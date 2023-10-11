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Новини2023.10.11 09:07

США виділили понад $1,5 мільйона для українських біженців у Литві

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.11 09:07
Українські біженці в Литві
Українські біженці в Литві / V. Ovadnevo nuotr.

Уряд Сполучених Штатів виділив 1,56 млн доларів організаціям, які підтримують українських біженців у Литві. Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал 15min.lt з посиланням на посольство США у Вільнюсі.

Згідно з повідомленням, кошти були перераховані дев'яти неурядовим організаціям з Каунаса, Клайпеди, Тельшяя, Шяуляя та Вільнюса.

Таким чином Державний департамент США профінансував проєкти на суму від 90 тисяч до 250 тисяч доларів.

Посольство США представить проєкти підтримки у вівторок на заході в Національній бібліотеці Литви ім. Мартінаса Мажвидаса у Вільнюсі.

Як повідомлялося раніше, Рада міністрів ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року.

# Українці в Литві# Країни Балтії
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