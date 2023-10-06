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Новини2023.10.06 08:39

У Вільнюсі робот намалює ще один український мурал

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.10.06 08:39
Український і литовський прапори
Український і литовський прапори / Greta Skaraitienė/BNS Foto nuotr.

У п'ятницю та суботу робот на ім'я Альберт буде малювати роботу "Незламна" від сходу до заходу сонця. Минулого року цей же робот намалював мурал на будинку в Москві під назвою "Do peremogi / Iki pergalės".

За словами організаторів, новий мурал присвячений непохитній рішучості українського народу відстоювати свою свободу та важливості нематеріальної культурної спадщини, яка об'єднує громади та нації.

У центрі майбутнього муралу буде все та ж волонтерка із Запоріжжя Тетяна Дроботя. Дівчина у вбранні, розробленому українськими дизайнерами та вишитому національними візерунками, стоїть на скелі в Запорізькій області після вибуху Каховської греблі.

Мурал буде намальований на будівлі по вулиці Juozapavičiaus g.9. Його буде видно з берегів Неріса.

Неофреска "Незламна"
Неофреска "Незламна" / афіша організаторів

Презентаційний захід відбудеться у неділю за участі гостей з України - авторки фото, української фотохудожниці Олени Тіти та фотографа Тетяни Дроботі. У церемонії відкриття візьме участь посол України в Литві Петро Бешта, а на сцені виступить український музичний гурт "Ансамбль Марини Пилипенко".

Український і литовський прапори
Неофреска "Незламна"
# Країни Балтії# Українці в Литві
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