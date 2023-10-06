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Новини2023.10.06 08:54

51 людина загинула внаслідок російського удару на сході України

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.10.06 08:54
Вбивство Росією понад 50 мирних жителів у Харківській області
Вбивство Росією понад 50 мирних жителів у Харківській області / фото: AFP-Scanpix nuotr.

В результаті російського удару в четвер загинула щонайменше 51 людина, яка зібралася на похорон в одному з сіл на сході України.

Репортери інформаційного агентства AFP бачили, як рятувальники витягли з-під завалів одного загиблого чоловіка і кілька обвуглених тіл у цивільному одязі, що лежали на землі. Інші загиблі були в білих трупних мішках.

Жертвами стали учасники поминок, які зібралися в кафе. Також це були люди, які перебували в магазині у тій самій будівлі під час удару.

Напад стався в селі Гроза, яке налічує 330 мешканців на північному сході Харківської області.

"Щойно знайшли мого сина без голови, без рук, без ніг, без нічого. Вони впізнали його за документами", - розповів AFP 70-річний Володимир Муховат.

Його дружина і невістка також були присутні і, хоча він сказав, що навряд чи очікував знайти їх живими, він здалеку спостерігав за рятувальниками.

"Я прожив з дружиною 48 років, - сказав чоловік. - Сам я довго не протягну".

Жертва шести років

Серед загиблих є шестирічна дитина, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він додав, що загалом на вшанування пам'яті одного загиблого селянина прийшли 60 осіб.

Гроза розташована більш ніж за 30 км від прифронтового Куп'янська.

Iгор Клименко повідомив, що за попередніми даними, під час обстрілу була використана ракета "Іскандер".

Президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у європейському саміті в Іспанії, засудив атаку в соціальних мережах і вчора ще раз у своєму зверненні.

"Російська армія не могла не знати, куди вона збирається вдарити (...) І це не був удар наосліп, - сказав він. - Хто міг запустити по них ракету? Хто? Тільки абсолютне зло".

Володимир Зеленський повідомив, що домовився з кількома європейськими країнами про надання більшої кількості систем протиповітряної оборони та артилерії.

"У нас буде більше протиповітряної оборони - є чіткі домовленості, - сказав він. - Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Великобританія, дякую вам!"

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін передасть Києву нову систему протиповітряної оборони середньої дальності Patriot, а міністр закордонних справ Анналена Бербок пізніше написала в соціальній мережі X: "Поки бомби падають на супермаркети і кафе, ми робимо все можливе для України, щоб захистити її від терору ракет [президента Росії Володимира] Путіна".

Деніз Браун, гуманітарний посланник ООН в Україні, назвала атаку жахливою і заявила, що умисний удар на цивільних особах або цивільні об'єктах є військовим злочином.

"Злам російських сил"

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що удар продемонстрував глибину розпаду російських сил, згідно із заявою Даунінг-стріт.

Прессекретар Регіональної асамблеї, яку цитують українські ЗМІ, заявила, що це була перша така атака з найбільшою кількістю жертв з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нещодавно регіональна влада розпорядилася про обов'язкову евакуацію населення з цього району через збільшення кількості російських ударів.

Російські війська окупували значну частину Харківської області на початку вторгнення.

Наприкінці минулого року в результаті блискавичного контрнаступу українські війська відбили більшу частину цього прикордонного району, але обласний центр Харків все ще регулярно обстрілюється.

Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що в цій атаці не було військової логіки.

"Це нагадування всім тим, хто хоче посміхатися і тиснути руку військовому злочинцю Путіну на міжнародних конференціях, - сказав він. - Нагадування всім тим, хто хоче щось продати Росії і повернутися до кривавого "бізнесу як завжди". Путінська Росія - це справжнє зло".

# Україна# Росія# Європа
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