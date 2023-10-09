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Новини2023.10.09 17:02

UkreateHub запрошує українців взяти участь у конкурсі грантів для реалізації власних проєктів

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.09 17:02
«UKREATE hub» у Вільнюсі
«UKREATE hub» у Вільнюсі / Ana Vaškevič

Організація UkreateHub, що об’єднує українців в Литві, анонсувала другу хвилю мінігрантів для українців, які бажають реалізувати власний проєкт в Литві.

Ukreate Hub розшукує індивідуальні грантові заявки, щоб підтримати активних та вмотивованих українців у розвитку їхніх ідей, які матимуть позитивний соціальний вплив на українське (та/або литовське) суспільство.

Місія Ukreate Hub полягає у підтримці українського громадянського суспільства та його членів, які проживають у Литві, шляхом надання їм можливості стати суб'єктами змін та зробити свій внесок у розбудову демократичного та стійкого українського суспільства.

Ukreate Hub прагне підтримати українських активістів, журналістів, діячів культури та мистецтва, науковців, інтелектуалів, студентів, освітян та інших активних громадян України у розробці та реалізації їхніх ініціатив, спрямованих на позитивні зміни в суспільстві в рамках одного з трьох тематичних напрямків:

  • Творення українських наративів
  • Роль жінок у відновленні України
  • Збереження та посилення демократичної орієнтації України

Заявки не обмежуються будь-яким типом або формою діяльності, яка може бути виконана в рамках цього гранту, якщо запропонована ініціатива підпадає під будь-яку з трьох сфер. Ось кілька прикладів того, що може бути зроблено в рамках цього гранту (список не є вичерпним): фоторепортажі, виставки, мистецькі (музичні, художні, танцювальні, театральні, тощо) виступи, культурні або освітні семінари, публічні лекції, рекламні кампанії, адвокаційні ініціативи, створення організацій, дії з розбудови громад, тощо.

Загальна сума коштів, виділених на конкурс, становить 30 000 євро. Розмір одного індивідуального гранту становить 3000 євро (включно з усіма відповідними податками), кількість грантів - 10. Грант надається терміном на 3 місяці.

Заявку може подати громадянин України, який наразі проживає в Литовській Республіці, та хто зареєструвався як учасник_ця Ukreate Hub. Заявки приймаються до 16 жовтня 2023 включно.

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням.

# Українці в Литві# Країни Балтії
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