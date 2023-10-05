Naujienų srautas

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Новини 24 хв. тому

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад

Війна Росії проти України. Прощання із загиблим солдатом української армії
Новини 1 год. тому

ООН підтвердила шість випадків страт українських військовополонених і справжність відео вбивства після слів "Слава Україні"

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Новини 1 год. тому

У Вільнюсі проходить семінар з відновлення українських шкіл

Швидка допомога. Ілюстративно
Новини 3 год. тому

Двоє людей загинули під час обстрілу росіянами Херсона

Збиття дрона в небі (ілюстративне фото)
Новини 4 год. тому

У Курській області РФ дрони позбавили світла десятки населених пунктів

Вагони з українським зерном на україно-польському кордоні
Новини 4 год. тому

Єврокомісар: ЄС не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через Клайпеду

Робота ППО. Ілюстративно
Новини 4 год. тому

Вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками, 24 з них знищено на півдні країни

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня.
Новини 5 год. тому

Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

Цветная осень
Новини 5 год. тому

Погода: у Литву прийшла справжня осінь

Євгеній Балицький у Верховній Раді України, 2013 рік
Новини 19 год. тому

Російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області закликав захопити країни Балтії

Російський комплекс ППО С-400 "Тріумф"
Новини 22 год. тому

Українські дрони уразили "Тріумф" РФ на Бєлгородщині, - ЗМІ

Гуманітарна криза у Нагірному Карабаху. Ілюстративно
Новини 23 год. тому

Литва передасть Вірменії 350 тисяч євро гуманітарної допомоги, спальні мішки, ліжка і медикаменти

Будівництво. Ілюстративно
Новини 23 год. тому

Бізнес хоче державних гарантій для Rail Baltica та реконструкції України

Дощ
Новини 1 д. тому

Погода: У Литві очікується сильний вітер, дощ і похолодання

Вікторія
Новини 1 д. тому

Художниця з Маріуполя створює ексклюзивні картини у Вільнюсі: "Литовці люблять замовляти малюнки зі своїм автомобілем"

Робота ППО. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Росія заявляє, що за ніч збила 31 український безпілотник

Новини2023.10.05 14:39

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад

ОГ ОГ LRT.lt
Олег Головатенко, Олена Головатенко, LRT.lt 2023.10.05 14:39
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» і відкрила Тиждень французької культури у присутності високих гостей з французької і української амбасад - пані Посла Франції у Литві Алекс Еверард, пані секретаря Посольства України у Литві Олени Кузьменчук. Делегацію супроводжували представники французьких освітніх закладів Вільнюса: пан Сліванскі - директор Інституту французької мови Литви, пан Філіпоцці та пані Баулет - директор і заступник директора Французького ліцею у Вільнюсі, а також пані Колін - директорка французької початкової школи у Вільнюсі, пані Eurika Turoniene - директорка ресторану "Namų Dvasia".

Адміністративна команда Української міжнародної української школи Литви (МУШ) організувала для гостей екскурсію та познайомила їх із життям у школі, а також показала їм роботу учнів та вчителів.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Представники посольств Франції та України, а також уся французька делегація змогли на власні очі побачити, як працює школа зсередини. Також у нас відбулися виставка та ярмарок «Дари осені».

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Зусиллями педагогічного колективу МУШ за підтримки меценатів була урочисто відкрита і запрацювала їдальня для школярів.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

"Зовсім скоро в нашій їдальні запахне українськими варениками, литовськими кібінаями та французькими круасанами!", - повідомляє сторінка закладу у соцмережі Фейсбук.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

"Французька делегація зробила інавгурацію фрески з Маленьким принцем. На цій фресці ми бачимо 1943 рік. 80 років тому вийшов в Нью-Йорку в світ "Маленький принц". І на нашій планеті, яка сьогодні в українських кольорах, у нас стоїть башня Гедимінаса у Литві, яка прийняла 24 000 українських дітей. Посередині стоїть Софія Київська намальована, і поряд маленький принц з бандурою, і поряд Ейфелева вежа", - розповідає порталу LRT.lt директор школи Олена Внуковська.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Вона додає, що українська школа у Литві сьогодні - це міст між Литвою, Україною і Францією. Коли пані Посол Франції прийшла відкривати цю фреску, вона так і сказала дітям і вчителям школи, які її зустрічали: "Ви всі є маленькі принци. Тому, що Україна зараз - це серце Європи".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Олена Внуковська нагадала під час розмови, що у "Маленькому принці" є така фраза "Ми бачимо, головне тільки серцем".

Мадам Посол Франції також запевнила, що Франція з Україною, з українськими дітьми.

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Директор МУШ пані Олена Внуковська розповіла, що співпраця з освітніми французькими закладами Вільнюса відкриває для українських дітей нові можливості. Вже зовсім скоро для них будуть доступні лабораторії і класи для проведення занять з фізики і хімії:

"Нам було дуже приємно, що було Посольство України, що були наші литовські друзі. І з Франції така потужна делегація. І саме головне, що ми говорили про співпрацю. На наступний тиждень в понеділок ми вже будемо у французькому ліцеї. На жаль, у нас немає матеріально-технічної бази, і нам запропонували використовувати лабораторні класи французького ліцею і хімічний класи у Вільнюсі. Тобто наші школярі будуть мати змогу проходити певні уроки фізики, хімії в лабораторних класах французького ліцею. Така співпраця на рівні практичному вже запропонована, і з понеділка ми вже їдемо з парламентом нашим шкільним, тому що зустріч відбувалася за присутності президента парламента нашого Олександра Корсака".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Директор МУШ розповіла про команду вчителів, які викладають світову літературу, освітню програму з французькою мовою, всесвітньою історією і історією Франції.

