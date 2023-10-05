Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» і відкрила Тиждень французької культури у присутності високих гостей з французької і української амбасад - пані Посла Франції у Литві Алекс Еверард, пані секретаря Посольства України у Литві Олени Кузьменчук. Делегацію супроводжували представники французьких освітніх закладів Вільнюса: пан Сліванскі - директор Інституту французької мови Литви, пан Філіпоцці та пані Баулет - директор і заступник директора Французького ліцею у Вільнюсі, а також пані Колін - директорка французької початкової школи у Вільнюсі, пані Eurika Turoniene - директорка ресторану "Namų Dvasia".

Адміністративна команда Української міжнародної української школи Литви (МУШ) організувала для гостей екскурсію та познайомила їх із життям у школі, а також показала їм роботу учнів та вчителів.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Представники посольств Франції та України, а також уся французька делегація змогли на власні очі побачити, як працює школа зсередини. Також у нас відбулися виставка та ярмарок «Дари осені».

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Зусиллями педагогічного колективу МУШ за підтримки меценатів була урочисто відкрита і запрацювала їдальня для школярів.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

"Зовсім скоро в нашій їдальні запахне українськими варениками, литовськими кібінаями та французькими круасанами!", - повідомляє сторінка закладу у соцмережі Фейсбук.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

"Французька делегація зробила інавгурацію фрески з Маленьким принцем. На цій фресці ми бачимо 1943 рік. 80 років тому вийшов в Нью-Йорку в світ "Маленький принц". І на нашій планеті, яка сьогодні в українських кольорах, у нас стоїть башня Гедимінаса у Литві, яка прийняла 24 000 українських дітей. Посередині стоїть Софія Київська намальована, і поряд маленький принц з бандурою, і поряд Ейфелева вежа", - розповідає порталу LRT.lt директор школи Олена Внуковська.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Вона додає, що українська школа у Литві сьогодні - це міст між Литвою, Україною і Францією. Коли пані Посол Франції прийшла відкривати цю фреску, вона так і сказала дітям і вчителям школи, які її зустрічали: "Ви всі є маленькі принци. Тому, що Україна зараз - це серце Європи".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Олена Внуковська нагадала під час розмови, що у "Маленькому принці" є така фраза "Ми бачимо, головне тільки серцем".

Мадам Посол Франції також запевнила, що Франція з Україною, з українськими дітьми.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Директор МУШ пані Олена Внуковська розповіла, що співпраця з освітніми французькими закладами Вільнюса відкриває для українських дітей нові можливості. Вже зовсім скоро для них будуть доступні лабораторії і класи для проведення занять з фізики і хімії:

"Нам було дуже приємно, що було Посольство України, що були наші литовські друзі. І з Франції така потужна делегація. І саме головне, що ми говорили про співпрацю. На наступний тиждень в понеділок ми вже будемо у французькому ліцеї. На жаль, у нас немає матеріально-технічної бази, і нам запропонували використовувати лабораторні класи французького ліцею і хімічний класи у Вільнюсі. Тобто наші школярі будуть мати змогу проходити певні уроки фізики, хімії в лабораторних класах французького ліцею. Така співпраця на рівні практичному вже запропонована, і з понеділка ми вже їдемо з парламентом нашим шкільним, тому що зустріч відбувалася за присутності президента парламента нашого Олександра Корсака".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Директор МУШ розповіла про команду вчителів, які викладають світову літературу, освітню програму з французькою мовою, всесвітньою історією і історією Франції.

"У нас є 4 вчителі, які викладають французьку мову. У нас, крім англійської, литовської, є ще французька з цього року. Що побачила пані Посол окрім того, що ми відкривали фреску символічну? Що встигла подивитися? Ми працюємо в 2 зміни. Ми показали класи, де до 18:00 вчителі вчать литовську мову. Це був перший кабінет, кабінет психолога. У нас працює в школі три психолога, дуже школа величезна стала, 900 дітей. А якщо разом всі три школи французькі у Вільнюсі - то це 600 дітей. Ми показали нашу дошкільну підготовку. Ми показали наш клас 1А французький. Вони якраз там опрацьовували "Маленького принца", малювали. Вони побачили так само два класи литовської мови, де діти вчать литовську, вони побачили наш комп'ютерний клас. Найголовніше - у нас є позашкільна діяльність. Це 100 дітей, які влітку відпочивали в Замку Мистецтв у Нормандії".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Олена Внуковська розповіла, що усі діти, які мріють вчитися у Франції, записались на французьку мову:

"Пані Посол була захоплена, що діти спілкуються французькою, за місяць навчилась. Вони співають французською, вони знають французьку музику і французьку культуру. На уроці історії була якраз тема Наполеон. Ми підготували нашу осінню виставку. Звичайно, якщо 32 класи у школі і кожен клас зробив експозицію, мадам Посол була вражена такою активністю. Тому ми потім з дітьми зробили такий солодкий стіл. Тому що школа - це атмосфера, школа - це дух. І тому візит посла до школи - це є визнання, що Франція підтримує нас. У нас є три карти, намальовані на стіні. Це Франція, Литва і Україна. У нас є діти з усіх міст-побратимів. І сьогодні ми вивчаємо географію і Литви, і України, і Франції завдяки оцим дружнім стосункам. Тому пані посол була вражена, як ми подаємо, нашою манерою, філософією шкільної роботи".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

LRT.lt поцікавився у пані Алекс Еверард враженнями від почутого і побаченого:

"Це був надзвичайний візит, і ми дякуємо за запрошення. Це є приклад поєднання трьох країн: Франція, Литва, Україна. І ви можете розраховувати на нашу підтримку", - зауважила пані Посол Франції. - Нас найбільше вразили малюнки на стінах. Така, скажімо, українська присутність артистична. Це нас вразило найбільше".