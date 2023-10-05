Президент Литви та голова Єврокомісії обговорили питання експорту українського зерна через Клайпеду

Президент Литви Гітанас Науседа зустрівся в четвер у Гранаді з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливості розширення експорту українського зерна через литовський морський порт Клайпеда.

Обидва посадовці також обговорили підтримку України та посилення тиску на Росію, йдеться у пресрелізі литовської президентури.

"Ми готові обговорити з Європейською комісією конкретні заходи фінансової підтримки, які б дозволили нам збільшити потужності литовського транспортного сектору і порту", - цитує пресслужба слова президента Литви.

У відео, опублікованому його канцелярією, Науседа сказав, що не отримав обіцянки від голови Єврокомісії щодо субсидій, оскільки "ЄК бачить вирішення проблеми по-іншому". Однак він додав, що про розвиток інфраструктури може бути досягнута домовленість.

"Ми з президентом (ЄК) говорили про необхідність вирішення питання інфраструктури, яке залишається важливим питанням на станції Сяштокай (на кордоні Литви з Польщею), і я підняв питання про можливі субсидії, тому що ми розуміємо, що перевезення через цей логістичний канал, через Клайпеду, набагато дорожче, ніж через Гданськ", - сказала литовський лідер.

"Щодо другого питання, президент ЄК не пообіцяв, що рішення можливі, - сказав він. - Однак щодо інфраструктурного питання все було взято до уваги, і я вірю, що ми зможемо досягти певної домовленості з цього питання".

За словами Науседи, зрозуміло, що основний транзитний маршрут для зерна пролягає через Румунію і, якщо дозволить ситуація, через Чорне море, але Клайпеда має бути альтернативою, яка "іноді може стати чи не найважливішим транзитним каналом".

Досягнута цього тижня домовленість між Вільнюсом, Варшавою та Києвом про перенесення контролю за українським зерном з українсько-польського кордону до Клайпеди є лише першим кроком у спрощенні експорту таких вантажів через литовський морський порт.

У своєму зверненні до лідерів Європейського політичного співтовариства пізніше в четвер Науседа заявив, що "війна Росії в Україні змінила світ, підкресливши необхідність активно захищати демократичні цінності, територіальну цілісність країн і міжнародний порядок, заснований на правилах".

Президент Литви також закликав "до зміцнення зв'язків між ЄС, НАТО і країнами-партнерами та обміну передовим досвідом, використовуючи існуючі ефективні інструменти координації та програми, а також до збереження і посилення підтримки України в її боротьбі з агресором", повідомляє його канцелярія.

"Ми несемо спільну відповідальність за протидію російській агресії та разом вирішувати безпекові, економічні та соціальні виклики, які вона створює", - цитує пресслужба Гітанаса Науседу.

"Ми також повинні уважно стежити за діями Китаю на міжнародній арені. Ми повинні стояти на сторожі міжнародного порядку, демократії та прав людини", - сказав він.

Третя зустріч Європейської політичної спільноти зібрала лідерів 44 європейських держав, а також президентів Європейської комісії та Європейської ради.