"У нас є 4 вчителі, які викладають французьку мову. У нас, крім англійської, литовської, є ще французька з цього року. Що побачила пані Посол окрім того, що ми відкривали фреску символічну? Що встигла подивитися? Ми працюємо в 2 зміни. Ми показали класи, де до 18:00 вчителі вчать литовську мову. Це був перший кабінет, кабінет психолога. У нас працює в школі три психолога, дуже школа величезна стала, 900 дітей. А якщо разом всі три школи французькі у Вільнюсі - то це 600 дітей. Ми показали нашу дошкільну підготовку. Ми показали наш клас 1А французький. Вони якраз там опрацьовували "Маленького принца", малювали. Вони побачили так само два класи литовської мови, де діти вчать литовську, вони побачили наш комп'ютерний клас. Найголовніше - у нас є позашкільна діяльність. Це 100 дітей, які влітку відпочивали в Замку Мистецтв у Нормандії".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

Олена Внуковська розповіла, що усі діти, які мріють вчитися у Франції, записались на французьку мову:

"Пані Посол була захоплена, що діти спілкуються французькою, за місяць навчилась. Вони співають французською, вони знають французьку музику і французьку культуру. На уроці історії була якраз тема Наполеон. Ми підготували нашу осінню виставку. Звичайно, якщо 32 класи у школі і кожен клас зробив експозицію, мадам Посол була вражена такою активністю. Тому ми потім з дітьми зробили такий солодкий стіл. Тому що школа - це атмосфера, школа - це дух. І тому візит посла до школи - це є визнання, що Франція підтримує нас. У нас є три карти, намальовані на стіні. Це Франція, Литва і Україна. У нас є діти з усіх міст-побратимів. І сьогодні ми вивчаємо географію і Литви, і України, і Франції завдяки оцим дружнім стосункам. Тому пані посол була вражена, як ми подаємо, нашою манерою, філософією шкільної роботи".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT

LRT.lt поцікавився у пані Алекс Еверард враженнями від почутого і побаченого:

"Це був надзвичайний візит, і ми дякуємо за запрошення. Це є приклад поєднання трьох країн: Франція, Литва, Україна. І ви можете розраховувати на нашу підтримку", - зауважила пані Посол Франції. - Нас найбільше вразили малюнки на стінах. Така, скажімо, українська присутність артистична. Це нас вразило найбільше".

Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад / Фото: Олег Головатенко / LRT
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
Міжнародна українська школа Литви відзначила 80-річчя «Маленького принца» з представниками української і французької амбасад
# Українці в Литві# Країни Балтії# Європа# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Війна Росії проти України. Прощання із загиблим солдатом української армії
1 год. тому

ООН підтвердила шість випадків страт українських військовополонених і справжність відео вбивства після слів "Слава Україні"

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
1 год. тому

У Вільнюсі проходить семінар з відновлення українських шкіл

Швидка допомога. Ілюстративно
3 год. тому

Двоє людей загинули під час обстрілу росіянами Херсона

Збиття дрона в небі (ілюстративне фото)
4 год. тому

У Курській області РФ дрони позбавили світла десятки населених пунктів

Вагони з українським зерном на україно-польському кордоні
4 год. тому

Єврокомісар: ЄС не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через Клайпеду

Робота ППО. Ілюстративно
4 год. тому

Вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками, 24 з них знищено на півдні країни

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня.
5 год. тому

Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

Цветная осень
5 год. тому

Погода: у Литву прийшла справжня осінь

Євгеній Балицький у Верховній Раді України, 2013 рік
19 год. тому

Російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області закликав захопити країни Балтії

Російський комплекс ППО С-400 "Тріумф"
22 год. тому

Українські дрони уразили "Тріумф" РФ на Бєлгородщині, - ЗМІ

Євгеній Балицький у Верховній Раді України, 2013 рік
2023.10.04 19:53

Російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області закликав захопити країни Балтії

Гуманітарна криза у Нагірному Карабаху. Ілюстративно
2023.10.04 15:56

Литва передасть Вірменії 350 тисяч євро гуманітарної допомоги, спальні мішки, ліжка і медикаменти

Будівництво. Ілюстративно
2023.10.04 15:36

Бізнес хоче державних гарантій для Rail Baltica та реконструкції України

Вагони з українським зерном на україно-польському кордоні
2023.10.05 10:37

Єврокомісар: ЄС не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через Клайпеду

Робота ППО. Ілюстративно
2023.10.05 10:29

Вночі Росія знову атакувала Україну безпілотниками, 24 з них знищено на півдні країни

Цветная осень
2023.10.05 09:25

Погода: у Литву прийшла справжня осінь

Війна Росії проти України. Прощання із загиблим солдатом української армії
2023.10.05 13:37

ООН підтвердила шість випадків страт українських військовополонених і справжність відео вбивства після слів "Слава Україні"

Збиття дрона в небі (ілюстративне фото)
2023.10.05 10:46

У Курській області РФ дрони позбавили світла десятки населених пунктів

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня.
2023.10.05 09:58

Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

Швидка допомога. Ілюстративно
2023.10.05 11:15

Двоє людей загинули під час обстрілу росіянами Херсона