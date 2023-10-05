Naujienų srautas

Урсула фон дер Ляєн і Гітанас Науседа
Новини 1 год. тому

Президент Литви та голова Єврокомісії обговорили питання експорту українського зерна через Клайпеду

Гітанас Науседа
Новини 1 год. тому

Науседа сподівається, що в грудні вдасться почати переговори з Україною про членство в ЄС

Клайпедський морський порт
Новини 2 год. тому

Чи виправдає себе транзит українського зерна через Клайпедський порт?

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Новини 5 год. тому

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад

Війна Росії проти України. Прощання із загиблим солдатом української армії
Новини 6 год. тому

ООН підтвердила шість випадків страт українських військовополонених і справжність відео вбивства після слів "Слава Україні"

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Новини 7 год. тому

У Вільнюсі проходить семінар з відновлення українських шкіл

Швидка допомога. Ілюстративно
Новини 9 год. тому

Двоє людей загинули під час обстрілу росіянами Херсона

Збиття дрона в небі (ілюстративне фото)
Новини 9 год. тому

У Курській області РФ дрони позбавили світла десятки населених пунктів

Вагони з українським зерном на україно-польському кордоні
Новини 9 год. тому

Єврокомісар: ЄС не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через Клайпеду

Робота ППО. Ілюстративно
Новини 10 год. тому

Вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками, 24 з них знищено на півдні країни

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня.
Новини 10 год. тому

Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

Цветная осень
Новини 11 год. тому

Погода: у Литву прийшла справжня осінь

Євгеній Балицький у Верховній Раді України, 2013 рік
Новини 1 д. тому

Російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області закликав захопити країни Балтії

Російський комплекс ППО С-400 "Тріумф"
Новини 1 д. тому

Українські дрони уразили "Тріумф" РФ на Бєлгородщині, - ЗМІ

Гуманітарна криза у Нагірному Карабаху. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Литва передасть Вірменії 350 тисяч євро гуманітарної допомоги, спальні мішки, ліжка і медикаменти

Будівництво. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Бізнес хоче державних гарантій для Rail Baltica та реконструкції України

Новини2023.10.05 19:22

Президент Литви та голова Єврокомісії обговорили питання експорту українського зерна через Клайпеду

B
BNS 2023.10.05 19:22
Урсула фон дер Ляєн і Гітанас Науседа
Урсула фон дер Ляєн і Гітанас Науседа / Prezidentūros nuotr.

Президент Литви Гітанас Науседа зустрівся в четвер у Гранаді з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливості розширення експорту українського зерна через литовський морський порт Клайпеда.

Обидва посадовці також обговорили підтримку України та посилення тиску на Росію, йдеться у пресрелізі литовської президентури.

"Ми готові обговорити з Європейською комісією конкретні заходи фінансової підтримки, які б дозволили нам збільшити потужності литовського транспортного сектору і порту", - цитує пресслужба слова президента Литви.

У відео, опублікованому його канцелярією, Науседа сказав, що не отримав обіцянки від голови Єврокомісії щодо субсидій, оскільки "ЄК бачить вирішення проблеми по-іншому". Однак він додав, що про розвиток інфраструктури може бути досягнута домовленість.

"Ми з президентом (ЄК) говорили про необхідність вирішення питання інфраструктури, яке залишається важливим питанням на станції Сяштокай (на кордоні Литви з Польщею), і я підняв питання про можливі субсидії, тому що ми розуміємо, що перевезення через цей логістичний канал, через Клайпеду, набагато дорожче, ніж через Гданськ", - сказала литовський лідер.

"Щодо другого питання, президент ЄК не пообіцяв, що рішення можливі, - сказав він. - Однак щодо інфраструктурного питання все було взято до уваги, і я вірю, що ми зможемо досягти певної домовленості з цього питання".

За словами Науседи, зрозуміло, що основний транзитний маршрут для зерна пролягає через Румунію і, якщо дозволить ситуація, через Чорне море, але Клайпеда має бути альтернативою, яка "іноді може стати чи не найважливішим транзитним каналом".

Досягнута цього тижня домовленість між Вільнюсом, Варшавою та Києвом про перенесення контролю за українським зерном з українсько-польського кордону до Клайпеди є лише першим кроком у спрощенні експорту таких вантажів через литовський морський порт.

У своєму зверненні до лідерів Європейського політичного співтовариства пізніше в четвер Науседа заявив, що "війна Росії в Україні змінила світ, підкресливши необхідність активно захищати демократичні цінності, територіальну цілісність країн і міжнародний порядок, заснований на правилах".

Президент Литви також закликав "до зміцнення зв'язків між ЄС, НАТО і країнами-партнерами та обміну передовим досвідом, використовуючи існуючі ефективні інструменти координації та програми, а також до збереження і посилення підтримки України в її боротьбі з агресором", повідомляє його канцелярія.

"Ми несемо спільну відповідальність за протидію російській агресії та разом вирішувати безпекові, економічні та соціальні виклики, які вона створює", - цитує пресслужба Гітанаса Науседу.

"Ми також повинні уважно стежити за діями Китаю на міжнародній арені. Ми повинні стояти на сторожі міжнародного порядку, демократії та прав людини", - сказав він.

Третя зустріч Європейської політичної спільноти зібрала лідерів 44 європейських держав, а також президентів Європейської комісії та Європейської ради.

# Україна# Польща# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Гітанас Науседа
1 год. тому

Науседа сподівається, що в грудні вдасться почати переговори з Україною про членство в ЄС

Клайпедський морський порт
2 год. тому

Чи виправдає себе транзит українського зерна через Клайпедський порт?

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
31
5 год. тому

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад

31
Війна Росії проти України. Прощання із загиблим солдатом української армії
6 год. тому

ООН підтвердила шість випадків страт українських військовополонених і справжність відео вбивства після слів "Слава Україні"

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
7 год. тому

У Вільнюсі проходить семінар з відновлення українських шкіл

Швидка допомога. Ілюстративно
9 год. тому

Двоє людей загинули під час обстрілу росіянами Херсона

Збиття дрона в небі (ілюстративне фото)
9 год. тому

У Курській області РФ дрони позбавили світла десятки населених пунктів

Вагони з українським зерном на україно-польському кордоні
9 год. тому

Єврокомісар: ЄС не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через Клайпеду

Робота ППО. Ілюстративно
10 год. тому

Вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками, 24 з них знищено на півдні країни

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня.
10 год. тому

Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
31
2023.10.05 14:39

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад

31
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
2023.10.05 13:19

У Вільнюсі проходить семінар з відновлення українських шкіл

Вагони з українським зерном на україно-польському кордоні
2023.10.05 10:37

Єврокомісар: ЄС не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через Клайпеду

Війна Росії проти України. Прощання із загиблим солдатом української армії
2023.10.05 13:37

ООН підтвердила шість випадків страт українських військовополонених і справжність відео вбивства після слів "Слава Україні"

Клайпедський морський порт
2023.10.05 18:07

Чи виправдає себе транзит українського зерна через Клайпедський порт?

Робота ППО. Ілюстративно
2023.10.05 10:29

Вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками, 24 з них знищено на півдні країни

Цветная осень
2023.10.05 09:25

Погода: у Литву прийшла справжня осінь

Збиття дрона в небі (ілюстративне фото)
2023.10.05 10:46

У Курській області РФ дрони позбавили світла десятки населених пунктів

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня.
2023.10.05 09:58

Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

Гітанас Науседа
2023.10.05 18:59

Науседа сподівається, що в грудні вдасться почати переговори з Україною про членство в ЄС