишається жити в Запоріжжі, по якому ворог завдає ракетних ударів, - пояснює Ліна Шліпавічюте, - У прифронтовому Запоріжжі, в якому попри постійну загрозу, життя триває. Через історію Тетяни ми можемо побачити частину реальності цього охопленого війною регіону України".

Як і в неофресці "До перемоги", авторкою фото Тетяни Дроботи стала Олена Тита, яка також живе і працює в Запоріжжі. Останні півтора року фотограф знімає реалії війни в Запорізькій області.

Творчі роботи Олени також було представлено як основну частину виставки "Україна тут", яку було встановлено в "Litexpo" в червні, коли там проходив саміт НАТО.

Будинок Москви планують знести, а демонтовану неофреску "До перемоги" продадуть на спеціальному аукціоні. Очікується, що аукціон відбудеться цієї осені, а всі виручені кошти підуть організації "Blue/Yellow", основною місією якої є забезпечення українських військ зброєю та іншим обладнанням, необхідним для боротьби з окупантами.

Фото для нового муралу було зроблено на острові Хортиця через тиждень після підриву Каховської ГЕС.

"У роботі "До перемоги" можна побачити жінку на початку повномасштабного вторгнення, очі якої ще переповнені надією, що війна скоро закінчиться. На другому ж муралі зображено ту саму українку на місці масштабної техногенної та людської катастрофи", - розповідають організатори проєкту.

На відкритті нового муралу, незважаючи на холодну погоду, зібралося чимало українців і литовців. Вокальний супровід забезпечила Марина Пилипенко - співачка з України, яка переїхала до Литви з початком війни, а ведучою заходу стала українська активістка та авторка проєкту "TULA = UA+LT" Світлана Залужна.

"Для мене особисто реалізація неофрески "Незламна" в центрі Вільнюса є безпрецедентним актом солідарності литовського народу в нашій боротьбі за збереження української культури та ідентичності. Сам факт того, що образ української жінки як символу незламності та свободи впродовж 10 років буде візуальним голосом України в Литві вражає, надихає та вкорінює міцну дружбу двох народів", - каже Світлана Залужна.

Нова газета - Балтія

# Українці в Литві# Країни Балтії
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