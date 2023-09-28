"Сказали, що штраф - 350 євро": чи дійсні у Литві українські права?

У Литві перебуває кілька тисяч українців, багато з яких володіють власним автомобілем і мають водійське посвідчення, видане в Україні. Українці в соціальних мережах шукають відповіді на питання, про те чи потрібно замінювати українські права на литовські. І в той час, коли одні кажуть, що процедура для українців спрощена, інші стикаються з безліччю проблем і неточною інформацією.

Неможливо знайти точну інформацію

До редакції LRT.lt звернулася українка Марина Самойленко, яка вже рік живе у Вільнюсі. Жінка планує придбати в Литві автомобіль, але не впевнена, чи зможе вона на ньому вільно пересуватися країною.

"У мене українські права вже понад 20 років. Але коли я почала дізнаватися, чи можу я користуватися ними в Литві, то була здивована. Виявляється, з українськими правами їздити в Литві можна лише 90 днів, а після цього, якщо ви живете тут довше, потрібно міняти права на литовські", - поділилася Марина Самойленко.

За словами українки, питання про зміну прав з українських на литовські вона вирішила поставити в одній із груп "Українці в Литві" у Фейсбуці. Відповіді її не задовольнили, і вона вирішила зв'язатися з центром Regitra й уточнити всі питання особисто.

Водій за кермом / J. Baborák/Unsplash nuotr.

"У групі (у Фейсбуці - авт.) мені написали, що керування з українськими правами карається штрафом у 350 євро, а деякі українці взагалі стверджували, що такі випадки вже були, коли поліцейські перевірили права та виписували штраф (...)", - розповідає жінка й додає, що коментарів з приводу зміни прав було ще більше.

"Інші коментатори сказали, що потрібно складати і теорію, і практику, треті стверджували, що права можна змінити без складання іспиту і посилалися на якийсь новий закон. (...) Коли я зателефонувала в Regitra, ясності не стало більше. Консультант мені відповів, що складати іспит нібито й потрібно, але нібито й ні, адже я біженка з України і можу їздити з українськими правами. Потім він також додав, що, якщо мені хочеться, можна скласти іспит, а можна також узяти уроки теорії та практики додатково. Коли я наприкінці сказала, що я так і не зрозуміла остаточну відповідь, він відповів, що найкраще мені прийти в Regitra особисто. (...) Можливо, це труднощі перекладу, але кінцевої інформації щодо того, що мені робити з українськими правами мені не надали", - продовжує Марина Самойленко.

Жінка задається питанням, де ж шукати точну інформацію, якщо навіть у центрі Regitra не знають усієї процедури зміни водійського посвідчення з українського на литовське.

"Мені не важко скласти іспит, якщо це дійсно потрібно. Але якщо не потрібно, а можна просто зробити все за спрощеною процедурою, то хотілося б знати, як же можна це все швидко вирішити", - каже Марина Самойленко.

З такою ж проблемою зіткнулася ще одна українка Валерія Швець. Дівчина повідомила LRT.lt, що в Regitra їй сказали про те, що необхідно складати і теоретичний, і практичний іспит, а також пройти курси першої медичної допомоги та отримати медичну довідку про стан здоров'я.

„Regitra“ / Pranešimo autorių nuotr.

"І це все для того, щоб просто змінити мої вже наявні українські права на литовські. Тобто те, що я вже за кермом 10 років, не грає жодної ролі. Мені все одно потрібно складати всі іспити, як уперше. Мало того, що в мене немає на це часу, це все також коштує грошей", - обурюється українка Валерія Швець.

Regitra: потрібно складати іспити

LRT.lt звернувся до Regitra для отримання точної інформації про процедуру зміни українського водійського посвідчення на литовське. Представники відомства відповіли, що якщо національне водійське посвідчення відповідає вимогам Женевської або Віденської конвенцій, то за ним можна їздити в Литві, і штрафи не передбачені.

Оскільки Україна ратифікувала ці конвенції, їзда з українським водійським посвідченням дозволена в Литві.

"У принципі, якщо ви приїхали до Литви тимчасово, міняти водійські права не обов'язково. Але, якщо ви постійно проживаєте в Литві, то вам необхідно поміняти водійське посвідчення на литовське", - пишеться у відповіді центру Regitra.

„Regitra“ / P. Peleckio / BNS nuotr.

Водійські права, видані в країнах ЄС або ЄЕЗ, можна поміняти без складання додаткових іспитів. А ось права, видані в інших країнах, якщо ви перебуваєте в Литві на постійній основі, можна замінити, тільки склавши іспити.

"Іспити не потрібні, якщо водійське посвідчення випущене у Швейцарії, у Республіці Корея, в ОАЕ або Молдові. Національне водійське посвідчення, видане в третій країні, підлягає обміну, якщо термін його дії не закінчився. Якщо термін дії водійських прав закінчився під час проживання в Литві, їх можна обміняти протягом 1 року з моменту прибуття до Литви", - повідомили в Regitra.

Представники Regitra також зазначили, що українцям для заміни водійського посвідчення необхідно скласти теоретичний і практичний іспит, але самі курси для цього проходити не обов'язково. Також прийшовши в центр для заміни водійського посвідчення, необхідно надати медичну довідку, курси проходження медичної допомоги та українське водійське посвідчення з перекладом литовською мовою.

Рух на дорогах / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Заміна водійського посвідчення, виданого в Україні, необхідна тільки в тому разі, якщо термін перебування в Литві перевищує 185 днів на рік, а також якщо людина має посвідку на проживання в Литві і може підтвердити це документально. (...) Теоретичний іспит можна скласти не тільки литовською мовою, а й англійською та російською. Практичні іспити проводяться державною мовою, тому для складання їх необхідний перекладач", - повідомляє Regitra.

Представники центру також зазначають, що уряди України та Литви підписали угоду, згідно з якою водійські посвідчення, видані в Україні, можна буде поміняти на литовські без складання іспитів, але поки що ця угода не набула чинності.

"З 22 жовтня 2023 року набуває чинності Угода між Литвою та Україною про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень. Українцям не доведеться перескладати іспити з теорії та практики під час обміну водійських посвідчень категорії "А" і "В". Але медична довідка про стан здоров'я, документ, що підтверджує проходження курсів першої медичної допомоги, та українське водійське посвідчення з офіційним перекладом литовською мовою залишається обов'язковою умовою під час заміни водійських прав", - повідомили в центрі Regitra.