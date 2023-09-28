Продовження тимчасового захисту для українців становить особливий інтерес для Литви, - заступник міністра внутрішніх страв

Продовження тимчасового захисту для українців має особливе значення для Литви через велику кількість біженців від війни, яких вона прийняла, заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічус після рішення міністрів Європейського Союзу (ЄС) продовжити гарантії ще на один рік.

"Продовження тимчасового захисту є особливо важливим для нас, оскільки у нас в Литві понад 80 000 українських громадян. Після Чехії та Естонії ми посідаємо третє місце за кількістю прийнятих українців на душу населення", - сказав Абрамавічус у заяві, поширеній міністерством у четвер.

У четвер Рада міністрів внутрішніх справ ЄС ухвалила рішення продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року, повідомило Міністерство внутрішніх справ (МВС).

Механізм тимчасового захисту (МТЗ) був активований 4 березня 2022 року і забезпечує колективний захист переміщеним українцям, які не можуть повернутися до країни походження, дозволяючи їм користуватися такими правами, як право на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та шкільну освіту для своїх дітей.

Спочатку тимчасовий захист було надано на один рік і вже один раз продовжено до 4 березня 2024 року.

За повідомленням МВС, Рада була поінформована про ситуацію з внутрішньою безпекою ЄС та поточний діалог з Україною з цього питання, а також обговорила заходи з управління неврегульованою міграцією, наголосивши на необхідності переходу від "кризового реагування" до "превентивної моделі".

За словами віце-міністра, Литва підтримує ідею, що управління міграцією має починатися за межами ЄС - у країнах походження та вздовж міграційних маршрутів. З точки зору запобігання, віце-міністр зазначив, що ключовими елементами є посилення захисту кордонів, більш рішуча боротьба з контрабандою мігрантів і більш ефективне повернення мігрантів до країн походження.